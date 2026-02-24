Litvínov už trénuje na baráž. Půjde Reichel na střídačku? Zatím ještě ne, ale pak...
Domácí porážka s hradeckým Mountfieldem vynesla nad Litvínovem jasný ortel. Od konce ledna má jistotu, že bude hrát o záchranu. Zbývajících pět extraligových duelů z jeho pohledu nic neřeší. Mužstvo už přepnulo na zápasy, které přijdou mnohem později. „Druhý týden trénujeme na baráž. Připravujeme se na 17. dubna,“ řekl Robert Reichel, který se v lednu do klubu vrátil jako šéf realizačního týmu.
Je to zvláštní situace. Na Hlinkově stadionu už přes měsíc vědí, že je neminou boje o udržení v elitní soutěži. Extraliga se vrací po olympijské přestávce, po skončení základní části bude mít Verva šest týdnů další pauzu. Až po skončení prvoligového play off budou Krušnohorci znát soupeře, který je vyzve v baráži.
„Nevíme, s kým budeme hrát, ale už čtrnáct dní trénujeme, co po hráčích chceme, ukazujeme jim různé věci. Zaměřujeme se na systém, kondiční přípravu, soustředíme se na naši hru. Po posledních pěti zápasech máme v plánu dát si ještě nějaké volno, hráči dostanou pokyny, jak v přípravě pokračovat individuálně. Pak se sejdeme a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali. Taky se snažíme domluvit nějaký přátelák. Chceme být na baráž dobře připravení a s tímhle cílem do toho teď jdeme,“ uvedl Reichel.
Ve zbývajícím programu dlouhodobé soutěže Litvínovu o nic nepůjde, což ovšem neznamená, že by chemici k zápasům nastoupili jen z povinnosti. I pro ně budou mít smysl. „Půjdeme do nich s tím, že chceme vyhrát. Pro nás jsou utkání důležitá i z hlediska toho, jak chceme hrát. Aby v nich hráči dělali, co trénujeme, na čem pracujeme a co od nich vyžadujeme,“ zdůraznil jejich šéf.
O přestávce tým postrádal dva olympioniky, jinak trénoval v plné palbě. V pondělí se k němu po návratu z Milána připojil Ondřej Kaše, v úterý Matúš Sukeľ. Michal Moravčík přišel v létě jako výrazná posila do obrany. Jenže v přípravě se zranil a vynechal téměř celou základní část. Ale už má za sebou test v přátelském utkání proti Drážďanům a vyběhnout by měl na led i při ostrém duelu Litvínova v Českých Budějovicích.
K tomu, co bylo, se vyjádřím až po baráži
Až na odchod Marka Baránka do Liberce ke změnám nedošlo a po uzávěrce přestupů už ani nemůže. Litvínov si pojistil na případnou výpomoc pár jmen z nižších soutěží a jako dvojku bral 22letého brankáře Adama Kubíka, aby splnil kvótu 15 extraligových startů a směl ho využít, pokud si to situace vyžádá.
„Věřím, že to zvládneme s mužstvem, které máme. Přišel jsem k týmu, který byl v nějakém stavu. Když teď vidím morálku a přístup hráčů, jak kluci chtějí, tak věřím, že jsou schopni to uhrát. Jen nechápu, proč to teď funguje a předtím ne. K tomu, co bylo, se vyjádřím až po baráži. Ale vidím, že kluci mají správně nastavené hlavy a vědí, co dělat. Mají připravené věci, dostanou plán, podívají se na video. Tréninky mají intenzitu, pracujeme jako normální tým. Kluci vědí, o co se bude hrát a budou na to připravení. Doufám, že nejdůležitější část sezony pojmou tak, že extraliga v Litvínově zůstane,“ pokračoval Reichel.
Po svém nástupu sledoval zápasy z tribuny a do kabiny chodil po jejich skončení a o přestávkách. Je připravený stoupnout si na střídačku k trenérovi Jakubu Petrovi? „Na těch pět zápasů ne,“ odpověděl na dotaz deníku Sport. A co během baráže? „No, to je možné,“ připustil.
Velmi pravděpodobně bude pokračovat i u dvacítky, s níž coby asistent Patrika Augusty získal dvě bronzové medaile a naposledy v Minnesotě stříbro. Nový kouč Zdeněk Moták uvedl, že by chtěl, aby zůstal stávající realizační tým. Zájem pokračovat mají i jeho členové. Nic nevyloučil ani Reichel. „Ještě si ale musím se Zdeňkem Motákem sednout. Jsou věci, na které chceme navázat, myslím, že to nějak sladíme. Asi to tak dopadne,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|47
|15
|5
|4
|23
|94:125
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž