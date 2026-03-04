Pavouk play off extraligy 2025/26: Boj o čtyřku. Co komu stačí a jak by teď vypadalo předkolo?
Dost věcí se vyjasnilo po 51. extraligovém kole. V bitvě o první čtyřku, která znamená postup do čtvrtfinále a přináší zajímavé volno po konci základní části, se raduje z postupu Plzeň a Liberec. Oba týmy doprovodily vítěze Poháru Jaroslava Pouzara z Pardubic. Jak to ale vypadá dál? Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.
Velmi blízko do čtyřky má i přes jasnou porážku pod Ještědem Hradec Králové. Díky bodovému náskoku na nyní pátý Třinec nemusí nutně porazit v pátek Mladou Boleslav za tři body, k úplné jistotě mu stačí výhra v nastavení, protože má s Oceláři lepší bilanci vzájemných utkání (9:3 na body). Při konečné rovnosti bodového zisku se výš umístí Mountfield.
Při středeční rundě dokonali nepovedené sezonní dílo Bruslaři, z třináctého místa už se nedostanou a sezona pro ně v pátek končí krutým vystřízlivěním a dumáním nad tím, co dál. Smlouvu do konce sezony má kouč Miloslav Hořava, v zákulisí se hovoří o možných nástupcích: Jaroslavu Nedvědovi a Patriku Martincovi či Davidu Brukovi ze Slavie.
V souvislosti s bojem o jistotu čtvrtfinále se zajímavě vyvíjí situace na území předkola play off. Pokud by tabulka nedoznala změny, Sparta by sehrála předkolo s Kladnem a Kometa s Vítkovicemi. Pokud by Ridera zůstala na stejném zisku jako budějovický Motor, přeskočí Jihočechy v tabulce díky lepším vzájemným zápasům…
A co se Sparty ještě týká, ta sice jede na led prvních Pardubic, nicméně prořídlá sestava Dynama v duelu v Ostravě dává jasně tušit, že se tým už chystá na play off…
Co je jistého a o co se hraje
- Pohár Jaroslav Pouzara
Pardubice
- přímý postup do čtvrtfinále play off
1. Pardubice
2. Plzeň
3. Liberec
- jisté předkolo play off
8. Kometa Brno
9. České Budějovice
10. Vítkovice
11. Kladno
12. Olomouc
Jak by nyní vypadalo předkolo
5. Třinec - 12. Olomouc
6. Sparta - 11. Kladno
7. K. Vary - 10. Č. Budějovice
8. Kometa - 9. Vítkovice
Při rovnosti bodů po 52 kolech Vítkovice přeskočí Budějovice díky lepší vzájemné bilanci (7:5 na body) a budou deváté.
Soupeři v závěru
2. Plzeň (90 bodů) - Vítkovice doma
3. Liberec (90 bodů) - České Budějovice venku
4. Mountfield HK (87 bodů) - Ml. Boleslav doma
5. Třinec (86 bodů) - Karlovy Vary doma
6. Sparta (85 bodů) - Pardubice venku
7. Karlovy Vary (85 bodů) - Třinec venku
Bilance vzájemných utkání (na body)
Plzeň
Liberec 6:6 (7:6)
Karlovy Vary
Třinec 3:6 (6:10), Mountfield HK 11:1, Sparta 6:6 (10:14)
Třinec
Karlovy Vary 6:3 (10:6), Mountfield HK 3:9, Sparta 6:6 (12:11)
Mountfield HK
Karlovy Vary 1:11, Třinec 9:3, Sparta 8:4 (11:8)
Sparta
Karlovy Vary 6:6 (14:10), Třinec 6:6 (11:12), Mountfield HK 4:8 (8:11)
Finiš na spodku
9. České Budějovice (70 bodů) - Liberec doma
10. Vítkovice (70 bodů) - Plzeň venku
11. Kladno (67 bodů) - Litvínov doma
12. Olomouc (66 bodů) - Kometa (venku)
Bilance vzájemných utkání
Vítkovice-Kladno 1:11
Vítkovice-Č. Budějovice 7:5
Program play off Tipsport extraligy 2025/26:
Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Pardubice - ???
2. zápas: Pardubice - ???
3. zápas: ??? - Pardubice
4. zápas: ??? - Pardubice
Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 1
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 2
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Finále
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž