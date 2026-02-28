Udrží Flek první flek? Kometa chce trofej pro svého kapitána. Přejeme mu to, řekl kouč
Předkolo je jisté, takže se v Brně aktuálně jede na Jakuba Fleka, aby vyhrál soutěž střelců. Ve vítězné partii s Třincem (5:1) ho trenéři poslali na trestné střílení, což je výsostná disciplína Adama Zbořila. Kapitán typicky zvolil střelu, jenže gólman Marek Mazanec skočil proti puku fotbalovou robinzonádu a neumožnil účastníkovi olympiády v Miláně vstřelit 24. gól v ročníku. „Každý mu to přeje, a pokud je možnost, uděláme mu co nejlepší pozici,“ potvrdil kouč Jiří Horáček.
Před trůnem, připraveným pro nejlepšího snajpra základní části extraligy, stojí fronta. Na Jakuba Fleka, dlouho lídra prestižní individuální soutěže, se už dotáhli dva borci – vítkovický Anthony Nellis a Radan Lenc z Liberce.
Lídr Komety vyšel proti Třinci naprázdno, byť šance měl. Tu největší z nájezdu po sekání Martina Marinčina do hokejky mladíka Michala Hartla. „Kdo pojede, to se vždy rozhodujeme během zápasu,“ uvedl trenér Jiří Horáček. Za standardní situace by padla volba na specialistu Adama Zbořila, tentokrát byl upřednostněn Flekův individuální úspěch. Tým chce, aby se stal nejlepším kanonýrem soutěže právě on.
Kdo viděl první třetinu, nevěřil by, že může být těsně po půli zápasu stav 3:0 pro domácí. Oceláři zasypali Aleše Stezku v úvodu šestnácti střelami, tlačili se k bráně. Vynikala lajna s lehkonohými mladíky Matějem Kubiesou a Petrem Sikorou, které doplňoval mazák Martin Růžička. Na jejich hru se hezky koukalo, ovšem žádný gólový efekt nepřinesla. „To složení se nám osvědčilo už v Plzni,“ zmínil trenér Boris Žabka. Také v Brně ukázala potenciál. „Byla to lajna, která si vytvářela šance. Zatím to funguje. Škoda, že jim tam něco nepadlo,“ zalitoval.
Dlouho se trefovali pouze Horáčkovi svěřenci. Jednou i s vydatnou pomocí soupeře, když reprezentant Tomáš Kundrátek poslal nešikovným bekhendem do vlastní sítě Stránského přihrávku. Doteď na svém kontě neměl žádný zásah, o tento nicméně vůbec nestál. Předtím zapadla za Mazance šťastná Kosova teč Ďalogova nahození a také Králova precizní rána na vyrážečku po Zábranského skvělé pobídce.
Díry Komety v obraně i útoku
Za stavu 3:0 si vzal kouč hostů Boris Žabka oddechový čas, zúžil sestavu na tři pětky a třináct sekund před koncem druhé části dorazil Marko Daňo bekhendem přes Královu hůl kotouč za Aleše Stezku. První a poslední radost pro hosty. „Výborně chytal Aleš Stezka,“ chválil kouč vítězů svého gólmana.
Kometa ukázala sílu, ovšem má před play off potíže s obranou. Mimo hru jsou pilíře Rhett Holland a Jan Ščotka, celou sezonu chybí Brandon Davidson (už trénuje), onemocněl junior Jakub Zubíček. Ve třetím páru musel znovu zaskočit sedmnáctiletý junior Tadeáš Beroun, zapsal dokonce druhou asistenci u páté trefy. „Hraje velice dobře,“ ocenil Horáček. Vysokou produktivitu si dál drží bek Libor Zábranský (1+1).
Díra je i v útoku, byť už je zpět Arttu Ilomäki. Schází pro změnu Hynek Zohorna (příště už možná bude hrát), proto došlo k dalším úpravám ve formacích. Místo v první brázdě si před vyprodanou arénou pojistil Kristián Pospíšil, jenž ve třetí třetině vystřihl nejpůsobivější akci večera. Klasickým způsobem prokličkoval defenzivou Třince a přichystal snadný gól krajanovi Andreji Kollárovi.
Oceláři postupně vadli a zkomplikovali si cestu do elitní čtyřky. I kvůli tyčím, které v Brně trefovali. „Vzhledem k současné úrovni extraligy je extrémně důležité být rovnou ve čtvrtfinále,“ přiznal Žabka. „Jednoznačně se chceme vyhnout předkolu, uděláme pro to maximum,“ ujistil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž