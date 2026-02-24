Předplatné

Mladá Boleslav - Olomouc 3:2sn. Bruslaři drží naději, v nájezdech rozhodla unikátní finta

Matěje Machovského v nájezdech překonali čtyři z pěti boleslavských střelců, vyzrál na něj i Tomáš Fořt
Matěje Machovského v nájezdech překonali čtyři z pěti boleslavských střelců, vyzrál na něj i Tomáš FořtZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Boleslavští hokejisté uspěli v předehrávce s Olomoucí a vyhráli za dva body
Dominik Furch, Adam Jánošík a Dominik Lakatoš slaví výhru po nájezdech nad Olomoucí
Boleslavský obránce Filip Pyrochta objíždí branku Matěje Machovského
Jan Buchtele v polovině zápasu vrátil Mladou Boleslav zpátky do hry
Boleslavský bek Filip Pyrochta se pokouší zbavit Petra Fridricha z Olomouce
Olomoucký útočník Jakub Orsava se snaží prosadit před brankou Mladé Boleslavi
Olomoucký brankář Matěj Machovský v utkání na ledě Mladé Boleslavi
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Až se budou za deset dní sčítat extraligové výsledky, na tento zápas si vzpomeňte. „Jsme rádi za dva body,“ odfrkl si úlevně boleslavský trenér Miloslav Hořava. Jeho mužstvo v úterý dokázalo zvrátit nepříznivě se vyvíjející klání s Olomoucí, smazalo ztrátu 0:2 a veledůležitý bonusový zápis kradlo v nájezdech. Bruslaři jsou rázem na 61 bodech, stejně jako Kladno. Hanáci se naopak přiblížili hrozbě pádu na nepopulární 13. pozici, značící konec sezony už po základní části.

Šlo znát, že si zelenobílí uvědomují tíhu úterní předehrávky 48. kola. Po nedělní ztrátě se Spartou 2:3 potřebovali zabrat, šance střídala šanci. Jen domácí útočník Ondřej Procházka měl v průběhu úvodní třetiny tři významné příležitosti napsat první gólový příběh. Jenže nedal, takže se v 11. minutě radoval olomoucký obránce Adam Rutar.

Čtyřiadvacetiletý zadák se do akce vrátil poprvé od Vánoc. „Soupeř chce do předkola. Nevím, jestli byl nervózní, ale já jsem to na ledě nezaznamenal. My jsme se připravovali fyzicky i takticky, abychom vypilovali chyby, které jsme tropili v předchozích měsících. Snažili jsme se vyšperkovat naši hru, abychom se také dostali do předkola, ideálně co nejdál,“ popisoval Rutar, jak Moravané k důležitému souboji přistoupili v olympijské přestávce.

V Boleslavi brzy odskočili do ještě většího trháku. Nejlepší utkání neprožíval švédský bek Martin Skärberg, který Kohoutům druhou trefu vyloženě věnoval. Spoluhráč Jan Buchtele, jenž smolnému momentu už jen přihlížel, vzteky praštil holí o led. Ukázal, že mu negativní vývoj událostí není lhostejný. A krátce po polovině utkání sám korigoval skóre desátou trefou v sezoně.

Od té chvíle už svěřenci Miloslava Hořavy nesundali nohu z plynu a tlačili se do červených otáček. V čase 50:30 je osud odměnil šťastnou tečí, kdy Procházka napálil puk na zadní tyčku, ale do dráhy prudké přihrávky se postavil protivník Alex Rašner. Od jeho brusle už kotouč mířil mezi betony skvěle chytajícího brankáře Matěje Machovského.

„Měli jsme oproti soupeři výhodu zápasu proti Spartě, kdy jsme se mohli rozehrát. Jenom díky naší neúnavné bojovnosti a gólmanovi Furchovi, který chytil několik šancí, se nám povedlo dovést utkání do remízového stavu,“ rozebíral domácí kouč Hořava.

Machovskému nevyšly nájezdy, v nichž inkasoval čtyřikrát z pěti možností. Vyjímalo se zejména zakončení posledního střelce Dominika Lakatoše, který sice naznačil kličku, ale puk nechal úmyslně v klidném stavu popojíždět směrem do branky. Olomoucký hrdina v přilbě na pohyb reagoval a znovu otevřel prostor mezi nohama.

„Soupeř měl v utkání opticky asi větší tlak, o pár střel navíc. Jedna tečovaná nakonec prošla za záda našeho brankáře, to se prostě stane. Bylo to otevřené, nájezdy už jsou loterie,“ zůstával klidný hostující trenér Róbert Petrovický.

„Ještě ve třetí třetině jsme vedli, mysleli jsme si na tři body. Nakonec odvážíme jeden, což je naše chyba, že jsme je pustili do hry. Zrovna jsem se asi po měsíci díval na tabulku. Je to pořád stejný… Přijít o dva body je velká ztráta, ale zápas bych úplně nezahazoval,“ doplnil Rutar.

32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

