Extraliga po pauze: Dynamo s mezerami, Sparta nasadila karty play off, Tygři makali
Není čas na rozkoukávání! Extraligové týmy se po středečním programu srovnaly na 48 odehraných zápasech. A třebaže soud ohledně jejich formy po olympijské přestávce může vyznít unáhleně, vzhledem k tempu, s jakým nastoupí vyřazovací fáze, není na co čekat. Deník Sport a web iSport proto rozebraly (ne)pohodu, výkony i rezervy všech čtrnácti účastníků nejvyšší tuzemské hokejové soutěže. Kdo před nejdůležitější části sezony nakročil správným směrem a kde jsou menší či větší starosti?
14. Litvínov
43 bodů, skóre: 102:160
Zápas po ZOH: Budějovice 2:4 (v)
Soupeři pro závěr ZČ: Pardubice (d), Plzeň (v), Třinec (d), Kladno (v)
Krom fanoušků Vervy od týmu Jakuba Petra vlastně nečekáte vůbec nic. Spadl do baráže, tohle mužstvo máte zaparkované mimo dění. Těžké období spojené s doufáním místních, že vítěz Maxa ligy dorazí do prolínačky pobouchaný a ztahaný. Ale i tak se potřebujete nachystat, s čistou hlavou by Severočeši měli ostatním zatápět, třeba jen z obyčejného důvodu, že hokej mají rádi, nebaví je prohrávat a že na něj chodí lidi. Čeká se na přesné zapojení Roberta Reichla k týmu.
13. Mladá Boleslav
61 bodů, skóre: 97:127
Zápasy po ZOH: Sparta 2:3 (d), Olomouc 3:2n (d)
Soupeři pro závěr ZČ: Liberec (d), Budějovice (v), Plzeň (d), Mountfield HK (v)
Nakopli se vyrovnaným zápasem se Spartou a na Olomouc vletěli ve stylu, že chtějí trhat zaživa. Dva body byly vzhledem k nabídnutému projevu vlastně málo, v součtu však můžou hrát klíčovou úlohu. I když nedávné tréninky pod neúprosným Miloslavem Hořavou možná připomínaly galeje, přinesly efekt. Na skleněný strop, který Bruslaře dělí od předkola, soustavně buší už několik týdnů. Aby ho prorazili, musí zúročit závěrečná čtyři kola. Vyhnout se naivním ztrátám a šance existuje.
12. Kladno
61 bodů, skóre: 115:126
Zápas po ZOH: Třinec 1:3 (d)
Soupeři pro závěr ZČ: Vary (v), Kometa (d), Sparta (v), Litvínov (d)
Co předvedli Rytíři proti Třinci, dost dobře odpovídalo jejich sezonnímu výkazu, přestávka v tomto směru neměla vliv. Místy kape, občas lije, jen někdy vysvitne slunce. Na ztrátu s Oceláři zadělali špatným startem, ale třebaže se pak Kladno chytlo, dál žehrá na slabou efektivitu. Jistou konstantou zůstává snad jen brankář Adam Brízgala, s aktuální úspěšností zákroků 92,7 % třetí nejlepší gólman. Nepomáhají ovšem bránící spoluhráči. Jen v posledním utkání najdete tři kardinální chyby.
11. Olomouc
63 bodů, skóre: 112:141
Zápas po ZOH: Boleslav 2:3n (v)
Soupeři pro závěr ZČ: Mountfield HK (d), Liberec (v), Budějovice (d), Kometa (v)
I když je výhoda domácího prostředí pro předkolo pořád hratelná, kohoutí zobáky a zraky budou mířit hlavně směrem dolů. V Boleslavi sice Hanáci dlouho určovali skóre mimořádnou efektivitou, ale převaha BK se nakonec ukázala. Červenobílí tak zůstali dva body od hrozby konce po základní fázi. Do těsné trojčlenky Olomouce, Kladna a Boleslavi stále mohou mluvit i Motor a Vítkovice, při divoké souhře výsledků taky Kometa. Čas, aby Róbert Petrovický ukázal další pozoruhodné trenérské šachy.
