ONLINE: Pardubice vedou nad mistrem, Liberec udeřil proti Spartě. Kladno - Třinec 1:3
Po olympijské přestávce se do akce vrací všechny týmy hokejové Tipsport extraligy. V šesti zápasech 48. kola se dál hraje o hodně. Plzeň si upevnila druhé místo díky výhře v derby nad Karlovými Vary. Přímý postup do čtvrtfinále si chce ale zajistit Sparta, která startuje v Liberci. Kladno padlo doma s Třincem. První místo si mohou ještě více upevnit Pardubice v souboji s Kometou Brno. Hraje se taky v Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Kladno - Třinec 1:3
Rytíři z Kladna z posledního místa zaručující účast v play off zápolili v duelu s Třincem. Samuel Vigneault otevřel gólový účet zápasu, ale to byl jediný úspěch, ze kterého se mohli domácí radovat. Poté už slavili jen Oceláři. Nejprve srovnal David Cienciala, pak skóroval Andrej Nestrašil a do prázdné klece v čase 57:57 zpečetil vítězství pro Slezany Petr Sikora.
Č. Budějovice - Litvínov 4:2
Hokejisté Českých Budějovic slaví důležitou výhru. V cestě jim stál Litvínov, který má jistou účast v baráži. Severočeši byli první, kteří šli do vedení, když otevřel skóre Nicolas Hlava. Poté ale třikrát v řadě skórovali Budějovičtí, z toho jednou v oslabení. Hosté ještě jednou snížili, ale když využil přesilovku Róbert Lantoši, bylo rozhodnuto.
Plzeň - K. Vary 2:0
Po olympijské přestávce si Plzeň upevnila druhé místo v tabulce po vítězství nad Karlovými Vary v západočeském derby. První bod v dresu Škodovky zaznamenala nová posila v podobě Adama Kubíka, který přihrál na první a zároveň vítězný gól, o který se postaral Daniel Malák. Druhý gól za necelé dvě minuty měl na svědomí Adam Měchura. Nick Malík si v bráně domácích připsal čisté konto s celkem 22 zákroky.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž