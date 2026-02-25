Chlapík zaperlil na olympiádě, ale teď nehraje. Co s ním je a kdy bude zpátky?
Enormní hlad po hokeji, zvučný soupeř i chuť vidět doma v akci po měsíci Bílé Tygry. Ideální pobídka vyrazit pod Ještědem na extraligový hokej. Svého majitele našlo všech 7 500 sedaček v aréně, velká a důležitá bitva o účast v elitní čtyřce přinesla krádež Sparty 2:1 v prodloužení. Oba góly obstaral chlapík jménem Roman Horák, jenž si vzal na záda osud Sparty při absenci olympionika Filipa Chlapíka. „Absolutorium všem hráčům na ledě. Soupeř byl lepší, přestřílel nás, ale takových zápasů jsme letos taky měli dost,“ lebedil si kouč vítězů Jaroslav Nedvěd.
Dlouho očekávaný střet odstartovala slavnostní ceremonie, při níž sklízel aplaus Ján Lašák. Brankář mistrovské družiny z ročníku 2015/16 od střídačky dojatě sledoval, jak mu klub vyvěšuje ke stropu plachtu s jeho číslem 25. Mistr světa z roku 2002 přivezl pod Ještěd svou rodinu včetně rodičů, s nynějším trenérem gólmanů slovenské reprezentace si na místě plácal i zástup jeho tehdejších zlatých spoluhráčů. Možná ještě masivnější potlesk než ikona historické liberecké sestavy pak sklidila Zuzana Maděrová.
Olympijská šampionka z Milána vhazovala úvodní buly a přijímala gratulace od obou kapitánů, mimochodem ten sparťanský Michal Řepík byl součástí tehdejší vítězné tygří mašiny, stejně tak jeho protějšek Radim Šimek. V narvané aréně se na nic nečekalo a začalo se hrát na maximum od prvních sekund. Šlo vidět, že zejména domácí jsou extrémně nažhavení a vyhecovaní. Sezona jim vychází nad očekávání a udržení pobytu na pozici, zaručující čtvrtfinále play off, je jejich jasnou metou. Tomu odpovídalo nasazení.
Na české poměry se hrálo velmi svižně, oba týmy jsou po olympijské přestávce při síle. Akorát to mělo jedno minus. Při dané rychlosti hráčům nešlo kolikrát zkombinovat práci s kotoučem, spousta zajímavých akcí skončila před finální fází dobrým blokem soupeře nebo nepřesnou přihrávkou.
Co je s Chlapíkem?
Sparta nehrála zle, jenže kompaktní a pohybově vynikající Liberec ji k větším manévrům nepustil, navíc byla častěji vylučovaná, občas se divila, proč. Tygři měli dlouho navrch, dařilo se jim s větší úspěšností překonávat střední pásmo a tam zajímavě operovat. Josef Kořenář měl do půlky zápasu spoustu důležitých zákroků, kapituloval až ve 31. minutě v oslabení. Poté, co si Adam Musil při výpadu k brance pohrál s Jakubem Krejčíkem a Jaromíru Pérezoví předložil v pravý čas ideální pobídku ke skórování.
Gól padl v úseku hry, kdy sparťané už nějakou dobu tápali při výstavbě ofenzivní hry. Jednoduše řečeno: dopředu to bylo málo. Hostům se nedařilo nacházet cestu přes útočnou modrou, ani od těch nejzkušenějších borců nepřicházelo překvapivé řešení. Nápad, který by Tygry vyvedl z míry. Hosté za celých čtyřicet minut vypálili na Petra Kváču jen osmkrát, respektive pouze tolik střel prošlo na gólmana přes hustý les pohybujících se libereckých těl či holí.
Jenže manko 0:1 nic neznamená a Pražané se podle toho řídili. A jen tak mimochodem, v neděli v Mladé Boleslavi také po dvou třetinách prohrávali (1:2), aby ve třetí otočili skóre. V Liberci přišli se srovnáním ve 49. minutě, když Roman Horák tečoval ránu od modré. Od té doby se hokejový svár každou vteřinou přibližoval prodloužení. V něm měl dobrou šanci rozhodnout Radim Šimek, ale nedal a na druhé straně se v brejku znovu prosadil hbitý mazák Horák, vlastník bilance 2+2 z posledních dvou utkání.
Sparta tak ze šesti možných venkovních bodů po pauze vydřela pět, což je velmi dobrý počin. Ale obavy fanoušků vzbuzuje opětovaná absence nejlepšího hráče Filipa Chlapíka. Po návratu z Milána ještě nenaskočil do hry. Mluví se o tom, že jej trápí třísla. Což je nečitelné zranění.
Kdy bude zpět? Sparta jej v dostizích o čtvrtfinále play off nutně potřebuje. „Filip je náš nejlepší a klíčový hráč. Cítím jeho produktivitu hlavně v přesilovkách, jeho tlak do brány, dokázal to i na olympiádě. Věřím, že se pomalu dává dokupy a brzy nastoupí,“ zadoufal kouč Jaroslav Nedvěd po středečním duelu v Liberci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž