Předplatné

ONLINE: Boleslav - Olomouc 1:2. Udrží Hanáci náskok na soupeře? Buchtele snižuje

Olomoucký útočník Jakub Orsava se snaží prosadit před brankou Mladé Boleslavi
Olomoucký útočník Jakub Orsava se snaží prosadit před brankou Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Olomoucký brankář Matěj Machovský v utkání na ledě Mladé Boleslavi
2
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Předehrávka mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí načíná 48. kolo hokejové extraligy, jehož zbývající zápasy se odehrají ve středu. Pro oba celky jde o mimořádně důležitý zápas, který může sehrát rozhodující roli ve finálním účtování po základní části. Třináctí Středočeši ztrácejí pět kol před koncem dva body na dvanácté Kladno a ještě o bod víc právě na Hanáky, kteří jsou jedenáctí. Duel od 17.30 sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
12

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4715542394:12559
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů