Z nerváku byla exhibice. Vítkovické pohřbily přesilovky, nepomohly jim ani Tatry

Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Od začátku kalendářního roku 2026 uspěli vítkovičtí hokejisté jen v jediném utkání, a to když v polovině ledna doma přehráli Litvínov. Nezměnilo se to ani po olympijské pauze, jejíž část strávili Ostravané na soustředění v Tatrách. Devátou porážku z posledních deseti utkání jim uštědřil Hradec Králové, který se udržel v boji o elitní čtyřku. Hosté se natrápili především v přesilovkách. „Ve druhé třetině jsme ji určitě měli využít,“ věděl vítkovický asistent Aleš Krátoška po prohře 0:4.

Věřte nebo ne, vítkovičtí hokejisté prohráli s Hradcem Králové už podvanácté za sebou. Jejich poslední vítězství nad východočeským mužstvem v řádné hrací době se datuje do semifinálové série play off 2023, v základní části získali tři body pod Bílou věží naposledy před šesti lety a dvěma měsíci. 

Hradecká hra zkrátka Vítkovicím dlouhodobě nechutná. Na bruslivý, nápaditý, rychlý a celoplošný hokej Mountfieldu nenašlo recept hned několik trenérů Ridery. Zatím ani Václav Varaďa, jenž s tímto sokem padl od svého nástupu pošesté.

„Někde máte i oblíbené týmy, ale zrovna Hradec nám moc nesedí. Je dlouhodobě hodně aktivní, forčekuje, napadá a pořád je nepříjemný. Pro jakéhokoliv soupeře je to tady těžké,“ líčil Varaďův asistent Aleš Krátoška.

Pro Vítkovice měla být olympijská pauza vysvobozením, potřebovaly totiž zapomenout na špatné lednové období. Vždyť z posledních pětadvaceti odehraných zápasů byly spolu s Litvínovem vůbec nejhorším týmem v extralize.

Vítkovice trápily přesilovky

Jenže obrat k lepšímu prozatím nenastal, ostravská krize dál trvá. Přitom v první polovině utkání hrálo modrobílým všechno do karet. Měli k dispozici celkem pět přesilovek, z nichž jednu dvouminutovou v pěti proti třem. Když už musel Stanislav Škorvánek do zákroku, pokaždé svůj mančaft podržel.

„Myslím si, že přesilovky rozhodly. Ve druhé třetině jsme ji určitě měli využít, ale to se nestalo. Naopak Hradec nám dal v pěti proti třem gól, tam se zápas lámal. Kdybychom využili alespoň jednu přesilovku, dýchalo by se nám lépe a vývoj utkání by byl možná jiný,“ poukázal Krátoška.  

Přesilovkový zmar nakonec Vítkovice utlumil a pohřbil. Poté už hráli početní výhody jen domácí, kteří byli oproti soupeři daleko efektivnější. Na tvrdou a přesnou ránu Graema McCormacka z 35. minuty vzápětí navázal důrazný Martin Kohout a Mountfield byl najednou na koni.

Třetí část už přeměnil v exhibici, razítko nad jednoznačnou výhrou 4:0 dodali Martin Pláněk s Alešem Jerglem. „Skóre jsme otevřeli využitou přesilovkou pět na tři, která nám určitě pomohla. Chtěl bych pochválit speciální týmy, protože oslabení jsme hráli hodně. Dělali jsme tam zbytečné fauly, ale kluci to odbránili skvěle a když se soupeř dostal do šancí, Škorvi to lapnul,“ vychválil hradecký asistent Petr Koukal slovenského brankáře, jenž v této sezoně zapsal už deváté čisté konto.

