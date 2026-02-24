O co se ještě hraje v extralize: boj o čtyřku či únik od dovolené. Kdo ovládne bodování?
Někde třítýdenní, jinde skoro měsíční volno od extraligových mistráků je u konce, nejvyšší hokejová soutěž má nachystaný finiš dlouhodobé fáze. Na programu je pět posledních kol a půjde o hodně. Velká tlačenice je k mání na pozicích 2 až 7, kde se týmy rvou o účast v elitní čtyřce, znamenající jistotu čtvrtfinále play off. Ale jde i o další mety. Tady jsou.
Pardubice sahají po Pouzarově trofeji
Pochybuje tady někdo, že Dynamo přijde o triumf v základní části? Asi ne. Sedmibodový náskok na druhé Karlovy Vary a osmibodový na tandem Liberec – Plzeň je více než solidní zárukou, že na velké překvapení nedojde. Pardubice však cílí na jiný pohár než trofej Jaroslava Pouzara a ve zbytku soutěže se nechtějí dostat do potíží před blížícím se vrcholem sezony. Úkolem poslední pětikolky bude ladění herní pohody, nikoli prioritně udržení náskoku a sápání se po odměně. Ta sice dobře vypadá, ovšem do reputace Masarykova poháru mu logicky dost chybí.
Zajímavé je, že poprvé od ročníku 2012/13 nemusí vítěz základní fáze získat 100 bodů. Tehdy byl nejlepší Zlín s 94 body, poté už každý překročil stobodovou metu. Dynamo musí z 15 nabízených bodů sebrat 11, což nebude vůbec snadné – potřebujete k tomu výsledkovou úspěšnost 73 procent, o 10 víc oproti stávající cifře 63 procent.
Poslední vítězové základní části
- 2024/25: Sparta 104 (bodů)
- 2023/24: Pardubice 121
- 2022/23: Pardubice 108
- 2021/22: Mountfield HK 116
- 2020/21: Sparta 108
- 2019/20: Liberec 102
Bitva o vstupenku do čtvrtfinále
Daleko nejzajímavější svár se rozvíjí mezi šesticí klubů, která se potluče o pobyt na druhé, třetí a čtvrté figuře. Druhé Karlovy Vary (82 bodů) nemají nic jistého a sedmá Sparta (77) nic ztraceného. Dostihy šesti mančaftů v bitvě o tři volná místa jsou hlavní záplatkou extraligové koncovky. Pražané do ní dobře nakročili výhrou v nedělní dohrávce v Mladé Boleslavi, od čtyřky je nyní dělí čtyři body.
Dá se počítat s tím, že na úplném konci budou klíčové vzájemné zápasy. Obrovskou motivaci udržet se nahoře mají v obou západočeských týmech, Energie a plzeňští Indiáni by splnili základní cíl a nemuseli se nervovat v předkole play off. Podobně je na tom Liberec, jenž oproti loňsku také zaznamenal zajímavý progres. Brněnská Kometa je reálně ze hry a bude se soustředit na udržení osmého místa, to jako poslední zaručuje rozjezd předkola dvěma domácími zápasy a i případný pátý.
Soupeři v závěru
2. Karlovy Vary 82 (bodů)
Plzeň (v)
Kladno (d)
Pardubice (v)
Kometa (d)
Třinec (v)
3. Plzeň 81
Karlovy Vary (d)
Sparta (v)
Litvínov (d)
Mladá Boleslav (v)
Vítkovice (d)
4. Liberec 81
Sparta (d)
Mladá Boleslav (v)
Olomouc (d)
Mountfield HK (d)
České Budějovice (v)
5. Třinec 78
Kladno (v)
Kometa (v)
Vítkovice (d)
Litvínov (v)
Karlovy Vary (d)
6. Mountfield HK 78
Vítkovice (d)
Olomouc (v)
Sparta (d)
Liberec (v)
Boleslav (d)
7. Sparta 77
Liberec (v)
Plzeň (d)
Mountfield HK (v)
Kladno (d)
Pardubice (v)
Bilance vzájemných utkání
(na body)
Karlovy Vary
Plzeň 4:5 (skóre 7:7),
Liberec 7:5,
Třinec 3:6 (6:10),
Mountfield HK 11:1,
Sparta 6:6 (10:14)
Plzeň
