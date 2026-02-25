Předplatné

Hudáček je po návratu ze ZOH při chuti. Podle mě nic extra, řekl po výhře v Kladně

Zimák: Čím začít, aby český hokej dohnal svět. Dobrý kouč nemůže trénovat lemply • Zdroj: iSport.cz
Třinecký David Cienciala překonává kladenského brankáře Adama Brízgalu
Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Třinci
Kladenský Samuel Vigneault překonává třineckého brankáře Marka Mazance
Kladenský Tristen Robins a třinecký Miloš Roman
Jakub Galvas z Třince proti Kladnu
Třinečtí Libor Hudáček a David Cienciala se radují z gólu proti Kladnu
7
Fotogalerie
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Ještě koncem minulého týdne se přetahovali v Miláně s borci jako Jack Eichel, Auston Matthews nebo Sebastian Aho, ve středu vyměnili nablýskané podium pod pěti kruhy za kladenský ČEZ stadion. Trojice slovenských reprezentantů pomohla Třinci k důležité výhře 3:1. Nejvýrazněji se ukázal Libor Hudáček se dvěma asistencemi. „Bylo malé hřiště, takže byl hokej rychlejší. Nebylo to rychlostně to samé, ale hokej je vymyšlený a stále je to o jednom a tom samém,“ porovnával pětatřicetiletý útočník rozdíly mezi olympiádou a extraligou.

Na olympiádě měl jako mentor na povel třetí útok, k ruce měl talentovaného centra Dalibora Dvorského. Na výkony Libora Hudáčka proti světové elitě se snášela chvála, turnaj zakončil s bilancí 1+1. „Jsem rád, že se mi to v repre kariéře podařilo, že přišli všichni hráči z NHL a mohli jsme si změřit síly. Ukázali jsme, že můžeme hrát v podstatě proti každému,“ pochvaloval si slovenský útočník po návratu do extraligy.

„Jsem jen a jen rád, že se nám podařilo dostat do top čtyřky. Ale závěr jsme trošku nezvládli. Pro mladé zase skvělá zkušenost, ponaučení a určitě jen a jen dobré pro ně. Je pro slovenský hokej dobře, že jsme trochu i národ dali dohromady. Poseděli, fandili a byly plné krčmy a restaurace. To nás potěšilo,“ dodával.

Ve středu v Kladně se potkal na kluzišti se čtyřmi dalšími olympioniky. Vedle Hudáčka oblékali slovenský dres v Miláně i Patrik Koch a Martin Marinčin, Česko reprezentoval Tomáš Kundrátek a Itálii zase Rytíři Phil Pietroniro. Návrat na klubovou úroveň sedl nejlépe Hudáčkovi. Šikovnou přihrávkou v závěru druhé třetiny obstaral srovnání, pak v přesilovce asistoval u obratu.

Článek pokračuje pod infografikou

„Nebylo to podle mě nic extra. Jsem ale rád, že jsem pomohl týmu,“ říkal třinecký útočník skromně. „Jsem rád, že byl takový přístup, po měsíci to určitě bylo pro kluky těžké. První polovina zápasu nebyla ideální, ale potom jsme rozjezdili nohy a bylo to z naší strany super. Hrajeme o čtyřku, chtěli bychom být co nejvýš, nejlépe druzí. Uvidíme,“ dodával.

Rytíři po přesilovkové trefě Samuela Vigneaulta už na Marka Mazance recept nenašli. V závěru chtěli udeřit při hře bez gólmana, jenže inkasovali z hole dravého Petra Sikory. „Bylo to hratelné na body, bohužel jsme neudrželi vedení a po našich chybách jim darovali dva góly,“ litoval kladenský Martin Procházka.

Se spoluhráči bojuje v závěrečných duelech o postup do předkola. O útěk před jediným černým Petrem si to nejspíš rozdají Rytíři, Mladá Boleslav, Olomouc a Vítkovice. „Máme to hratelné, ve svých rukách. Říkali jsme v kabině, že ode dneška nám začíná naše play off a musíme sbírat bod za bodem,“ velel útočník Rytířů po porážce.

Na druhé straně mezitím vládla spokojenost. Jediné vrásky na čele vytanuly po ošklivém zákroku, kdy Ondřej Kovařčík nechtěně srazil svému bratrovi Michalovi puk do obličeje. „To byla klasika. Že brácha na bráchu, jen teď to trochu nevyšlo z hokejky na hokejku, ale z hokejky do tváře. Ale omluvil se mu, zašili ho a klobouk dolů, že se Mišo vrátil a dohrál zápas,“ ocenil parťáka Hudáček.

KonecLIVE
13

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice48255711153:10892
2Plzeň48225813132:9784
3Liberec48232914130:11082
4K. Vary48226416128:11982
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield48218217128:11081
7Sparta48216417148:12479
8Brno48185520127:13769
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice48174522122:14664
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

