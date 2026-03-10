Předplatné

Pavouk play off extraligy 2025/26: Sparta, Kometa či Třinec v předkole. Kdo zápasy vysílá?

Jak vypadají dvojice pro předkolo extraligového play off?
Miroslav Horák, Otakar Plzák
Tipsport extraliga
Základní část hokejové Tipsport extraligy je minulostí. Od pondělí 9. března začal boj o Masarykův pohár! Poslední 52. kolo definitivně určilo, jak týmy vstoupí do play off. Přímý postup do čtvrtfinále si jako poslední zajistil Hradec Králové. Velké kluby, jakou jsou Třinec, Sparta či mistrovská Kometa, pro změnu čekají bitvy v letos velmi atraktivním předkole. Blízko postupu už jsou s vedením 2:0 na zápasy Karlovy Vary proti Vítkovicím i Třinec proti Olomouci. Co další kluby? Kompletní informace o vyřazovací části naleznete v článku.

Předkolo play off 2026 nabírá na atraktivitě obzvláště díky sérii Sparty proti Kladnu. Rytíři se proti rivalovi z Prahy představují ve vyřazovací části po dlouhých 13 letech. Nejvíc budou v úvodním kole cestovat Vítkovice, které si o čtvrtfinále zahrají proti Karlovým Varům. Třinec čeká souboj s Olomoucí a mistrovská Kometa v Brně přivítá České Budějovice. Předkolo se může rozhodnout nejpozději do neděle 15. března.

Postupující týmy z předkola ve čtvrtfinále play off narazí na vítěze základní části z Pardubic, druhou Plzeň, třetí Liberec a čtvrtý Hradec Králové. Mountfield do elitní čtyřky pronikl až po výhře v závěrečném kolem základní části proti Mladé Boleslavi, které skončila sezona.

Nový mistr extraligy může být známý nejdříve 23. dubna.

Poslední Litvínov začne boj o záchranu v baráži proti vítězi první ligy v pátek 17. dubna. Rozhodnuto bude nejdříve ve středu 22. dubna či nejpozději týden nato.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26:

Třinec - Olomouc 2:0 na zápasy (Předkolo play off)

pondělí 9. března 17:00 Třinec - Olomouc 1:0 (Oneplay)

úterý 10. března 17:00 Třinec - Olomouc 3:2p (Oneplay)

čtvrtek 12. března 17:00 Olomouc - Třinec (Oneplay)

případně pátek 13. března Olomouc - Třinec

případně neděle 15. března Třinec - Olomouc

Karlovy Vary - Vítkovice 2:0 na zápasy (Předkolo play off)

pondělí 9. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 3:1 (Oneplay)

úterý 10. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 5:2 (ČT sport)

čtvrtek 12. března 17:30 Vítkovice - Karlovy Vary (Oneplay)

případně pátek 13. března Vítkovice - Karlovy Vary

případně  neděle 15. března Karlovy Vary - Vítkovice

Sparta - Kladno 1:1 na zápasy (Předkolo play off)

Pondělí 9. března 18:00 Sparta - Kladno 1:2p (ČT sport)

Úterý 10. března 18:30 Sparta - Kladno 3:2sn (Oneplay)

Čtvrtek 12. března 18:00 Kladno - Sparta (Oneplay)

pátek 13. března Kladno - Sparta

případně  neděle 15. března Sparta - Kladno

Kometa - České Budějovice 1:1 na zápasy (Předkolo play off)

Pondělí 9. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 2:1 (Oneplay)

Úterý 10. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 1:2sn  (Oneplay)

Čtvrtek 12. března 18:00 České Budějovice - Kometa Brno (ČT sport)

pátek 13. března České Budějovice - Kometa Brno

případně  neděle 15. března Kometa Brno - České Budějovice

Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Pardubice - ???

2. zápas: Pardubice - ???

3. zápas: ??? - Pardubice

4. zápas: ??? - Pardubice

Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Plzeň - ???

2. zápas: Plzeň - ???

3. zápas: ??? - Plzeň

4. zápas: ??? - Plzeň

Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Liberec - ???

2. zápas: Liberec - ???

3. zápas: ??? - Liberec

4. zápas: ??? - Liberec

Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Mountfield HK - ???

2. zápas: Mountfield HK - ???

3. zápas: ??? - Mountfield HK

4. zápas: ??? - Mountfield HK

Semifinále 1

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 2

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Finále

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Program baráže o Tipsport extraligu

Pátek 17. 4. Litvínov - vítěz Maxa ligy

Sobota 18. 4. Litvínov - vítěz Maxa ligy

Úterý 21. 4. vítěz Maxa ligy - Litvínov

Středa 22. 4. vítěz Maxa ligy - Litvínov

Tabulka Tipsport extraligy 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