Karlovy Vary 5:4 (7:7)
Liberec 6:6 (7:6)
Třinec 5:7
Mountfield HK 2:10
Sparta 6:3 (11:7)
Liberec
Karlovy Vary 5:7
Plzeň 6:6 (6:7)
Třinec 6:6 (12:11)
Mountfield HK 7:2 (8:6)
Sparta 7:2 (9:5)
Třinec
Karlovy Vary 6:3 (10:6)
Plzeň 7:5
Liberec 6:6 (11:12)
Mountfield HK 3:9
Sparta 6:6 (12:11)
Mountfield HK
Karlovy Vary 1:11
Plzeň 10:2
Liberec 2:7 (6:8)
Třinec 9:3
Sparta 5:4 (5:5)
Sparta
Karlovy Vary 6:6 (14:10)
Plzeň 3:6 (7:11)
Liberec 2:7 (5:9)
Třinec 6:6 (11:12)
Mountfield HK 4:5 (5:5)
Boj o únik od dovolené
Třináctá příčka znamená sbohem sezoně. Uzavřít ročník šestý březnový den? Těžký neúspěch, ať už se nacházíte na jakékoli adrese. Občas je však tato pozice spojená s velkou úlevou, to v případě, že se do poslední chvíle strachujete o sesun do baráže. Ta je nyní obsazená Litvínovem, v Mladé Boleslavi (59 bodů) jsou rádi, ještě se ale zkusí prorvat do předkola play off. Na dostřel mají Kladno (61) a Olomouc (62), v klidu rozhodně nemohou být ani v Českých Budějovicích (63).
Finiš na spodku
13. Mladá Boleslav:
Olomouc (d)
Liberec (d)
Budějovice (v)
Plzeň (d)
Mountfield HK (v)
12. Kladno:
Třinec (d)
Karlovy Vary (v)
Kometa (d)
Sparta (v)
Litvínov (d)
11. Olomouc:
Mladá Boleslav (v)
Mountfield HK (d)
Liberec (v)
Č. Budějovice (d)
Kometa (v)
10. Č. Budějovice:
Litvínov (d)
Vítkovice (v)
Mladá Boleslav (d)
Olomouc (v)
Liberec (d)
Tuhý boj o nejlepšího střelce
Karlovarský Ondřej Beránek uvolňuje trůn nejschopnějšího kanonýra. Minulých 30 tref už nezopakuje, těsně před olympijskou přestávkou si zlomil klíční kost a v klubu doufají, že se lídr týmu snad vrátí v nějaké fázi play off. K tradiční trofeji deníku Sport pro nejlepšího střelce má nejblíže trio Jakub Flek (24), Anthony Nellis (22) a Radan Lenc (21). Brněnský kapitán se před rokem vyšplhal na 24 branek a novou sezonu rozjel na pokoření prestižní třicítky. Po 17 odehraných kolech měl na kontě už 13 tref, výtečné tempo však neudržel i kvůli kolísavé formě brněnského týmu a sadě rozporuplných výkonů.
Střelci sezony
- Jakub Flek (Kometa): 23 (45 zápasů)
- Anthony Nellis (Vítkovice): 22 (47)
- Radan Lenc (Liberec): 21 (46)
- Filip Chlapík (Sparta): 19 (45)
- Tristen Robins (Kladno): 18 (40)
- Ondřej Beránek (K. Vary): 18 (45)
- Devin Shore (Sparta): 18 (39)
Červenka ovládne produktivitu
Další z cenných individuálních počinů si s pravděpodobností 99,9 procent připíše Roman Červenka. V kanadském bodování si hýčká desetibodový polštář na Lukáše Sedláka (56 vs. 46), což znamená jedno: pokud by se Sedlákovi extrémně vydařil konec dlouhodobé sezony, dost bodů si připíše i jeho 40letý parťák.
Je rozhodnuto. Jedenáctibodové manko sparťana Filipa Chlapíka, jenž necestoval v neděli do Boleslavi kvůli zranění, je vzhledem k dané situaci obrovské. Červenka má téměř na dotek šedesátibodovou hranici, navíc jej tři góly dělí od vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport za 250 branek v elitní domácí soutěži a reprezentaci.
Vítězové bodování minulých sezon
- 2024/25: Eduards Tralmaks (Kladno) - 51 (23+28)
- 2023/24: Tomáš Filippi (Liberec) - 62 (25+37)
- 2022/23: Martin Růžička (Třinec) - 52 (23+29)
- 2021/22: Filip Chlapík (Sparta) - 70 (31+39)
- 2020/21: Peter Mueller (Kometa) - 64 (29+35)
- 2019/20: Milan Gulaš (Plzeň) - 76 (35+41)