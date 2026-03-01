Předplatné

ONLINE: Dynamo dotahuje proti Varům, Sedlák se popral. Kladno srazilo mistra, Sparta snižuje

Tipsport extraliga
Základní část hokejové Tipsport extraligy vrcholí. Do konce zbývají jen tři kola, dnes se hraje kompletní padesáté. A v tabulce je to hodně vyrovnané v boji o elitní čtyřku, která znamená přímý postup do čtvrtfinále, i v bitvě o dvanácté místo a účast v play off. Pátá Sparta hraje na ledě čtvrtého Hradce, třetí Liberec hostí dvanáctou Olomouc. Důležitý je i střet Kladna s Kometou nebo duel Českých Budějovic proti Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy >>>

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 1. třetina
11Detail
LIVE 1. třetina
00Detail
LIVE
42Detail
LIVE 3. třetina
23Detail
LIVE 2. třetina
33Detail
LIVE 2. třetina
11Detail
LIVE 2. třetina
32Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice49265711157:10995
2Plzeň49225814132:10084
3Liberec49233914135:11484
4Mountfield49228217132:11284
5Sparta49226417151:12482
6K. Vary49226417130:12382
7Třinec49226318140:12681
8Brno50195521134:14272
9Kladno50175622123:13067
10Č. Budějovice49175621134:14267
11Vítkovice49175522127:15066
12Olomouc49183325114:14563
13M. Boleslav49156523101:13262
14Litvínov49113431103:16443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