10. Vítkovice
64 bodů, skóre: 122:146
Zápas po ZOH: Mountfield HK 0:4 (v)
Soupeři pro závěr ZČ: Budějovice (d), Třinec (v), Pardubice (d), Plzeň (v)
Olympijská přestávka pro ně měla znamenat vysvobození. Vždyť Vítkovice zkraje kalendářního roku kromě výhry nad Litvínovem sbíraly jen porážky. Dobrou zprávou bylo, že se jim uzdravily opory, po nucené pauze šli znovu do akce Marek Hrivík a Joe Leahy. V úvodních dvou třetinách ale Ridera propásla exkluzivní možnost odskočit do vedení, v přesilovkách totiž úplně vyhořela. Inkasovaný gól ji zlomil, poté už byl Hradec jasně lepší. Vítkovicím scházelo také větší zaujetí.
9. České Budějovice
66 bodů, skóre: 130:137
Zápas po ZOH: Litvínov 4:2 (d)
Soupeři pro závěr ZČ: Vítkovice (v), Boleslav (d), Olomouc (v), Liberec (d)
Krásný budějovický retro úbor připomínající jediný titul před 75 roky předčil hokejové vystoupení Motoru, byť vítězné. Jihočeši procházejí „zákulisní“ rekonstrukcí týmu do příští sezony, což má na většinu aktérů dopad. Můžete si říkat, že ne, ale má. Vymění se trenéři i řada hráčů. V klubu věří, že předkolo uhrají, udělá se tlustá čára, tým se před play off semkne a rozpomene na výtečný start. Protože tohle stačit nemůže. Vytratila se chemie mezi hráči, to má vliv na přesilovky i další aspekty hry.
8. Kometa Brno
69 bodů, skóre: 127:137
Zápas po ZOH: Pardubice 2:4 (v)
Soupeři pro závěr ZČ: Třinec (d), Kladno (v), Vary (v), Olomouc (d)
Pokud jste vloni měli posléze potvrzený pocit, že Brno žene esa z Pardubic i Prahy do záhuby, letos stejný dojem nepřevládá. Po lednovém výbuchu s Dynamem 1:7 se tentokrát Kometa se stejným sokem popasovala lépe, ale pořád nedostatečně. Přednost překvapivě dostal gólman Gašper Krošelj, první start si pak odškrtl Arttu Ilomäki, dlouho bojující se zraněním. Důležitá zpráva pro hloubku sestavy, která se úřadujícím mistrům vcelku vytratila. Mimo Libora Zábranského, Jakuba Fleka a Kristiána Pospíšila táhne málokdo.
7. Sparta
79 bodů, skóre: 148:124
Zápasy po ZOH: Boleslav 3:2 (v), Liberec 2:1p (v)
Soupeři pro závěr ZČ: Plzeň (d), Mountfield HK (v), Kladno (d), Pardubice (v)
Do šichty se vrátila pár desítek minut po exkluzivním olympijském finále a její duel v Boleslavi se stal terčem nezasloužených vtípků. Pražané převrátili důležitou bitvu na 3:2 a nesnaží se navenek tvářit extra vyladěně, v téhle fázi jim jde hlavně o body. Při absenci odskočeného Filipa Chlapíka se nelze moc divit. V Liberci Nedvědův soubor vydřel dva extrémně cenné body, ačkoli za hrou Tygrů zaostával. Jenže nasadil karty play off. Bojoval, držel při sobě, věřil a umlátil vítězství. Sakra sladké.
6. Mountfield HK
81 bodů, skóre: 128:110
Zápas po ZOH: Vítkovice 4:0 (d)
Soupeři pro závěr ZČ: Olomouc (v), Sparta (d), Liberec (v), Boleslav (d)
Začátek měli Hradečtí vlažnější. V první třetině se nechali třikrát zbytečně vyloučit, navíc obránce Dávid Mudrák musel po nevybíravém zákroku na vítkovického Marka Kaluse předčasně do sprch. Těžké chvíle však Mountfield ustál, od druhé poloviny zápasu jednoznačně dominoval. Martincův tým si pomohl přesilovkou a třetí část už proměnil v exhibici. Stále zůstává ve hře o přímý postup do čtvrtfinále, díky třetí výhře v řadě ztrácí na čtvrté Karlovy Vary jediný bod.
