Sedlák si proti Kometě zabalil dárek. Zpátky mezi pozemšťany: Chvíli je to nezvyk
Tak jsme tady! Vrátili jsme se z vesmíru a jdeme ukázat, co nás marťané naučili. Pardubičtí olympionici Lukáš Sedlák a Roman Červenka spolu s brněnským zástupcem Jakubem Flekem byli ozdobou středečního extraligového bijáku. O fous lépe přece jen hrála dvojice v dresech Dynama, a prvně jmenovaný oslavil 33. narozeniny dvěma asistencemi při výhře 4:2. „Jiný hokej, rychlost i hřiště. Člověk se musí přizpůsobit, je to chvíli nezvyk,“ srovnával Sedlák s hokejovými poznatky z Milána.
Žije si svůj červenobílý sen. V lednu Lukáš Sedlák prodloužil s Dynamem kontrakt do roku 2030. Nejenže si z východních Čech vybojoval účast na olympijských hrách, ale vlivem okolností se dostal do čela elitní formace s klubovým spoluhráčem Romanem Červenkou a hlavní hvězdou národního týmu i osobností NHL Davidem Pastrňákem.
Zatímco před týdnem Sedlák naháněl Connora McDavida a překonával vítěze Stanley Cupu Jordana Binningtona, teď se musel útočník v kristových letech vrátit na český rybníček, aby znovu táhl Dynamo. Pochopitelně zejména za titulem, který zůstává v Pardubicích největším cílem od nástupu majitele Petra Dědka. Prezidentský pohár za triumf v základní části, jemuž se Dynamo znovu přiblížilo, je proti tomu trofejí nevalné hodnoty.
Titul si možná přál i Sedlák, když ve středu sfoukával 33 svíček na dortu. „Speciální zápas to nebyl, normální 48. kolo extraligy. Na narozeniny si nepotrpím, nic si nevymýšlím. S klukama si vždycky akorát popřejeme,“ popisoval, že s mužstvem v kabině moc neslavil.
Nachytali jsme soupeře na chybách
Domácí párty panovala aspoň na ledě. Hned ve druhé minutě Sedlák vybojoval přesilovou hru, v čase 8:30 už servíroval kotouč před prázdnou branku střelci Červenkovi. Dva nejproduktivnější hráči soutěže si znovu mohli plácnout. Po jubilejní sté asistenci pak Sedlák zaznamenal pas u gólu na 3:1, kdy připravil palebnou pozici obránci Miguëli Tourignymu. Mohl mít i další bod, ale kolega z národního týmu trefil v závěrečné periodě tyčku.
„V první třetině jsme se srovnávali s tempem, ale od druhé jsme se zlepšili a nachytali soupeře na určitých chybách. Rozhodla ubráněná oslabení, Brno se tlačilo dopředu. Zaplaťpánbůh, že jsme si výsledek pohlídali,“ těšilo pardubického asistenta Václava Kočího, jehož nadřízený kolega Filip Pešán zaznamenal 500. utkání v extralize.
Mezi nedávnými účastníky Her se nechtěl nechat zahanbit ani brněnský Jakub Flek. V první třetině si připravil tři šance, v největší z nich jen těsně nezvedl puk nad chránič Malcolma Subbana. Zakončení pak raději přenechal Rhettu Hollandovi, který i vlivem kapitánovy asistence vymetl horní růžek branky. Korekce byla ovšem ze strany úřadujících mistrů nedostatečná.
Pardubice se po srovnání rychle vzpamatovaly, dolů je neposlal ani faul slovenského reprezentanta Miloše Kelemena, jehož sudí za stavu 4:1 možná překvapivě odeslali předčasně do šatny. Šestadvacetiletý forvard pěnil jako čertík z krabičky a roztřískal hokejku. Pětiminutové oslabení nicméně domácí zvládli, sami se přitom ocitli v několika příležitostech.
„Je to škoda, mohli jsme zahýbat zápasem a dostat se na koně. Bohužel jsme přesilovku neproměnili, musíme ji zlepšit. Po pauze to není nikdy sranda, ale první třetinu jsme začali dobře. Pak jsme měli menší výpadek, který nás stál dva inkasované góly, už to člověk hrne nahoru a je těžké otáčet,“ lamentoval hostující obránce Libor Zábranský.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž