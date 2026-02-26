Předplatné

Škorvánek dorovnal Murína: Vděčím i Martincově taktice. Olympiáda? Smíšené pocity

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Zimák: Čím začít, aby český hokej dohnal svět. Dobrý kouč nemůže trénovat lemply • Zdroj: iSport.cz
Slovenský brankář Stanislav Škorvánek dovedl Hradec Králové po olympijské přestávce k výhře nad Vítkovicemi
Slovenský brankář Stanislav Škorvánek dovedl Hradec Králové po olympijské přestávce k výhře nad Vítkovicemi
Slovenský brankář Stanislav Škorvánek dovedl Hradec Králové po olympijské přestávce k výhře nad Vítkovicemi
Slovenský brankář Stanislav Škorvánek dovedl Hradec Králové po olympijské přestávce k výhře nad Vítkovicemi
Zklamaní vítkovičtí hokejisté po porážce s Hradcem Králové
Hradečtí hokejisté se radují z výhry nad Vítkovicemi
18
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Úchvatná čísla si drží dál. Brankář Stanislav Škorvánek při středečním utkání Mountfieldu proti Vítkovicím vychytal svou devátou nulu v sezoně, čímž se v extraligové historii zařadil na dělené třetí místo. Stačilo mu k tomu jen čtyřicet zápasů, což v překladu znamená, že neinkasoval v téměř každém čtvrtém odchytaném duelu. „Vděčím za to týmu a také taktice, kterou trenér Martinec hraje,“ hlásil královéhradecký gólman po vítězství 4:0.

Vítkovice jsou jeho oblíbeným soupeřem, vždyť v této sezoně je Stanislav Škorvánek vynuloval už potřetí. Obecně Mountfield to na Ostravany dlouhodobě umí, ve středu je zdolal podvanácté za sebou.

„Možná nám sedí, ale těžko říct. Oproti minulému roku Vítkovice měnily trenéra a nehrají ten stejný systém. Je ve hvězdách, proč s nimi vždycky vyhráváme. Jednou se s nimi ale určitě prohraje, jen doufám, že až příští sezonu,“ usmál se Škorvánek.

V září mu proti Vítkovicím (4:0) stačilo k nule šestnáct zákroků, o měsíc a půl později (3:0) dokonce jen třináct. Daleko víc práce měl ve středu, kdy hlavně v úvodní polovině utkání vyčapal pět soupeřových přesilovek, z toho jednu dvojnásobnou. Slovenský brankář se zaskvěl celkovými pětadvaceti zákroky. 

„Když se zvládnou oslabení, pro tým je to pozitivní vzpruha. Naopak mužstvo, které gól nedalo, to dá trošku dolů. Ve druhé třetině jsme pak dokázali dát dva góly, takže když se to zkombinovalo, byl to klíč k vítězství. Je dobré, že jsme se po pauze takto nakopli,“ radoval se Škorvánek.

V této sezoně udržel už devátou nulu, která jej v extraligové historii posunula na dělené třetí místo. Stejný počet čistých kont zapsal zlínský Igor Murín v sezoně 2003/04. Rekord pak drží Tomáš Pöpperle (2013/14) s Romanem Málkem (2002/03), oba v rámci jedné základní části neinkasovali jedenáctkrát.

Čistá konta v základní části jedné sezony

Brankář

Tým

Sezona

Počet nul

Tomáš Pöpperle

Sparta

2013/14

11

Roman Málek

Slavia

2002/03

11

Igor Murín

Zlín

2003/04

9

Stanislav Škorvánek

Hradec Kr.

2025/26

9

Roman Čechmánek

Vsetín

1997/98

8

Martin Prusek

Vítkovice

1996/97

8

Dušan Salfický

Plzeň

1999/00

8

„Vděčím za to týmu a také taktice, kterou trenér Martinec hraje. Je tam důraz na defenzivu, což ostatní týmy až tak nemají, takže šance na nulu je mnohem větší. Jsem rád, že se to znovu podařilo a hlavně že máme tři body,“ děkoval třicetiletý brankář.

Zatímco většina jeho spoluhráčů si mohla v posledních týdnech od zápasového kvapíku oddechnout, Škorvánek se vydal do Milána, kde se slovenskou reprezentací slavil senzační postup do semifinále. Na turnaji nejlepších odchytal šedesát minut proti domácí Itálii i druhou část semifinálového souboje s USA.

„Neudělali jsme ostudu, čtvrté místo je v podstatě úspěch,“ nadechnul se Škorvánek. „Olympiáda byla určitě pěkným zážitkem, proti takovýmto hráčům se poštěstí chytat asi jednou za život. I když jsem tam byl proti USA asi jen 25 minut, budu si to pamatovat do konce života. Zápas o bronz nám ale nevyšel, byli jsme blízko,“ věděl.

„Měli jsme to dobře rozehrané, šli jsme z prvního místa ve skupině, takže celkové pocity jsou smíšené. Je tam dobrý pocit z umístění, ale negativní možná z toho, že jsem nechytal víc. Je to takový mix, ale když se na to podívám třeba za půl roku, asi budou převažovat pozitivnější pocity,“ měl jasno Škorvánek.

Jak těžké pro něj bylo nastavit hlavu zpátky do extraligového boje o nejlepší čtyřku? „Mistrovství světa bývají na konci, takže když tam byl poslední zápas, chvíli jsem měl pocit, že je konec sezony. Potom jsme si ale uvědomili, že je teprve únor a play off se ještě nehrálo. Bylo to trošku divné, ale zvládnul jsem to,“ uculil se odchovanec Žiliny.

KonecLIVE
40

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice48255711153:10892
2Plzeň48225813132:9784
3Liberec48232914130:11082
4K. Vary48226416128:11982
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield48218217128:11081
7Sparta48216417148:12479
8Brno48185520127:13769
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice48174522122:14664
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů