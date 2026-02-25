Předplatné

Sedlák si proti Kometě zabalil dárek. Zpátky mezi pozemšťany: Chvíli je to nezvyk

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Zimák: Čím začít, aby český hokej dohnal svět. Dobrý kouč nemůže trénovat lemply • Zdroj: iSport.cz
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák a Michal Gulaši z Komety Brno
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubický Jáchym Kondelík před brněnským gólmanem Gašperem Krošeljem
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubický Tomáš Vondráček překonává brněnského brankáře Gašpera Krošelje
19
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Tak jsme tady! Vrátili jsme se z vesmíru a jdeme ukázat, co nás marťané naučili. Pardubičtí olympionici Lukáš Sedlák a Roman Červenka spolu s brněnským zástupcem Jakubem Flekem byli ozdobou středečního extraligového bijáku. O fous lépe přece jen hrála dvojice v dresech Dynama, a prvně jmenovaný oslavil 33. narozeniny dvěma asistencemi při výhře 4:2. „Jiný hokej, rychlost i hřiště. Člověk se musí přizpůsobit, je to chvíli nezvyk,“ srovnával Sedlák s hokejovými poznatky z Milána.

Žije si svůj červenobílý sen. V lednu Lukáš Sedlák prodloužil s Dynamem kontrakt do roku 2030. Nejenže si z východních Čech vybojoval účast na olympijských hrách, ale vlivem okolností se dostal do čela elitní formace s klubovým spoluhráčem Romanem Červenkou a hlavní hvězdou národního týmu i osobností NHL Davidem Pastrňákem.

Zatímco před týdnem Sedlák naháněl Connora McDavida a překonával vítěze Stanley Cupu Jordana Binningtona, teď se musel útočník v kristových letech vrátit na český rybníček, aby znovu táhl Dynamo. Pochopitelně zejména za titulem, který zůstává v Pardubicích největším cílem od nástupu majitele Petra Dědka. Prezidentský pohár za triumf v základní části, jemuž se Dynamo znovu přiblížilo, je proti tomu trofejí nevalné hodnoty.

Titul si možná přál i Sedlák, když ve středu sfoukával 33 svíček na dortu. „Speciální zápas to nebyl, normální 48. kolo extraligy. Na narozeniny si nepotrpím, nic si nevymýšlím. S klukama si vždycky akorát popřejeme,“ popisoval, že s mužstvem v kabině moc neslavil.

Nachytali jsme soupeře na chybách

Domácí párty panovala aspoň na ledě. Hned ve druhé minutě Sedlák vybojoval přesilovou hru, v čase 8:30 už servíroval kotouč před prázdnou branku střelci Červenkovi. Dva nejproduktivnější hráči soutěže si znovu mohli plácnout. Po jubilejní sté asistenci pak Sedlák zaznamenal pas u gólu na 3:1, kdy připravil palebnou pozici obránci Miguëli Tourignymu. Mohl mít i další bod, ale kolega z národního týmu trefil v závěrečné periodě tyčku.

„V první třetině jsme se srovnávali s tempem, ale od druhé jsme se zlepšili a nachytali soupeře na určitých chybách. Rozhodla ubráněná oslabení, Brno se tlačilo dopředu. Zaplaťpánbůh, že jsme si výsledek pohlídali,“ těšilo pardubického asistenta Václava Kočího, jehož nadřízený kolega Filip Pešán zaznamenal 500. utkání v extralize.

Mezi nedávnými účastníky Her se nechtěl nechat zahanbit ani brněnský Jakub Flek. V první třetině si připravil tři šance, v největší z nich jen těsně nezvedl puk nad chránič Malcolma Subbana. Zakončení pak raději přenechal Rhettu Hollandovi, který i vlivem kapitánovy asistence vymetl horní růžek branky. Korekce byla ovšem ze strany úřadujících mistrů nedostatečná.

Pardubice se po srovnání rychle vzpamatovaly, dolů je neposlal ani faul slovenského reprezentanta Miloše Kelemena, jehož sudí za stavu 4:1 možná překvapivě odeslali předčasně do šatny. Šestadvacetiletý forvard pěnil jako čertík z krabičky a roztřískal hokejku. Pětiminutové oslabení nicméně domácí zvládli, sami se přitom ocitli v několika příležitostech.

„Je to škoda, mohli jsme zahýbat zápasem a dostat se na koně. Bohužel jsme přesilovku neproměnili, musíme ji zlepšit. Po pauze to není nikdy sranda, ale první třetinu jsme začali dobře. Pak jsme měli menší výpadek, který nás stál dva inkasované góly, už to člověk hrne nahoru a je těžké otáčet,“ lamentoval hostující obránce Libor Zábranský.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice48255711153:10892
2Plzeň48225813132:9784
3Liberec48232914130:11082
4K. Vary48226416128:11982
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield48218217128:11081
7Sparta48216417148:12479
8Brno48185520127:13769
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice48174522122:14664
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů