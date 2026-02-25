ONLINE: Sparta v Liberci útočí na elitní čtyřku, Kladno hostí Třinec. Dynamo proti Kometě

Předplatné

Po olympijské přestávce se do akce vrací všechny týmy hokejové Tipsport extraligy. V šesti zápasech 48. kola se dál hraje o hodně. Plzeň a Karlovy Vary v západočeském derby bojují o udržení se v elitní čtyřce. Přímý postup do čtvrtfinále si chce ale zajistit i Sparta, která startuje v Liberci. Poslední postupové místo do předkola hájí Kladno doma proti Třinci. První místo si mohou ještě více upevnit Pardubice v souboji s Kometou Brno. Hraje se taky v Českých Budějovicích a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

