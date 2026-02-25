Další náboj hokejového play off: řada trenérů hraje o budoucnost, kdo má naopak klid?
V Karlových Varech mají jasno, zdařilá práce trenérského štábu znamená jistotu pokračování, o změně nepřemýšlejí v Liberci, natož v Hradci Králové. Ale co na jiných adresách? Na celé řadě míst bude o džobu koučů (spolu)rozhodovat délka fungování týmu v bojích o Masarykův pohár. Deník Sport a web iSport přináší bližší pohled do pozic vrchních stratégů extraligové čtrnáctky.
Dynamo Pardubice
Filip Pešán
Úspěšnost sezony se neodvíjí od blížícího se zisku poháru Jaroslav Pouzara, Dynamo potřebuje udeřit v play off. O titulu se záměrně nahlas nemluví, ale to ani nemusí. O trenérech se rozhodne po play off, nejdříve v jeho průběhu. O Pešánova kolegu Karla Mlejnka má být zájem v Olomouci.
Energie Karlovy Vary
Pavel Patera
Klub je právem dáván za vzor ostatním zejména v zabudovávání mladých hráčů, v posledních letech jde o Jiřího Kulicha, Vojtěcha Čihaře a naposledy Petra Tomka. Za hladkým vstupem druhých dvou mezi chlapy stojí i práce Pavla Patery a Davida Moravce. Patera v lednu podepsal do roku 2028.
Škoda Plzeň
Josef Jandač
Horký kandidát na cenu pro Trenéra roku. V extralize se na rozdíl od NHL uděluje až po konci vyřazovací fáze, takže před bývalým koučem reprezentace či Sparty stojí ještě práce. Z tábora Indiánů stále nevychází žádná zpráva o prodloužení spolupráce, Jandač zvedl Plzeň na nohy a může mířit i do vyšších sfér.
Bílí Tygři Liberec
Jiří Kudrna
Pod Ještědem si mnou ruce, sázka na dlouholetého asistenta řady koučů se ukázala jako správný tah. Jiří Kudrna opustil škatulku „asáka“ a vystřelil mezi trenéry, o nějž bude brzy zájem napříč celou extraligou. O to větší, pokud Tygři uspějí v play off. V Liberci nemají nejmenší důvod uvažovat o změně.
Oceláři Třinec
Boris Žabka
Po emotivní prosincové rezignaci a rozlučce Zdeňka Motáka spadl tým do rukou asistentu Borisi Žabkovi, jenž loni v únoru přišel doplnit trenérský štáb a po necelém roce už patřil jemu. Pod Javorovým čekají na výtěžek z play off, účast v semifinále může Žabkovu pozici stvrdit, horší výsledek ohrozit.
Mountfield HK
Tomáš Martinec
Mountfield HK či Martinec HK jedno jest. Jméno hradeckého kouče v předsezonních prognózách ohrožených šéfů střídaček nikdy nenajdete. Není důvod. Změna může nastat jedině tehdy, pokud by stratéga zlanařil movitější klub. Jenže Martinec je patriot a sní o tom, že vyhraje Hradci titul.
Sparta Praha
Jaroslav Nedvěd
V říjnu dostal za úkol vykurýrovat mátožnou Spartu, jejíž hráči měli mnohem blíž dolů než nahoru. Nedvěd za to vzal, hráče probral a přiblížil elitní čtyřce. Zároveň musel přihlížet námluvám klubu s Patrikem Augustou. Bere to profesionálně. A třeba dokáže něco, co se týmu nedaří od roku 2007.
Kometa Brno
Jiří Horáček
V Brně řeší zpožděnou dostavbu nové přepychové arény a termín nástupu do ní. Hokejové náležitosti jdou trochu stranou. Mistr se neocitá pod extrémním tlakem nutnosti titulové obhajoby, pracovitý nástupce Kamila Pokorného nicméně dělá vše pro povedený závěr. Před nástupem Libora Zábranského?
Vítkovice Ridera
Václav Varaďa
Ačkoli v Ostravě nezapisují výsledky podle očekávání, hodně sází na penzum odvedené práce v olympijské pauze. Přijít má mohutný odraz ke šturmu v play off. Zatímco jiný kouč by měl hodně kluzké schody, pozice Václava Varadi zůstává pevná. Z části proto, že větší jméno klub těžko může někde pořídit.
Banes Motor České Budějovice
Ladislav Čihák
Dlouho se ví, že končí. Prakticky od chvíle, co v říjnu vyšlo najevo, že sportovní manažer Jiří Novotný na jaře odejde. Jeho post přebírá Václav Nedorost a za pochodu staví nový tým, včetně realizačního. Zprvu se spekulovalo o Milanu Bartovičovi z Žiliny, přijde však z Olomouce Róbert Petrovický.
Olomouc
Róbert Petrovický
V extraligovém finiši dochází k celkem pikantnímu souboji o pozici v předkole mezi Petrovického kohouty a jihočeským týmem, který má od května převzít. Zákulisím se nesou zvěsti, že hanácký klub by mohl mít zajímavější ekonomické možnosti než kdy dříve, údajně se pokouší zlanařit Karla Mlejnka z Dynama.
Rytíři Kladno
Tomáš Plekanec
Kladenský majitel Tomáš Drastil navalil na Plekance nůši kompetencí, v klubu má největší slovo. A k tomu reprezentaci… Těžko si představit, že od nové sezony bude obojí kombinovat. Existuje divoká spekulace, že Plekanec po květnovém MS převezme národní tým a Radim Rulík Rytíře. Uvidí se…
Mladá Boleslav
Miloslav Hořava
Poté, co u Bruslařů došlo k tradičnímu kroku při výsledkové nepohodě (odchod hlavního trenéra), brzy po nástupu krizový kouč Hořava nastínil, že džob bere do konce sezony. V klubu předně doufají v postup do předkola, ale trenéry musí také řešit. Co Jaroslav Nedvěd? Nebo Martin Pešout?
Verva Litvínov
Jakub Petr
Bývalému kouči mládežnických reprezentací doznívá severočeské angažmá, musí však ještě připravit tým na prolínačku s šampionem Maxa ligy. Při níž by už měl mít větší slovo Robert Reichel, jenž by od příštího ročníku mužstvo mohl převzít v rámci nástupu nové majetnické struktury.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž