Varaďa soptil na lavičce, fanoušci pískali: Asi to pomohlo. Vítkovice odvrátily průšvih
Modrobílý pacient jménem Vítkovice povstal z klinické smrti. V pátek se už pomalu sunul směrem k 13. pozici a tudíž trpkému konci po základní části. Proti Motoru ztrácel 0:3 s myšlenkou na náročný los závěrečných tří kol. Když dal ovšem z vůbec první zdařilé akce Jakub Zbořil branku naděje, škrtnul zápalkou a odpálil působivý ohňostroj. „Máme to pořád ve svých rukou,“ těšilo domácího Jana Šíra. S parťáky oslavil skalp v prodloužení, výhru 5:4 v něm vystřelil Josh Wesley.
Tragédie v přímém přenosu a na střídačce rozzuřený trenér Václav Varaďa. Hned v deváté minutě si musel vybrat oddechový čas, notně gestikuloval. Vítkovice proti Motoru skoro polovinu zápasu ponoukaly vlastní fanoušky k myšlence, že si mohli páteční podvečer vyhradit na výživnější program. Tři střely za 20 minut jim logicky zábavu neposkytly, z tribun zněl pískot.
Když Anthony Nellis v oslabení srazil rukavicí střelu Jana Ordoše do vlastní klece, ocitli se Ostravané v třígólové ztrátě a na pokraji průšvihu. Ve virtuální tabulce v té chvíli padali na 12. místo, po olympijské pauze vykazovali skóre 0:7 a vůbec nic nevycházelo. Jenže Zbořilův výstavní švih rozpoutal pětiminutový festival. Než moderátor ohlásil druhou komerční přestávku prostřední části, stál na kostce stav 3:3. Dva body si mezitím připsal Jindřich Abdul.
„Z ničeho nic jsme se zvedli. Zásluhu na tom mají fanoušci, kteří s námi drželi od začátku. Je možné, že jejich pískot nás nabudil, asi nám to pomohlo. Překvapivě trenér Varaďa po nás úplně nekřičel, spíš nás uklidnil, řekl určité věci. Time out nám prospěl, že jsme se do zápasu ještě vrátili,“ popisoval útočník Jan Šír, který si došel pro první domácí trefu v modrobílých barvách.
Trošku jsme to vypouštěli, přiznal Beránek
Hostující Martin Beránek naopak vnímal vinu na straně svého mužstva. „Přestali jsme hrát jako předtím, ztráceli jsme puky na modré čáře, hra se otáčela proti nám. Asi jsme přestali být tak dobří dozadu, trošku jsme to vypouštěli. Trenéři se nás snažili nakopnout,“ reagoval pozdější střelec.
Ve třetí třetině se dříve smutný hrdina Nellis vykoupil, dorážku v kratičké přesilovce pět na tři doručil tentokrát do správné klece. Velkolepá otočka Vítkovic byla v čase 41:12 na světě. Domácí hráli dravěji, důrazněji, obětavěji i efektivněji. Vše, co jste v jejich hře dříve postrádali, najednou našli. Bolavý blok Vojtěcha Lednického střídačka ocenila oslavným rámusem.
Jenže jak rychle se Budějovice z utkání vytratily, tak okamžitě naskočily po úspěšné Beránkově teči. Zbytek základní hrací doby znovu patřil Motoru, utkání přesto dospělo k remíze 4:4. Bonusový bod na domácí stranu přitáhl až trefeným „baseballovým“ úderem v početní převaze Josh Wesley.
Vítkovice vyvázly z nejhoršího marasmu a bude se jim lépe dýchat. „Po první hrůzostrašné třetině jsme body zachraňovali, je to pro nás strašně důležité, jsme rádi a šťastní. Poděkování klukům, že zápas nezabalili, začali bojovat. Dva body jsou zlaté,“ uzavřel asistent trenéra Aleš Krátoška.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž