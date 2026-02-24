Nový trenérský štáb Sparty už se rýsuje. K Augustovi přijde Čech z Edmontonu
Ačkoli hokejová Sparta s důležitým oficiálním oznámením ještě nepřišla, v zákulisí už se dávno ví, že od nové sezony přebere extraligové áčko Patrik Augusta (56). Kouč, jenž dokázal na třech šampionátech po sobě dotáhnout dvacítku k medailím, si už delší dobu skládá svůj realizační tým. A podle informací iSportu získal klíčového muže, o nějž hodně stál. Není jim nikdo jiný než Ladislav Šmíd (40), bývalý dlouholetý obránce týmů NHL z Edmontonu a Calgary.
Definitivně se měli domluvit před olympiádou, zdroje hovoří o tom, že Patrik Augusta o Ladislava Šmída prahnul po tom, aby se někdejší neústupný bek stal jeho pravou rukou. Obě persony k sobě mají velmi blízko, poznali se do detailu během dřívějšího společného angažmá v Liberci, kde syn legendárního Josefa Augusty koučoval a účastník olympiády v Soči 2014 šéfoval tým jako jeho lídr.
Znovu pak spojily síly minulou sezonu při společné práci u reprezentace do 20 let, která na mistrovství světa v Ottawě vybojovala bronz. Aktuálně je Šmíd asistentem Jana Tomajka u národního týmu do osmnácti let, na jehož srazy a turnaje cestuje z Edmontonu, kde se s rodinou usadil. A kde od roku 2022 pracuje jako rozvojový kouč u tamního týmu Oil Kings, fungující v juniorské Western Hockey League.
Celá transakce logicky nemohla být úplně jednoduchá,