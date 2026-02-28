Lenc útočí na střeleckou korunu: Chci být pořád dělníkem. Galvase vidí v NHL
Kdo by tipoval, že trofej deníku Sport pro nejlepšího extraligového střelce získá Radan Lenc?? Jasně, zdaleka není hotovo, nicméně libereckého pracanta byste v okruhu adeptů rozhodně nečekali. Tenhle pracant vždy vynikal výbornou podporou svých parťáků, vytvářel jim servis, a když to šlo, přiložil ruku k dílu ofenzivním kumštem. Dnes je na 23 trefách, stejně jako Jakub Flek z Komety a vítkovický Nellis.
Jak se k takovým cifrám dostane letitý expert na černou práci?
„Je to potěšující, jsem rád, že to tam padá. Já se ale neformátuju do role snajpra, vidím v sobě pořád toho stejného dělníka, jakým jsem vždycky byl. Chci být stále stejným hráčem jako dřív. Pokud mi to teď vychází, je to super, ale nepasuju se do role hráče, který by se měl postavit na kruh a čekat, až ho spoluhráči najdou. Hokej je týmová hra, góly mě těší, ale dělnictví tam dál zůstává. Já teď hlavně věřím, že poslední zápasy zvládneme týmově a uhrajeme to, co chceme.“
Nakolik je pro vaše góly důležitý chytrý a šikovný parťák Filip Sandberg?
„Filip je ohromně silný na puku, má parádní přehled ve hře. Je super, že si mě jeho nahrávky najdou a pak už je na mně, abych to zakončil.“
S Libercem jste v extralize potřinácté v řadě na bodech, což značí, že hra týmu má svůj vysoký a pevný standard bez výrazných výkyvů. Jak cenné to pro vás je?
„Tohle je super. Ani jsem nevěděl, že máme tolik zápasů s body, je to skvělé. Máme se o co opřít, víme, co máme hrát. Držíme se v našem standardu. V šatně jsme se ale bavili, že musíme zvládat zápasy, v nichž vedeme. Potřebujeme je dotahovat do vítězného konce.“
Filippi? Velká ztráta, musíme...
Ve středu večer po domácí porážce se Spartou (1:2p) jste museli být hodně zklamaní, hráli jste dobře. Zároveň je fajn, že to musíte hodit rychle za hlavu, protože se hned zase hraje…
„Určitě. Hraje se obden, letí to, a proto nemá cenu se v zápase dlouho babrat. Ano, prohlédnete si chyby, řeknete si, v čem se máte zlepšit a pokračujete dalším zápasem. Ve stylu, v němž ho dotáhneme do vítězného konce.“
Ztratili jste v Boleslavi bod výhrou 5:4 v prodloužení?
„Můžeme se bavit o ztrátě i o zisku druhého bodu v prodloužení, od kterého se chceme odrazit. Jde o úhel pohledu. Jsme rádi za každou výhru, a jestli je za dva body, bereme to.“
Čtyřka je velmi důležitá, ale hráče asi nebaví na ni pořád myslet, aby se dokázal soustředit na to, co má. Jak s tím pracujete?
„Věřím, že to v hlavě nikdo nemá až tak zafixované. Všichni víme, že když si plníme své úkoly a hrajeme naši hru, tak nás to do cíle dovede.“
Lídr týmu Tomáš Filippi je mimo do konce sezony, jak velká ztráta to je?
„Rozhodně velká. Jde o ohromně zkušeného útočníka, který nám bude do závěru chybět. Musíme hrát pospolu dál a nahradit ho týmovým duchem.“
Částečně tuhle ztrátu může vyvážit ofenzivní obránce Tomáš Galvas, jenž srší pohodou a hodně si dovolí. Vrátil se ještě lepší po lednových stříbrných dvacítkách?
„Samozřejmě, že sebevědomí má velké, což je super. Každým zápasem, každým dnem se vyvíjí, posouvá. V důležitých a rozhodujících momentech si už i dřív vyzkoušel kličku, teď je ale vidět, že nabral další zkušenosti, které jsou na jeho výkonech znát. Věřím, že do konce základní části to vypilujeme tak, aby to bylo vynikající.“
Přejete Galvasovi NHL, nebo aby z něj Liberec vytěžil ještě několik výborných sezon?
„Samozřejmě mu přeju NHL, to by bylo úplně skvělé. Technicky na to má, předpoklady jsou. Věřím, že se mu NHL povede, že na sobě bude neustále pracovat, dál makat a jednou se mu to povede. Uvidíme kdy, ale jednou určitě ano.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž