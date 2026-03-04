Pavouk play off extraligy 2025/26: Drama o čtvrté místo, radost Kladna po 13 letech
Základní část hokejové extraligy vrcholí, po středečním předposledním 51. kole je vše zase o něco jasnější. Litvínov už má dlouhou dobu jistotu baráže, Pardubice si s předstihem zajistily triumf v základní části. Nově je jisté, že sezona v pátek skončí pro Mladou Boleslav, která obsadí třináctou příčku. Přímý postup do čtvrtfinále slaví Plzeň a Liberec. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.
Boj o elitní čtyřku:
- Pardubice už od 49. kola mají jistotu vítězství v základní části.
- Přímo do čtvrtfinále míří i Plzeň a Liberec, postup si zajistily po výhrách v 51. kole.
- Ve hře o čtvrté místo jsou ještě čtyři (!) týmy. Nejlepší výchozí pozici má v zamotané tabulce aktuálně čtvrtý Mountfield. O bod za ním jsou Třinec a Karlovy Vary, o další bod zpět Sparta.
Boj o TOP 8:
- Pozice v nejlepší osmičce zaručuje důležitou výhodu - první dva zápasy předkola na domácím ledě.
- Jisté je, že od pátého do sedmého místa se poskládají tři celky ze čtveřice Mountfield, Třinec, Vary a Sparta.
- Osmá je aktuálně Kometa, která má tříbodový náskok na deváté České Budějovice i desáté Vítkovice. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemná bilance, Kometa ji má lepší s Vítkovicemi, horší s Českými Budějovicemi.
Boj o předkolo:
- Hlavní tajenka je rozluštěná - sezona v pátek skončí pro Mladou Boleslav, která po prohře s Plzní obsadí třinácté místo.
- Postup do play off tak mohou definitivně slavit v Olomouci, ve Vítkovicích i v Kladně. Rytíři se do vyřazovacích bojů dostali poprvé od sezony 2012/13.
- O rozdělení do dvojic pro předkolo se rozhodne až v pátečním 52. kole.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26:
Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Pardubice - ???
2. zápas: Pardubice - ???
3. zápas: ??? - Pardubice
4. zápas: ??? - Pardubice
Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 1
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 2
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Finále
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž