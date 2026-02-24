ONLINE: Boleslav - Olomouc. Udrží Hanáci tříbodový náskok na svého soupeře?
Předehrávka mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí načíná 48. kolo hokejové extraligy, jehož zbývající zápasy se odehrají ve středu. Pro oba celky jde o mimořádně důležitý zápas, který může sehrát rozhodující roli ve finálním účtování po základní části. Třináctí Středočeši ztrácejí pět kol před koncem dva body na dvanácté Kladno a ještě o bod víc právě na Hanáky, kteří jsou jedenáctí. Duel od 17.30 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|47
|15
|5
|4
|23
|94:125
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž