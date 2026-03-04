Předplatné

Pavouk play off extraligy 2025/26: Boj o čtyřku. Co komu stačí a jak by teď vypadalo předkolo?

Miroslav Horák, Otakar Plzák
Tipsport extraliga
Dost věcí se vyjasnilo po 51. extraligovém kole. V bitvě o první čtyřku, která znamená postup do čtvrtfinále a přináší zajímavé volno po konci základní části, se raduje z postupu Plzeň a Liberec. Oba týmy doprovodily vítěze Poháru Jaroslava Pouzara z Pardubic. Jak to ale vypadá dál? Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.

Velmi blízko do čtyřky má i přes jasnou porážku pod Ještědem Hradec Králové. Díky bodovému náskoku na nyní pátý Třinec nemusí nutně porazit v pátek Mladou Boleslav za tři body, k úplné jistotě mu stačí výhra v nastavení, protože má s Oceláři lepší bilanci vzájemných utkání (9:3 na body). Při konečné rovnosti bodového zisku se výš umístí Mountfield.

Při středeční rundě dokonali nepovedené sezonní dílo Bruslaři, z třináctého místa už se nedostanou a sezona pro ně v pátek končí krutým vystřízlivěním a dumáním nad tím, co dál. Smlouvu do konce sezony má kouč Miloslav Hořava, v zákulisí se hovoří o možných nástupcích: Jaroslavu Nedvědovi a Patriku Martincovi či Davidu Brukovi ze Slavie.

V souvislosti s bojem o jistotu čtvrtfinále se zajímavě vyvíjí situace na území předkola play off. Pokud by tabulka nedoznala změny, Sparta by sehrála předkolo s Kladnem a Kometa s Vítkovicemi. Pokud by Ridera zůstala na stejném zisku jako budějovický Motor, přeskočí Jihočechy v tabulce díky lepším vzájemným zápasům…

A co se Sparty ještě týká, ta sice jede na led prvních Pardubic, nicméně prořídlá sestava Dynama v duelu v Ostravě dává jasně tušit, že se tým už chystá na play off…

Co je jistého a o co se hraje

  • Pohár Jaroslav Pouzara

Pardubice

  • přímý postup do čtvrtfinále play off

1. Pardubice
2. Plzeň 
3. Liberec 

  • jisté předkolo play off

8. Kometa Brno
9. České Budějovice
10. Vítkovice
11. Kladno
12. Olomouc

Jak by nyní vypadalo předkolo

5. Třinec - 12. Olomouc
6. Sparta - 11. Kladno
7. K. Vary - 10. Č. Budějovice
8. Kometa - 9. Vítkovice

Při rovnosti bodů po 52 kolech Vítkovice přeskočí Budějovice díky lepší vzájemné bilanci (7:5 na body) a budou deváté.

Soupeři v závěru

2. Plzeň (90 bodů) - Vítkovice doma

3. Liberec (90 bodů) - České Budějovice venku

4. Mountfield HK (87 bodů) - Ml. Boleslav doma

5. Třinec (86 bodů) - Karlovy Vary doma

6. Sparta (85 bodů) - Pardubice venku

7. Karlovy Vary (85 bodů) -  Třinec venku

Bilance vzájemných utkání (na body)

Plzeň
Liberec 6:6 (7:6)

Karlovy Vary
Třinec 3:6 (6:10), Mountfield HK 11:1, Sparta 6:6 (10:14)

Třinec
Karlovy Vary 6:3 (10:6), Mountfield HK 3:9, Sparta 6:6 (12:11)

Mountfield HK
Karlovy Vary 1:11, Třinec 9:3, Sparta 8:4 (11:8)

Sparta
Karlovy Vary 6:6 (14:10), Třinec 6:6 (11:12), Mountfield HK 4:8 (8:11)

Finiš na spodku

9. České Budějovice (70 bodů) - Liberec doma

10. Vítkovice (70 bodů) - Plzeň venku

11. Kladno (67 bodů) - Litvínov doma

12. Olomouc (66 bodů) - Kometa (venku)

Bilance vzájemných utkání

Vítkovice-Kladno 1:11

Vítkovice-Č. Budějovice 7:5

Program play off Tipsport extraligy 2025/26:

Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Pardubice - ???

2. zápas: Pardubice - ???

3. zápas: ??? - Pardubice

4. zápas: ??? - Pardubice

Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 1

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 2

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Finále

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

