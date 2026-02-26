Moravčík poprvé od léta zpátky na scéně: Baráž? Nic nevypustíme, nehrajeme jen za sebe
Litvínov pomáhal zachraňovat už jednou. Na jaře 2020, kdy se z hokejové extraligy sestupovalo přímo. Verva unikla pádu až po výhře nad Kladnem v posledním kole, která popravila Rytíře. Michal Moravčík přispěl k vítězství 6:2 gólem a asistencí. Po šesti letech je zpátky. Pod Krušné hory přišel už v létě ze Sparty. Jenže po zranění kolena v suché letní přípravě a operaci mohl dlouho házet jen doma šipkami na terč. Šipku do sestavy mohl skočit až teď, kdy má Cheza jistotu baráže. Aspoň, že tak.
Celých sedm měsíců nemohl Michal Moravčík pracovat, jak byl zvyklý. Ale měl velkou výhodu v tom, že mu Litvínov vyšel vstříc a směl rehabilitaci a dohánění kondice provádět v Plzni, kde na to zná lidi, a taky mohl být s rodinou. Účastník tří světových šampionátů poprvé nastoupil v přátelském utkání proti Drážďanům během olympijské přestávky v polovině února. K ostrému extraligovému zápasu vyběhl naposledy loni v dubnu při sedmém semifinále play off, v němž Sparta padla s Kometou. Po deseti měsících vstoupil znovu na scénu.
„Nic moc, abych řekl pravdu. Bude to asi ještě chvilku trvat, ale na tréninku dělám maximum a i v prvním zápase jsem do toho šel s vervou. Věřím, že se to bude den ode dne zlepšovat a do baráže už to bude vyvážené,“ líčil po návratu 31letý rodák z Klatov.
Už před olympiádou bylo jasné, že Litvínov musí bojovat o udržení. Ve zbývajících pěti, nyní už jen čtyřech utkáních základní části mu víceméně o nic nejde. Po nich následuje ještě delší pauza, kdy budou Krušnohorci vyhlížet vyzyvatele z první ligy pro baráž.
„Určitě nechceme nic vypustit. Vůbec nehrajeme jen za sebe, ale za klub a o svou prestiž,“ pravil jasně Moravčík po středeční porážce 2:4 v Českých Budějovicích. Asistoval u druhého litvínovského gólu, jímž se tým přiblížil Motoru na dostřel. Ztrátu však už nedotáhl.
Verva měla devět vyloučených a spoustu času strávila v oslabení. Maxim Čajkovič vyfasoval desetiminutový osobní trest a Petr Šenkeřík byl dvě minuty před koncem předčasně vykázán do kabiny za nedovolený zásah do hlavy. Sám Moravčík si šel na konci úvodní části sednout na dvě minuty za zákrok na Nicka Olesena, posouzený jako vražení na hrazení.
„K tomu se nebudu vyjadřovat,“ řekl. „Ale nemůžete vyhrát zápas, když se víceméně bráníte jednu třetinu v oslabení. To je likvidační pro každý tým a to se prostě nemůže stávat. Musíme být opatrnější. Nic nás neomlouvá, byť jsme jeden trest dostali za neúspěšnou trenérskou výzvu. Hráči na oslabení jsou pak zahulení a druhá půlka jich čeká. Na led pak jdou studení, to se těžko něco vymýšlí. Na tohle se musíme příště víc zaměřit, vyvarovat se toho a hrát z pěti,“ zdůraznil.
Herní nedisciplinovanost zápas výrazně ovlivnila. Návrat do akce po olympiádě Litvínovu nevyšel, utrpěl už sedmou porážku v řadě. Hrát po všem, čím si prošel, však byla pro Moravčíka i přes smíšené pocity a frustraci obrovská úleva.
„Po dlouhé době jsem se mohl znovu zapojit a být zpátky na ledě. Z naší strany to bylo odmakané, měli jsme tam dobré pasáže, z nichž je potřeba něco vytěžit, a naopak se musíme podívat na ty špatné, abychom se jich v příštích zápasech vyvarovali. Víme, že teď už hrajeme hlavně o to, abychom byli co nejlépe připraveni,“ prohlásil před klíčovou fází sezony.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž