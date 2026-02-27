Předplatné

Ďaloga rozdal olympijské oblečení rodině: Teď se mi v reprezentaci líbí. Pojede na MS?

Brněnský bek Marek Ďaloga
Brněnský bek Marek ĎalogaZdroj: Michal Beránek / Sport
Berněnský brankář Aleš Stezka proti Třinci
Třinecký brankář před zápasem proti Kometě
Brněnský Filip Král a třinecký Matěj Kubiesa
Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje proti Kometě
SSkrumáž před bránou Komety v utkání proti Třinci
Brněnský Kristián Pospíšil a třinecký Oscar Flynn
Brněnský Jakub Kos se raduje z gólu proti Třinci
9
Strávil týden v Miláně na olympiádě. Sice nehrál, ale vyfasoval telefon, oblečení a týden si zatrénoval se slovenskou reprezentací. Marek Ďaloga se z pozice náhradníka do akce nedostal a nyní už zase válí extraligu za Kometu. Brzy ho v jejím dresu čeká poslední play off. A kdoví, po něm možná mistrovství světa. „Uvidíme, jak vydrží zdraví a tak dále,“ prohlásil zkušený zadák po duelu s Třincem (5:1).

Líbilo se vám v Miláně, byť jste nenastoupil k žádnému utkání?
„Bylo trošku divné, že jsme nehráli, ale šlo o zpestření. Češi měli kemp ve Varech, my v Miláně. Bylo to pěkné. Já jsem tam vlastně ani neměl být. Ale v prosinci mi vyšel turnaj, předtím jsem dva roky na reprezentaci nejezdil. Nějaké věci se změnily, začali jsme jinak komunikovat. Myslím, že je to na správné cestě.“

Neuvažoval jste, že roli náhradníka nevezmete a zůstanete doma?
„Trenér nám včas řekl, jaké má plány, kdo je v jaké roli. Byli jsme tam tři beci navíc – já, Mudrák, Kňažko. Věděli jsme, do čeho jdeme. Bylo na nás, jestli to přijmeme anebo ne. Já jsem jet chtěl. Teď, když je tam trenér Országh, se mi to líbí.“

Aspoň jste vyfasoval olympijskou kolekci včetně telefonu.Co jste udělal s oblečením?
„Vzal jsem ho domů a tam si ho všichni rozebrali. Já jsem si nechal jen nějaké suvenýry. S telefonem si hraje malý.“ (úsměv)

Článek pokračuje pod infografikou

Teď k extralize. Třinec jste nakonec přestříleli, ale v první třetině měl soupeř navrch. Proč?
„Asi jsme ještě byli trošku rozházení z utkání v Pardubicích. Ale důkladně jsme se na Třinec připravili a postupně jsme se do toho dostali. Chceme vyhrávat každý zápas, nedívat se doprava doleva a co nejlépe se nachystat na play off. Musíme se naladit, aby nám všechno klapalo.“

Momentálně vám chybí trojice obránců Davidson, Holland a Ščotka. Jak se to projevuje?
„Dostaneme víc prostoru a je na nás, jak se s tím popasujeme. Mladí chlapci, kteří dostali šanci, se s tím perfektně popasovali. Když si budeme pomáhat a spolupracovat, bude to dobré.“

Zvládá to ve vašich očích sedmnáctiletý Tadeáš Beroun?
„Komunikujeme s ním a hrál perfektně. Dovolil si. Tak to má být, aby se posunul dál.“

Štve vás, že musíte do předkola?
„Štve…Začátek sezony jsme měli dobrý, pak to šlo dolů. Teď je na nás, abychom se semkli. Síla v mužstvu je. Musíme to dokázat.“

