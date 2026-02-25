Předplatné

ONLINE: Dynamo vede nad mistrem, Sparta hraje v Liberci. Kladno - Třinec 0:0

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti KometěZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Pardubičtí Roman Červenka a John Ludvig se radují z gólu proti Kometě
Pardubický Jáchym Kondelík a brněnský Jakub Kos
Českobudějovičtí hokejisté v retro dresech proti Litvínovu
Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Litvínovský brankář Pavel Čajan v utkání proti Českým Budějovicím
Plzeňský brankář Nick Malík proti Karlovým Varům
Plzeňský Ville Petman proti Karlovým Varům
17
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Po olympijské přestávce se do akce vrací všechny týmy hokejové Tipsport extraligy. V šesti zápasech 48. kola se dál hraje o hodně. Plzeň a Karlovy Vary v západočeském derby bojují o udržení se v elitní čtyřce. Přímý postup do čtvrtfinále si chce ale zajistit i Sparta, která startuje v Liberci. Poslední postupové místo do předkola hájí Kladno doma proti Třinci. První místo si mohou ještě více upevnit Pardubice v souboji s Kometou Brno. Hraje se taky v Českých Budějovicích a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
00Tipsport2,353,13,2Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,654,25Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,73,52,5Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport1,74,24,6Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,3542,7Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,216,211Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů