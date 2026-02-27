Řepík se pochlapil, má rekord: Už jsem to zaslechl, ale... Sparta se sápe po čtyřce
Filip Chlapík se vrátil ve velkém stylu. Kapitán Sparty po olympiádě vynechal dva zápasy kvůli zranění. Zápas proti Plzni byl jeho první po příletu z Milána. Po pár sekundách hry přihrál Michalu Řepíkovi a ten dal gól nejrychlejší v historii české extraligy. Jejich spolupráce skončila zásahem ještě jednou. „Body jsou skvělé, ale ještě víc mě těší předvedený výkon. Tohle je způsob, jakým se chceme prezentovat. Týmové vítězství,“ řekl po výhře 3:0.
Sparťané poprvé od přestávky vyběhli na domácí led. V boji o čtyřku dohánějí, co se dá. Výhrou se přiblížili čtyřce na dva body. Řízný a svižný zápas zahájili bleskově. Po zahájení hry plzeňský bek Kristians Rubins nevypíchl kotouč Chlapíkovi a ten pobídl Řepíka, který trefou do vikýře prostřelil Nicka Malíka. Od úvodního buly uplynulo šest sekund. Takhle rychle v nejvyšší soutěži ještě nikdo gól nedal, dosavadní rekord zkrátil o jednu vteřinu.
„Párkrát už jsem to zaslechl, je to hezké, ale pro mě ne až tak důležité,“ vracel se Řepík. Při dalším střídání ho Chlapík našel zpětnou přihrávkou. Pálil bez přípravy do horní poloviny branky, ale Malík stačil zasáhnout jeho ránu v poslední chvíli ramenem.
Pokud však někdo čekal, že rychlý gól Spartu nabudí, byl zklamán. Plzeň se i přes ztrátu nikam nehnala, ale byla výrazně aktivnější. Pomohly i dvě přesilovky, Sparta měla jedinou až ve třetí třetině. Častěji se hrálo před Kořenářem. Ale pokud něco fungovalo Spartě, byla to právě spolupráce Chlapíka s Řepíkem. Z domácích útočníků dostali nejvíc prostoru, jejich útok s Devinem Shorem představoval téměř při každém pobytu pro Indiány stav ohrožení. Pochlapili se dvěma góly, ale mohlo jich být i víc.
Všichni tam padali po hubách
„Jsem rád aspoň za ty dva, ale šance jsem měl. Třeba ve třetí třetině v přesilovce. Horynka (Roman Horák) mi to krásně poslal,“ vracel se k závěru zápasu. Při jediné výhodě po jeho nástřelu dorazil třetí trefu Michael Špaček. „Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání v sezoně a doufám, že na to navážeme a budeme takhle hrát dál,“ dodal.
Sparta taky přežila několik kritických momentů. Ale jak zaslouženě si vypracovala náskok, tak si ho taky ubránila. V honu za přímým postupem do čtvrtfinále každý zápas, každý bod rozhoduje. Její výkon nesl parametry play off.
„Všichni tam padali po hubách. Plzeň taky nějaké šance měla, ale hráli hodně zvenku. A co Kořen viděl, pochytal. V posledních dvou zápasech nás neskutečně podržel, snad si to kluci schovají do play off. Od repre pauzy jsme se na to připravovali, věděli jsme, co nás čeká. Jestli se tam budeme chtít dostat, musíme vyhrávat. Pro nás je to něco jako předkolo play off a tak jsme nastavení. Nekoukáme se moc dopředu a jdeme postupně dál,“ uvedl Řepík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž