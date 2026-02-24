Mladá Boleslav - Olomouc 3:2sn. Bruslaři drží naději, v nájezdech rozhodla unikátní finta
Až se budou za deset dní sčítat extraligové výsledky, na tento zápas si vzpomeňte. „Jsme rádi za dva body,“ odfrkl si úlevně boleslavský trenér Miloslav Hořava. Jeho mužstvo v úterý dokázalo zvrátit nepříznivě se vyvíjející klání s Olomoucí, smazalo ztrátu 0:2 a veledůležitý bonusový zápis kradlo v nájezdech. Bruslaři jsou rázem na 61 bodech, stejně jako Kladno. Hanáci se naopak přiblížili hrozbě pádu na nepopulární 13. pozici, značící konec sezony už po základní části.
Šlo znát, že si zelenobílí uvědomují tíhu úterní předehrávky 48. kola. Po nedělní ztrátě se Spartou 2:3 potřebovali zabrat, šance střídala šanci. Jen domácí útočník Ondřej Procházka měl v průběhu úvodní třetiny tři významné příležitosti napsat první gólový příběh. Jenže nedal, takže se v 11. minutě radoval olomoucký obránce Adam Rutar.
Čtyřiadvacetiletý zadák se do akce vrátil poprvé od Vánoc. „Soupeř chce do předkola. Nevím, jestli byl nervózní, ale já jsem to na ledě nezaznamenal. My jsme se připravovali fyzicky i takticky, abychom vypilovali chyby, které jsme tropili v předchozích měsících. Snažili jsme se vyšperkovat naši hru, abychom se také dostali do předkola, ideálně co nejdál,“ popisoval Rutar, jak Moravané k důležitému souboji přistoupili v olympijské přestávce.
V Boleslavi brzy odskočili do ještě většího trháku. Nejlepší utkání neprožíval švédský bek Martin Skärberg, který Kohoutům druhou trefu vyloženě věnoval. Spoluhráč Jan Buchtele, jenž smolnému momentu už jen přihlížel, vzteky praštil holí o led. Ukázal, že mu negativní vývoj událostí není lhostejný. A krátce po polovině utkání sám korigoval skóre desátou trefou v sezoně.
Od té chvíle už svěřenci Miloslava Hořavy nesundali nohu z plynu a tlačili se do červených otáček. V čase 50:30 je osud odměnil šťastnou tečí, kdy Procházka napálil puk na zadní tyčku, ale do dráhy prudké přihrávky se postavil protivník Alex Rašner. Od jeho brusle už kotouč mířil mezi betony skvěle chytajícího brankáře Matěje Machovského.
„Měli jsme oproti soupeři výhodu zápasu proti Spartě, kdy jsme se mohli rozehrát. Jenom díky naší neúnavné bojovnosti a gólmanovi Furchovi, který chytil několik šancí, se nám povedlo dovést utkání do remízového stavu,“ rozebíral domácí kouč Hořava.
Machovskému nevyšly nájezdy, v nichž inkasoval čtyřikrát z pěti možností. Vyjímalo se zejména zakončení posledního střelce Dominika Lakatoše, který sice naznačil kličku, ale puk nechal úmyslně v klidném stavu popojíždět směrem do branky. Olomoucký hrdina v přilbě na pohyb reagoval a znovu otevřel prostor mezi nohama.
„Soupeř měl v utkání opticky asi větší tlak, o pár střel navíc. Jedna tečovaná nakonec prošla za záda našeho brankáře, to se prostě stane. Bylo to otevřené, nájezdy už jsou loterie,“ zůstával klidný hostující trenér Róbert Petrovický.
„Ještě ve třetí třetině jsme vedli, mysleli jsme si na tři body. Nakonec odvážíme jeden, což je naše chyba, že jsme je pustili do hry. Zrovna jsem se asi po měsíci díval na tabulku. Je to pořád stejný… Přijít o dva body je velká ztráta, ale zápas bych úplně nezahazoval,“ doplnil Rutar.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž