Horák jako Suzuki: V play off se vás nebude nikdo ptát, zda jste hráli hezky
Nejprve mistrně tečoval pobídku Dominika Mašína, mazák Roman Horák tím připomněl srovnávací gól Kanaďana Nicka Suzukiho proti Čechům na olympiádě v Miláně. V nastavení pak projel libereckou obranou jako úhoř a dokonal nečekaný export dvou bodů z pod Ještědu. Nečekaný z toho důvodu, že Tygři měli hru dlouho pod kontrolou. Převahou, nikoli výsledkově. Sparta vyhrála ve 48. extraligovém kole na severu Čech 2:1 v prodloužení a drží slušnou šanci na přímý postup do čtvrtfinále play off.
Zápas jste podruhé za sebou otočili pro sebe. Čím v Liberci?
„Věřili jsme, a i když měl Liberec spoustu střel a hodně šancí, pořád to bylo jenom o gól. Pak tam padne jeden tečovaný gól a máte šanci jít do prodloužení. Našli jsme cestu, jak vyhrát, což bude podobné v play off. Tam se vás nebude nikdo ptát, jestli jste hráli hezky, ale zda jste vyhráli. My víme, že jsme tu určitě nebyli lepším týmem, body odsud jsou samozřejmě důležité. Zároveň jsme je malinko ukradli, jsme si toho vědomi. Do dalších zápasů se určitě budeme chtít zlepšit.“
Pomohli jste si zároveň v boji o účast ve čtyřce, schází vám už jen tři body…
„Jak říkám, věříme. Máme čtyři zápasy do konce, šance pořád je. Chceme jít za tím.“
Řekli jste si tady po druhé třetině v kabině, že to otočíte stejně jako v neděli v Boleslavi?
„Přesně tak. Prošli jsme si nedělním zápasem, kde jsme po druhé třetině prohrávali 1:2 a věřili, že to otočíme. Bylo by krásné, kdybychom pokaždé vedli 3:0, ale takhle to nechodí. Pokud zápasy dokážete obracet, posílí vás to. Tady jsme to znovu dokázali, takže jedině dobře pro nás.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou
Při vaší srovnávací trefě nebylo dlouho jasné, zda jste puk trefil vy, nebo Martinš Dzierkals. Pak jste si to i na střídačce vysvětlovali, že?
„Já vím, že jsem to tečoval, ale nebudu lhát, nevím, zda se to potom ještě třeba od někoho neodrazilo. Za mnou byl ještě Dzerky a jejich obránce, to už je na jiných, pokud se na to podívají.“
Po návratu z olympiády ani napodruhé nenastoupil Filip Chlapík, velká opora Sparty. Jak nepříjemná ztráta to je?
„Chlápa chybí hodně, je to v podstatě náš nejlepší hráč. Má skvělou formu, dokazoval to i na olympiádě a myslím, že si z ní sem přiveze větší rychlost, větší tempo. Až se vrátí, bude to znát.“
Formu máte i vy, po olympijské přestávce jste zapsal 2+2. Cítíte se i vy sám dobře na ledě?
„Upřímně, moje body jsou sice hezké, ale sám vím, že to ještě není ono. Je tam určitě ještě prostor na zlepšení.“
Nakonec vás v Liberci podržel i brankář Josef Kořenář, co říkáte?
„Jasně. Jak Kovy předtím (Jakub Kovář), tak Kořen dnes chytali neuvěřitelně. Jak jsme se bavili, Liberec měl spoustu střel a pořád to bylo jenom 1:0 pro něj. Kořen toho hodně pochytal, udržel nás v zápase a jen díky němu jsme to dokázali otočit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž