ONLINE: Pardubice mohou vyhrát základní část, Sparta proti Plzni. Kometa - Třinec

Pardubičtí Roman Červenka a John Ludvig se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí Roman Červenka a John Ludvig se radují z gólu proti KometěZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Liberecký Járomír Pérez a boleslavský Adam Vlasák
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubický Jáchym Kondelík před brněnským gólmanem Gašperem Krošeljem
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Budějovický Štěpán Hoch v šanci proti litvínovskému brankáři Pavlu Čajanovi
17
Pardubice ve 49. kole hokejové Tipsport extraligy mohou stvrdit vítězství v základní části, pokud se jim podaří naplno bodovat na ledě Litvínova, jenž má jistou účast v baráži. Ve zbylých šesti kláních hraje Sparta proti Plzni, Třinec zavítává k úřadujícímu mistrovi do Brna. O postup do play off také bojují Mladá Boleslav, která zápolí v podještědském derby s Libercem, a Kladno v Karlových Varech. Ty se naopak s Plzní přetahují o druhé místo. Všechny zápasy české nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na iSportu.

LIVE 1. třetina
00Tipsport5,64,81,48Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport3,23,82,05Detail
LIVE 1. třetina
02Tipsport6,45,41,37Detail
LIVE
--Tipsport2.784.212.16Detail
LIVE
--Tipsport1.954.313.17Detail
LIVE
--Tipsport2.454.112.45Detail
LIVE
--Tipsport1.874.343.37Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice48255711153:10892
2Plzeň48225813132:9784
3Liberec48232914130:11082
4K. Vary48226416128:11982
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield48218217128:11081
7Sparta48216417148:12479
8Brno48185520127:13769
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice48174522122:14664
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

