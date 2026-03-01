Velký obrat Dynama, Spartě se vzdaluje první čtyřka. Kladno porazilo mistra, výhra Liberce
Padesáté kolo Tipsport extraligy nabídlo další zdramatizovaní závěru ligy. Sparta padla v Hradci 3:6 a přímý postup do čtvrtfinále se jí výrazně vzdaluje. Jistě první Dynamo předvedlo parádní otočku z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Karlovým Varům. Liberec protáhl bodovou sérii na čtrnáct zápasů a doma porazil Olomouc 6:3. Kladno se přiblížilo předkolu play off, když na domácím ledě porazilo mistrovskou Kometu 4:2. Plzeň na domácím ledě přetlačila Litvínov gólem v poslední minutě a připsala si důležitou výhru 3:2. Českobudějovický Motor si zajistil účast v předkole play off po domácí výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví. Pavouk play off extraligy >>>
Kladno - Kometa 4:2
Hokejisté Kladna se přiblížili účasti v předkole play off, když doma porazili mistrovskou Kometu 4:2. Domácí otočili skóre třemi góly ve třetí třetině. Brno porazili už potřetí v sezoně a navázali na páteční výhru z Karlových Varů.
Pardubice - Karlovy Vary 4:3p.
Pardubické Dynamo vyhrálo nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení. Hráči Energie vstřelili tři branky hned v první třetině, jenže Pardubičtí dotahovali a osm vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnali zásluhou Jáchyma Kondelíka. V prodloužení pak rozhodl obránce Miguël Tourigny, jehož přihrávku si srazil do branky Matteo Kočí.
Liberec - Olomouc 6:3
Liberec porazil doma Olomouc 6:3. Bílí Tygři tak bodovali počtrnácté v řadě, naposledy vyšli bodově naprázdno 2. ledna, kdy prohráli na Hané 3:4. Severočeši tak zůstávají na třetím místě, a i nadále drží pozici zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off. Naopak Olomoučtí padli počtvrté za sebou a na třináctou Mladou Boleslav mají náskok bodu. Dvěma góly se na výhře Liberce podíleli obránci Kristaps Zile a Denis Zeman. Liberec se třikrát prosadil ve třetí třetině.
Hradec Králové - Sparta 6:3
Hradce Králové porazil Spartu 6:3, zvítězil popáté v řadě a udrželi se na čtvrtém místě tabulky značícím po skončení základní části přímý postup do čtvrtfinále. Pražané jsou sedmí a dvě kola před koncem ztrácí na svého dnešního soupeře, stejně jako na druhou Plzeň a třetí Liberec, pět bodů. Dvěma góly a asistencí se pod výhru Mountfieldu podepsal útočník Kevin Klíma.
Plzeň - Litvínov 3:2
Západočeši zvládli domácí duel proti Litvínovu a zvítězili 3:2, připsali si pátou domácí výhru v řadě a udrželi druhou příčku v tabulce. Už jistý účastník baráže z Litvínova na západě Čech předvedl bojovný výkon, přesto natáhl sérii bez bodového zisku už na devět utkání. Domácím zachránil důležité tři body až trefou z poslední minuty Dominik Simon.
České Budějovice - Mladá Boleslav 3:0
Hokejisté Českých Budějovic zvládli doma přehrát Mladou Boleslav a připsali si výhru 3:0 a dvě kola před koncem základní části si definitivně zajistili postup do předkola play off. Motor je devátý a na třinácté Bruslaře má náskok osmi bodů. Jihočeši vstřelili všechny branky ve druhé třetině, dvakrát se prosadili v přesilové hře. Čisté konto udržel Milan Klouček.
Třinec - Vítkovice 3:2p.
Třinec na domácím ledě udolal Vítkovice 3:2 v prodloužení, doma vyhrál podeváté v řadě a dvě kola před koncem základní části je pátý. Na trojici týmů před sebou Oceláři ztrácí čtyři body. Vítkovice prohrály na kluzištích soupeřů pošesté za sebou a jsou jedenáctí. Regionální derby rozhodl v čase 64:17 Libor Hudáček.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž