Základní část hokejové extraligy vrcholí, po středečním předposledním 51. kole je vše zase o něco jasnější. Litvínov už má dlouhou dobu jistotu baráže, Pardubice si s předstihem zajistily triumf v základní části. Nově je jisté, že sezona v pátek skončí pro Mladou Boleslav, která obsadí třináctou příčku. Přímý postup do čtvrtfinále slaví Plzeň a Liberec. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.

Boj o elitní čtyřku:

  • Pardubice už od 49. kola mají jistotu vítězství v základní části.
  • Přímo do čtvrtfinále míří i Plzeň a Liberec, postup si zajistily po výhrách v 51. kole.
  • Ve hře o čtvrté místo jsou ještě čtyři (!) týmy. Nejlepší výchozí pozici má v zamotané tabulce aktuálně čtvrtý Mountfield. O bod za ním jsou Třinec a Karlovy Vary, o další bod zpět Sparta.

Boj o TOP 8:

  • Pozice v nejlepší osmičce zaručuje důležitou výhodu - první dva zápasy předkola na domácím ledě. 
  • Jisté je, že od pátého do sedmého místa se poskládají tři celky ze čtveřice Mountfield, Třinec, Vary a Sparta.
  • Osmá je aktuálně Kometa, která má tříbodový náskok na deváté České Budějovice i desáté Vítkovice. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemná bilance, Kometa ji má lepší s Vítkovicemi, horší s Českými Budějovicemi.

Boj o předkolo:

  • Hlavní tajenka je rozluštěná - sezona v pátek skončí pro Mladou Boleslav, která po prohře s Plzní obsadí třinácté místo.
  • Postup do play off tak mohou definitivně slavit v Olomouci, ve Vítkovicích i v Kladně. Rytíři se do vyřazovacích bojů dostali poprvé od sezony 2012/13.
  • O rozdělení do dvojic pro předkolo se rozhodne až v pátečním 52. kole.

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