5. Třinec
81 bodů, skóre: 139:121
Zápas po ZOH: Kladno 3:1 (v)
Soupeři pro závěr ZČ: Kometa (v), Vítkovice (d), Litvínov (v), Vary (d)
Ani druhá figura tabulky není ztracenou misí, což pod Javorovým dobře vědí. Návrat proti Kladnu přesně odpovídal stylu, jaký od Ocelářů čekáte směrem k nejdůležitější části sezony. Žádný válec ani dominance, přesto Rytíře do ničeho závažného nepustili, náznak potíží řešil brankář Marek Mazanec. A protože Třinec odevzdal několik olympioniků zejména Slovensku, sehrávat se pořádně začne až teď. O to vítanější by byl zisk pauzy před play off. Standard drží Libor Hudáček.
4. Karlovy Vary
82 bodů, skóre: 128:119
Zápas po ZOH: Plzeň 0:2 (v)
Soupeři pro závěr ZČ: Kladno (d), Pardubice (v), Kometa (d), Třinec (v)
Projev, který je dříve vynesl na druhé místo, vypadá jinak. Energii rozkoukání v západočeském derby nevyšlo, nehrála svůj hokej, až ve třetí části zvýšila agresivitu a tvořila si šance. „Nebyl to zápas, kdy bychom si řekli, že jsme byli smolní. Plzeň nás přehrála. Myslím, že jsou za námi daleko větší koně, kteří se klepou, zda čtvrtfinále uhrají,“ řekl brankář Dominik Frodl. Pochytal toho dost a jeho tým se drží v elitní čtyřce. Pokud však bude hrát jako v Plzni, nemá šanci v ní setrvat.
3. Liberec
82 bodů, skóre: 130:110
Zápas po ZOH: Sparta 1:2p (d)
Soupeři pro závěr ZČ: Boleslav (v), Olomouc (d), Mountfield HK (d), Budějovice (v)
Hned pár prvních minut partie se Spartou ukázalo, že Tygři v pauze makali. Po hokejové i mentální stránce. Kabina cítí, že při honbě za Masarykovou trofejí může překvapit, sáhnout si na placku a neponechává nic náhodě. Na bojišti hladoví hráči předčili ty v rudém, zároveň bylo jejich chybou, že neodskočili a jakmile trvalý dobývací tlak trochu ustal, hosté kousli. A tady se ukázalo liberecké minus. Nehodili úder hostů za hlavu. Příští duel ukáže, jak se Tygři oklepali.
2. Plzeň
84 bodů, skóre: 132:97
Zápas po ZOH: Vary 2:0 (d)
Soupeři pro závěr ZČ: Sparta (v), Litvínov (d), Boleslav (v), Vítkovice (d)
Celou sezonu hraje výborně a pokračuje tam, kde přestala. Má zkušenou obranu, proti Varům dobře působila první lajna s celkem 15 střelami na branku (Měchura 6, Lalancette 4, Rohlík 5). Posledně jmenovaný rozhýbal hru, když se předtím rozehřál za Pardubice B. Střelecky dominantní, vyvážené a zodpovědné představení podpořil nový ofenzivní příslib Adam Kubík, který nastoupil poprvé po příchodu z Motoru. Krásně nahrál na první Malákův gól kolmou uličkou mezi Jaksem a Myšákem.
1. Pardubice
92 bodů, skóre: 153:108
Zápas po ZOH: Kometa 4:2 (d)
Soupeři pro závěr ZČ: Litvínov (v), Vary (d), Vítkovice (v), Sparta (d)
Pořád nejde o herně vymakaný stroj, který by měl bez starostí utáhnout další dva měsíce bojů play off. „Bylo tam ještě hodně mezer,“ pravil po výhře nad Kometou lídr Lukáš Sedlák. Dynamo je přesto v nejlepší výchozí pozici. Už v příštím kole může stvrdit triumf v základní části, má kompletní obranu (opravdu absolvuje vyřazovací fázi s osmi beky?) a z důležitých hráčů chybí jen Jakub Lauko. Toho až nečekaně úspěšně zastupuje Hunter Fejes. Brankář Roman Will se po nemoci brzy vrátí.