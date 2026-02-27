ONLINE: Pardubice mohou vyhrát základní část, Sparta proti Plzni. Kometa - Třinec
Pardubice ve 49. kole hokejové Tipsport extraligy mohou stvrdit vítězství v základní části, pokud se jim podaří naplno bodovat na ledě Litvínova, jenž má jistou účast v baráži. Ve zbylých šesti kláních hraje Sparta proti Plzni, Třinec zavítává k úřadujícímu mistrovi do Brna. O postup do play off také bojují Mladá Boleslav, která zápolí v podještědském derby s Libercem, a Kladno v Karlových Varech. Ty se naopak s Plzní přetahují o druhé místo. Všechny zápasy české nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž