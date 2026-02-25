Hudáček je po návratu ze ZOH při chuti. Podle mě nic extra, řekl po výhře v Kladně
Ještě koncem minulého týdne se přetahovali v Miláně s borci jako Jack Eichel, Auston Matthews nebo Sebastian Aho, ve středu vyměnili nablýskané podium pod pěti kruhy za kladenský ČEZ stadion. Trojice slovenských reprezentantů pomohla Třinci k důležité výhře 3:1. Nejvýrazněji se ukázal Libor Hudáček se dvěma asistencemi. „Bylo malé hřiště, takže byl hokej rychlejší. Nebylo to rychlostně to samé, ale hokej je vymyšlený a stále je to o jednom a tom samém,“ porovnával pětatřicetiletý útočník rozdíly mezi olympiádou a extraligou.
Na olympiádě měl jako mentor na povel třetí útok, k ruce měl talentovaného centra Dalibora Dvorského. Na výkony Libora Hudáčka proti světové elitě se snášela chvála, turnaj zakončil s bilancí 1+1. „Jsem rád, že se mi to v repre kariéře podařilo, že přišli všichni hráči z NHL a mohli jsme si změřit síly. Ukázali jsme, že můžeme hrát v podstatě proti každému,“ pochvaloval si slovenský útočník po návratu do extraligy.
„Jsem jen a jen rád, že se nám podařilo dostat do top čtyřky. Ale závěr jsme trošku nezvládli. Pro mladé zase skvělá zkušenost, ponaučení a určitě jen a jen dobré pro ně. Je pro slovenský hokej dobře, že jsme trochu i národ dali dohromady. Poseděli, fandili a byly plné krčmy a restaurace. To nás potěšilo,“ dodával.
Ve středu v Kladně se potkal na kluzišti se čtyřmi dalšími olympioniky. Vedle Hudáčka oblékali slovenský dres v Miláně i Patrik Koch a Martin Marinčin, Česko reprezentoval Tomáš Kundrátek a Itálii zase Rytíři Phil Pietroniro. Návrat na klubovou úroveň sedl nejlépe Hudáčkovi. Šikovnou přihrávkou v závěru druhé třetiny obstaral srovnání, pak v přesilovce asistoval u obratu.
Článek pokračuje pod infografikou
„Nebylo to podle mě nic extra. Jsem ale rád, že jsem pomohl týmu,“ říkal třinecký útočník skromně. „Jsem rád, že byl takový přístup, po měsíci to určitě bylo pro kluky těžké. První polovina zápasu nebyla ideální, ale potom jsme rozjezdili nohy a bylo to z naší strany super. Hrajeme o čtyřku, chtěli bychom být co nejvýš, nejlépe druzí. Uvidíme,“ dodával.
Rytíři po přesilovkové trefě Samuela Vigneaulta už na Marka Mazance recept nenašli. V závěru chtěli udeřit při hře bez gólmana, jenže inkasovali z hole dravého Petra Sikory. „Bylo to hratelné na body, bohužel jsme neudrželi vedení a po našich chybách jim darovali dva góly,“ litoval kladenský Martin Procházka.
Se spoluhráči bojuje v závěrečných duelech o postup do předkola. O útěk před jediným černým Petrem si to nejspíš rozdají Rytíři, Mladá Boleslav, Olomouc a Vítkovice. „Máme to hratelné, ve svých rukách. Říkali jsme v kabině, že ode dneška nám začíná naše play off a musíme sbírat bod za bodem,“ velel útočník Rytířů po porážce.
Na druhé straně mezitím vládla spokojenost. Jediné vrásky na čele vytanuly po ošklivém zákroku, kdy Ondřej Kovařčík nechtěně srazil svému bratrovi Michalovi puk do obličeje. „To byla klasika. Že brácha na bráchu, jen teď to trochu nevyšlo z hokejky na hokejku, ale z hokejky do tváře. Ale omluvil se mu, zašili ho a klobouk dolů, že se Mišo vrátil a dohrál zápas,“ ocenil parťáka Hudáček.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž