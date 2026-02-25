Předplatné

ONLINE: Pardubice vedou nad mistrem, Liberec udeřil proti Spartě. Kladno - Třinec 1:3

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti KometěZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Pardubický Tomáš Vondráček překonává brněnského brankáře Gašpera Krošelje
Pardubický Jáchym Kondelík před brněnským gólmanem Gašperem Krošeljem
Pardubixký Robert Kousal v šanci proti brněnskému brankáři Gašperu Krošeljovi
Brněnský Arttu Ilomäki a pardubický Martin Kaut
72
Po olympijské přestávce se do akce vrací všechny týmy hokejové Tipsport extraligy. V šesti zápasech 48. kola se dál hraje o hodně. Plzeň si upevnila druhé místo díky výhře v derby nad Karlovými Vary. Přímý postup do čtvrtfinále si chce ale zajistit Sparta, která startuje v Liberci. Kladno padlo doma s Třincem. První místo si mohou ještě více upevnit Pardubice v souboji s Kometou Brno. Hraje se taky v Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kladno - Třinec 1:3

Rytíři z Kladna z posledního místa zaručující účast v play off zápolili v duelu s Třincem. Samuel Vigneault otevřel gólový účet zápasu, ale to byl jediný úspěch, ze kterého se mohli domácí radovat. Poté už slavili jen Oceláři. Nejprve srovnal David Cienciala, pak skóroval Andrej Nestrašil a do prázdné klece v čase 57:57 zpečetil vítězství pro Slezany Petr Sikora.

Č. Budějovice - Litvínov 4:2

Hokejisté Českých Budějovic slaví důležitou výhru. V cestě jim stál Litvínov, který má jistou účast v baráži. Severočeši byli první, kteří šli do vedení, když otevřel skóre Nicolas Hlava. Poté ale třikrát v řadě skórovali Budějovičtí, z toho jednou v oslabení. Hosté ještě jednou snížili, ale když využil přesilovku Róbert Lantoši, bylo rozhodnuto.

Plzeň - K. Vary 2:0

Po olympijské přestávce si Plzeň upevnila druhé místo v tabulce po vítězství nad Karlovými Vary v západočeském derby. První bod v dresu Škodovky zaznamenala nová posila v podobě Adama Kubíka, který přihrál na první a zároveň vítězný gól, o který se postaral Daniel Malák. Druhý gól za necelé dvě minuty měl na svědomí Adam Měchura. Nick Malík si v bráně domácích připsal čisté konto s celkem 22 zákroky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2Plzeň48225813132:9784
3K. Vary48226416128:11982
4Liberec47232814129:10881
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice47174521122:14264
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

