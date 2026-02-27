Předplatné

Vášně na ledě, policie na tribuně. Reklama na hokej, bavil se Pyrochta v derby

Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Bílí Tygři drží v tlamě úctyhodnou šňůru 13 obodovaných duelů v řadě, naposledy jim zůstaly prázdné ruce zkraje ledna v Olomouci. Cestou z Hané najeli na dálnici, která je veze do elitní čtyřky a k jistotě čtvrtfinále play off. Blízkost důležitého cíle podpořili triumfem 5:4 v nastavení v Mladé Boleslavi. Ale má to i škraloup, hosté vedli 4:2 a nedotáhli vedení podobně jako v předchozích čtyřech partiích. „Je to pro nás dobrý test před play off,“ reagoval dvougólový Radan Lenc.

Emoce měly celkem pré jak na ledě, tak v hledišti, kde v průběhu druhého dějství zasahovali policisté s kuklami. Na tribuně s drtivou převahou domácích fanoušků nedělala dobrotu přítomnost několika libereckých příznivců. Chvíli poté v bojišti zase šermoval rukama i hláškami Dominik Lakatoš, exliberecký útočník si toho dost vysvětloval s někdejším parťákem Jaroslavem Vlachem. K derby tyhle rozmíšky patří, nic odsouzeníhodného se nedělo.

Před zraky 3600 diváků se odehrávala zábavná bitva s napětím a zvraty. „Reklama na hokej!“ poznamenal Filip Pyrochta, jenž svým gólem ze 49. minuty rozjel boleslavský vzdor a výpad do prodloužení. „Bylo tam všechno… Hodně gólů, my dotahovali, nevzdali jsme se, jenom škoda, že jsme to v prodloužení neurvali,“ mrzela jej neubráněná akce Radima Šimka s koncovkou Jespera Weatherbyho.

Vítězové se vydali do kabiny spokojeným pochodem a s obvyklým rykem. Extraliga finišuje, každý bod je dobrý, a i když Tygři už svírali tři, netvářili se, že dva jsou pro ně zanedbatelnou hodnotou. „Moc dobře víme, že je to čtvrtý zápas po sobě, který jsme dovedli do prodloužení a minimálně třikrát jsme si mohli pohlídat vítězství za tři body,“ uznal nicméně útočník Radan Lenc, že sladkých malin v košíku mohlo být i víc.

Severočeši šli v pátek poosmé v řadě v extraligové bitvě do vedení, ale jak už bylo zmíněno, při předchozích třech partiích nedotáhli dobrý vstup do vítězného konce. Naposledy se Spartou, předtím dvakrát v Karlových Varech. A v Mladé Boleslavi zase ztratili pracně vybudovaný náskok. „Jestli se máme odrazit od tohoto vítězství, bude to skvělé. A já věřím, že to tak bude,“ doufá Lenc.

Boleslav je dál ve hře o předkolo

Liberečtí hokejisté si zajistili odskok na 3:1 během 65 sekund mezi 23. a 24. minutou, kdy obě povedené akce dokončil Radan Lenc. Nejprve přesně zacílil po výborném napadání své formace, aby nedlouho poté udeřil v přesilovce. Stav 1:3 vypadal tříbodově, zvlášť když hosté neubrali z tempa a dál byli aktivnější.

Jenže Bruslaři se dokázali významně vrátit do hry ve 37. minutě, kdy z brankoviště doslova dorvali puk za Petra Kváču. Z nepřehledné situace rezultovala liberecká trenérská výzva, byť od začátku bylo patrné, že jde o velmi riskantní tah. Ze žádného dostupného záběru nešlo postřehnout boleslavské provinění. Sudí tento dojem po průzkumu u videa potvrdili a k potvrzenému gólu přifařili hostům dvouminutový postih. Z něj však už nekáplo, svěřenci Jiřího Kudrny se rychle zmobilizovali, domácí nevyužili nashromážděného adrenalinu.

Když se po exkluzivní trefě Tomáše Galvase dostali Tygři do vedení 4:2, zdálo se, že tohle je ta pojistka. Ale ne, o předkolo se snažící BK v sobě našel rvavou dvougólovou odpověď od přesně pálících beků Pyrochty a Pavlíka a zůstává dál ve hře.

Po výhře Kladna v Karlových Varech je teď největším sokem Bruslařů Olomouc, na níž Středočeši ztrácí bod. „My se v těchto vodách pohybujeme celou sezonu, předkolo chceme samozřejmě udělat. Ve hře je devět bodů a pořád to máme ve svých rukách. Nevzdáváme se a věříme, že předkolo zvládneme,“ slibuje rvavost až do samého konce jeden z trenérů Martin Slánský.

Pohled Miroslava Horáka

Dají smlouvu Galvasovi?

V extralize nenajdete zase tolik hvězd, na které vyloženě zajdete jen kvůli nim. Protože jsou něčím zajímaví, jiní než ostatní. Po šampionátu dvacítek se do řady připojil Tomáš Galvas. Liberecký bek v sobě snoubí správnou drzost, herní dovednost a obrovský potenciál. Na MS nabral obrovskou porci sebevědomí a začal hrát to, co umí, už bez jakékoli brzdy. Prostě to ze sebe všechno pouští ven. V derby dal další krásný gól, po mistrovství světa nabral 12 bodů v 11 extraligových partiích. Smlouva pod Ještědem mu běží, ale momentálně je v příkrém rozporu s předváděnými výkony. Klub není povinen tasit novou, jde však o gesto. Nedivil bych se, kdyby ještě před play off přistál na stůl vylepšený kontrakt.

