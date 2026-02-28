Chlapík po návratu: Takhle chceme hrát, kluci padali po držce do střel. Ohromně jsem se těšil
Pro hokejisty Sparty vyřazovací boje už začaly. Snaží se prodrat do elitní čtyřky, při pátečním duelu s Plzní tomu odpovídalo dění na ledě i divácká kulisa. Do O2 areny dorazilo 16 379 diváků. „Fanoušci chodí a tlačí nás. Super návštěva. Připadá mi to jako play off,“ pochvaloval si po vítězství 3:0 dvougólový Michal Řepík, jehož první zásah po šesti sekundách hry byl nejrychlejším v historii české extraligy.
Od olympijské přestávky vyhrála Sparta třetí zápas za sebou a šestý z posledních šesti partií. V únoru utrpěla jedinou porážku právě v Plzni. Do sestavy se vrátil Filip Chlapík, který do zápasů v Mladé Boleslavi a Liberci kvůli zranění nezasáhl. „Ohromně jsem se těšil. Nejhorší je jen sledovat kluky a nemoct naskočit. Bavilo mě to,“ usmíval se.
Do mužstva přinesl spoustu energie a oživil první útok, kde bez něj Devin Shore působil poněkud nesvůj. Chlapík asistoval u obou gólů Michala Řepíka, včetně rekordní trefy krátce po zahájení hry. „Řepa to krásně trefil. Každé vedení v úvodu pomůže. Udělali malou chybu, které jsme dobře využili, a pak už jsme zápas dobře kontrolovali,“ popisoval sparťanský kapitán.
Víc než čárky do osobních záznamů ho těšil týmový výkon, jaký Sparta proti Plzni vystřihla. Hráči zblokovali patnáct střel, vyhrávali souboje u mantinelů i ve skrumážích, zodpovědně a efektivně bránili, drželi Indiány většinou dál od branky.
V defenzivě hodně pomohl nástup dlouho zraněného Mikaela Seppäläho. Několik nebezpečných situací vyřešil Josef Kořenář, který vychytal první nulu v sezoně. „Takhle se chceme prezentovat. Co jsme si řekli, to jsme plnili. Obrovská pocta klukům, kteří padali po držce do střel. Nesmírně důležitá výhra,“ chválil Chlapík.
Pražané dál stíhají elitní čtyřku. Na trojici týmů Plzně, Liberce a Hradce Králové, natěsnaných svorně na 82 bodech, ztrácejí z páté příčky dva body. Příští zápas čeká Spartu na ledě posledního z nich, do konce základní části zbývají tři kola.
„Hned v kabině jsem koukal na tabulku. Je to ohromně vyrovnané,“ připustil Chlapík po vítězství nad Plzní. „Už delší dobu hrajeme o hodně, každý zápas je důležitý. I kdybychom museli do předkola, s takovými výkony to dopadne dobře. Ale chceme do top čtyřky a hlavně hrát náš hokej. To je pro mě důležitější než body,“ dodal lídr Sparty.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž