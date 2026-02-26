Předplatné

Horák jako Suzuki: V play off se vás nebude nikdo ptát, zda jste hráli hezky

Zimák: Čím začít, aby český hokej dohnal svět. Dobrý kouč nemůže trénovat lemply • Zdroj: iSport.cz
Sparťan Roman Horák se raduje z gólu proti Liberci
Liberecký brankář Petr Kváča proti Spartě
Sparťanský Josef Kořenář proti Liberci
Liberecký Tomáš Galvas a Kryštof Hrabík ze Sparty
Liberecký Jaromír Pérez se raduje z gólu proti Spartě
Liberecký Jaromír Pérez se raduje z gólu proti Spartě
Nejprve mistrně tečoval pobídku Dominika Mašína, mazák Roman Horák tím připomněl srovnávací gól Kanaďana Nicka Suzukiho proti Čechům na olympiádě v Miláně. V nastavení pak projel libereckou obranou jako úhoř a dokonal nečekaný export dvou bodů z pod Ještědu. Nečekaný z toho důvodu, že Tygři měli hru dlouho pod kontrolou. Převahou, nikoli výsledkově. Sparta vyhrála ve 48. extraligovém kole na severu Čech 2:1 v prodloužení a drží slušnou šanci na přímý postup do čtvrtfinále play off.

Zápas jste podruhé za sebou otočili pro sebe. Čím v Liberci?
„Věřili jsme, a i když měl Liberec spoustu střel a hodně šancí, pořád to bylo jenom o gól. Pak tam padne jeden tečovaný gól a máte šanci jít do prodloužení. Našli jsme cestu, jak vyhrát, což bude podobné v play off. Tam se vás nebude nikdo ptát, jestli jste hráli hezky, ale zda jste vyhráli. My víme, že jsme tu určitě nebyli lepším týmem, body odsud jsou samozřejmě důležité. Zároveň jsme je malinko ukradli, jsme si toho vědomi. Do dalších zápasů se určitě budeme chtít zlepšit.“

Pomohli jste si zároveň v boji o účast ve čtyřce, schází vám už jen tři body…
„Jak říkám, věříme. Máme čtyři zápasy do konce, šance pořád je. Chceme jít za tím.“

Řekli jste si tady po druhé třetině v kabině, že to otočíte stejně jako v neděli v Boleslavi?
„Přesně tak. Prošli jsme si nedělním zápasem, kde jsme po druhé třetině prohrávali 1:2 a věřili, že to otočíme. Bylo by krásné, kdybychom pokaždé vedli 3:0, ale takhle to nechodí. Pokud zápasy dokážete obracet, posílí vás to. Tady jsme to znovu dokázali, takže jedině dobře pro nás.“

Při vaší srovnávací trefě nebylo dlouho jasné, zda jste puk trefil vy, nebo Martinš Dzierkals. Pak jste si to i na střídačce vysvětlovali, že?
„Já vím, že jsem to tečoval, ale nebudu lhát, nevím, zda se to potom ještě třeba od někoho neodrazilo. Za mnou byl ještě Dzerky a jejich obránce, to už je na jiných, pokud se na to podívají.“

Po návratu z olympiády ani napodruhé nenastoupil Filip Chlapík, velká opora Sparty. Jak nepříjemná ztráta to je?
„Chlápa chybí hodně, je to v podstatě náš nejlepší hráč. Má skvělou formu, dokazoval to i na olympiádě a myslím, že si z ní sem přiveze větší rychlost, větší tempo. Až se vrátí, bude to znát.“

Formu máte i vy, po olympijské přestávce jste zapsal 2+2. Cítíte se i vy sám dobře na ledě?
„Upřímně, moje body jsou sice hezké, ale sám vím, že to ještě není ono. Je tam určitě ještě prostor na zlepšení.“

Nakonec vás v Liberci podržel i brankář Josef Kořenář, co říkáte?
„Jasně. Jak Kovy předtím (Jakub Kovář), tak Kořen dnes chytali neuvěřitelně. Jak jsme se bavili, Liberec měl spoustu střel a pořád to bylo jenom 1:0 pro něj. Kořen toho hodně pochytal, udržel nás v zápase a jen díky němu jsme to dokázali otočit.“

KonecLIVE Po prodl.
12

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice48255711153:10892
2Plzeň48225813132:9784
3Liberec48232914130:11082
4K. Vary48226416128:11982
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield48218217128:11081
7Sparta48216417148:12479
8Brno48185520127:13769
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice48174522122:14664
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

