ONLINE: Boje o play off i o elitní čtyřku. Kladno - Kometa 1:1, Sparta hraje v Hradci

Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Karlovým Varům
Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Karlovým VarůmZdroj: ČTK / Slavomír Kubeš
iSport.cz
Tipsport extraliga
Základní část hokejové Tipsport extraligy vrcholí. Do konce zbývají jen tři kola, dnes se hraje kompletní padesáté. A v tabulce je to hodně vyrovnané v boji o elitní čtyřku, která znamená přímý postup do čtvrtfinále, i v bitvě o dvanácté místo a účast v play off. Pátá Sparta hraje na ledě čtvrtého Hradce, třetí Liberec hostí dvanáctou Olomouc. Důležitý je i střet Kladna s Kometou nebo duel Českých Budějovic proti Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy >>>

