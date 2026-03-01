ONLINE: Dynamo dotahuje proti Varům, Sedlák se popral. Kladno srazilo mistra, Sparta snižuje
Základní část hokejové Tipsport extraligy vrcholí. Do konce zbývají jen tři kola, dnes se hraje kompletní padesáté. A v tabulce je to hodně vyrovnané v boji o elitní čtyřku, která znamená přímý postup do čtvrtfinále, i v bitvě o dvanácté místo a účast v play off. Pátá Sparta hraje na ledě čtvrtého Hradce, třetí Liberec hostí dvanáctou Olomouc. Důležitý je i střet Kladna s Kometou nebo duel Českých Budějovic proti Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy >>>
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|10
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|11
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž