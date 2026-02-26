Škorvánek dorovnal Murína: Vděčím i Martincově taktice. Olympiáda? Smíšené pocity
Úchvatná čísla si drží dál. Brankář Stanislav Škorvánek při středečním utkání Mountfieldu proti Vítkovicím vychytal svou devátou nulu v sezoně, čímž se v extraligové historii zařadil na dělené třetí místo. Stačilo mu k tomu jen čtyřicet zápasů, což v překladu znamená, že neinkasoval v téměř každém čtvrtém odchytaném duelu. „Vděčím za to týmu a také taktice, kterou trenér Martinec hraje,“ hlásil královéhradecký gólman po vítězství 4:0.
Vítkovice jsou jeho oblíbeným soupeřem, vždyť v této sezoně je Stanislav Škorvánek vynuloval už potřetí. Obecně Mountfield to na Ostravany dlouhodobě umí, ve středu je zdolal podvanácté za sebou.
„Možná nám sedí, ale těžko říct. Oproti minulému roku Vítkovice měnily trenéra a nehrají ten stejný systém. Je ve hvězdách, proč s nimi vždycky vyhráváme. Jednou se s nimi ale určitě prohraje, jen doufám, že až příští sezonu,“ usmál se Škorvánek.
V září mu proti Vítkovicím (4:0) stačilo k nule šestnáct zákroků, o měsíc a půl později (3:0) dokonce jen třináct. Daleko víc práce měl ve středu, kdy hlavně v úvodní polovině utkání vyčapal pět soupeřových přesilovek, z toho jednu dvojnásobnou. Slovenský brankář se zaskvěl celkovými pětadvaceti zákroky.
„Když se zvládnou oslabení, pro tým je to pozitivní vzpruha. Naopak mužstvo, které gól nedalo, to dá trošku dolů. Ve druhé třetině jsme pak dokázali dát dva góly, takže když se to zkombinovalo, byl to klíč k vítězství. Je dobré, že jsme se po pauze takto nakopli,“ radoval se Škorvánek.
V této sezoně udržel už devátou nulu, která jej v extraligové historii posunula na dělené třetí místo. Stejný počet čistých kont zapsal zlínský Igor Murín v sezoně 2003/04. Rekord pak drží Tomáš Pöpperle (2013/14) s Romanem Málkem (2002/03), oba v rámci jedné základní části neinkasovali jedenáctkrát.
Čistá konta v základní části jedné sezony
Brankář
Tým
Sezona
Počet nul
Tomáš Pöpperle
Sparta
2013/14
11
Roman Málek
Slavia
2002/03
11
Igor Murín
Zlín
2003/04
9
Stanislav Škorvánek
Hradec Kr.
2025/26
9
Roman Čechmánek
Vsetín
1997/98
8
Martin Prusek
Vítkovice
1996/97
8
Dušan Salfický
Plzeň
1999/00
8
Zatímco většina jeho spoluhráčů si mohla v posledních týdnech od zápasového kvapíku oddechnout, Škorvánek se vydal do Milána, kde se slovenskou reprezentací slavil senzační postup do semifinále. Na turnaji nejlepších odchytal šedesát minut proti domácí Itálii i druhou část semifinálového souboje s USA.
„Neudělali jsme ostudu, čtvrté místo je v podstatě úspěch,“ nadechnul se Škorvánek. „Olympiáda byla určitě pěkným zážitkem, proti takovýmto hráčům se poštěstí chytat asi jednou za život. I když jsem tam byl proti USA asi jen 25 minut, budu si to pamatovat do konce života. Zápas o bronz nám ale nevyšel, byli jsme blízko,“ věděl.
„Měli jsme to dobře rozehrané, šli jsme z prvního místa ve skupině, takže celkové pocity jsou smíšené. Je tam dobrý pocit z umístění, ale negativní možná z toho, že jsem nechytal víc. Je to takový mix, ale když se na to podívám třeba za půl roku, asi budou převažovat pozitivnější pocity,“ měl jasno Škorvánek.
Jak těžké pro něj bylo nastavit hlavu zpátky do extraligového boje o nejlepší čtyřku? „Mistrovství světa bývají na konci, takže když tam byl poslední zápas, chvíli jsem měl pocit, že je konec sezony. Potom jsme si ale uvědomili, že je teprve únor a play off se ještě nehrálo. Bylo to trošku divné, ale zvládnul jsem to,“ uculil se odchovanec Žiliny.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž