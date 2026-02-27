Předplatné

Varaďa soptil na lavičce, fanoušci pískali: Asi to pomohlo. Vítkovice odvrátily průšvih

Václav Varaďa během utkání proti Motoru soptil na lavičce, Vítkovice nakonec slaví výhru v prodloužení
Václav Varaďa během utkání proti Motoru soptil na lavičce, Vítkovice nakonec slaví výhru v prodlouženíZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Vítkovičtí hokejisté se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Budějovický brankář Milan Klouček zasahuje proti Vítkovicím
Budějovičtí hokejisté se radují z gólu proti Vítkovicím
Budějovický Filip Přikryl zakončuje proti Dominiku Hrachovinovi
Budějovický Róbert Lantoši proti Vítkovicím
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina zasahuje proti Českým Budějovicím
Budějovický Brant Harris a vítkovický Vojtěch Lednický
13
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Modrobílý pacient jménem Vítkovice povstal z klinické smrti. V pátek se už pomalu sunul směrem k 13. pozici a tudíž trpkému konci po základní části. Proti Motoru ztrácel 0:3 s myšlenkou na náročný los závěrečných tří kol. Když dal ovšem z vůbec první zdařilé akce Jakub Zbořil branku naděje, škrtnul zápalkou a odpálil působivý ohňostroj. „Máme to pořád ve svých rukou,“ těšilo domácího Jana Šíra. S parťáky oslavil skalp v prodloužení, výhru 5:4 v něm vystřelil Josh Wesley.

Tragédie v přímém přenosu a na střídačce rozzuřený trenér Václav Varaďa. Hned v deváté minutě si musel vybrat oddechový čas, notně gestikuloval. Vítkovice proti Motoru skoro polovinu zápasu ponoukaly vlastní fanoušky k myšlence, že si mohli páteční podvečer vyhradit na výživnější program. Tři střely za 20 minut jim logicky zábavu neposkytly, z tribun zněl pískot.

Když Anthony Nellis v oslabení srazil rukavicí střelu Jana Ordoše do vlastní klece, ocitli se Ostravané v třígólové ztrátě a na pokraji průšvihu. Ve virtuální tabulce v té chvíli padali na 12. místo, po olympijské pauze vykazovali skóre 0:7 a vůbec nic nevycházelo. Jenže Zbořilův výstavní švih rozpoutal pětiminutový festival. Než moderátor ohlásil druhou komerční přestávku prostřední části, stál na kostce stav 3:3. Dva body si mezitím připsal Jindřich Abdul.

„Z ničeho nic jsme se zvedli. Zásluhu na tom mají fanoušci, kteří s námi drželi od začátku. Je možné, že jejich pískot nás nabudil, asi nám to pomohlo. Překvapivě trenér Varaďa po nás úplně nekřičel, spíš nás uklidnil, řekl určité věci. Time out nám prospěl, že jsme se do zápasu ještě vrátili,“ popisoval útočník Jan Šír, který si došel pro první domácí trefu v modrobílých barvách.

Trošku jsme to vypouštěli, přiznal Beránek

Hostující Martin Beránek naopak vnímal vinu na straně svého mužstva. „Přestali jsme hrát jako předtím, ztráceli jsme puky na modré čáře, hra se otáčela proti nám. Asi jsme přestali být tak dobří dozadu, trošku jsme to vypouštěli. Trenéři se nás snažili nakopnout,“ reagoval pozdější střelec.

Ve třetí třetině se dříve smutný hrdina Nellis vykoupil, dorážku v kratičké přesilovce pět na tři doručil tentokrát do správné klece. Velkolepá otočka Vítkovic byla v čase 41:12 na světě. Domácí hráli dravěji, důrazněji, obětavěji i efektivněji. Vše, co jste v jejich hře dříve postrádali, najednou našli. Bolavý blok Vojtěcha Lednického střídačka ocenila oslavným rámusem.

Jenže jak rychle se Budějovice z utkání vytratily, tak okamžitě naskočily po úspěšné Beránkově teči. Zbytek základní hrací doby znovu patřil Motoru, utkání přesto dospělo k remíze 4:4. Bonusový bod na domácí stranu přitáhl až trefeným „baseballovým“ úderem v početní převaze Josh Wesley.

Vítkovice vyvázly z nejhoršího marasmu a bude se jim lépe dýchat. „Po první hrůzostrašné třetině jsme body zachraňovali, je to pro nás strašně důležité, jsme rádi a šťastní. Poděkování klukům, že zápas nezabalili, začali bojovat. Dva body jsou zlaté,“ uzavřel asistent trenéra Aleš Krátoška.

KonecLIVE Po prodl.
54

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice49265711157:10995
2Plzeň49225814132:10084
3Liberec49233914135:11484
4Mountfield49228217132:11284
5Sparta49226417151:12482
6K. Vary49226417130:12382
7Třinec49226318140:12681
8Brno49195520132:13872
9Č. Budějovice49175621134:14267
10Vítkovice49175522127:15066
11Kladno49165622119:12864
12Olomouc49183325114:14563
13M. Boleslav49156523101:13262
14Litvínov49113431103:16443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů