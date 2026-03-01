Předplatné

Velký obrat Dynama, Spartě se vzdaluje první čtyřka. Kladno porazilo mistra, výhra Liberce

Gólová radost hradeckého Stevea Mosese
Gólová radost hradeckého Stevea MoseseZdroj: ČTK / Taneček David
Smutek hokejistů Sparty po porážce na ledě Hradce
Radost hokejistů Hradce Králové po brance do sítě Sparty
Kevin Klíma slaví gól do sítě Sparty
Hokejisté Kladna v duelu proti Kometě Brno v 50 kole Tipsport extraligy
Radost hokejistů Českých Budějovic po brance do sítě Mladé Boleslavi
Lukáš Sedlák se v duelu proti Varům popral s Adamem Lukošikem
Liberecký gólman Petr Kváča kryje střelu v utkání s Olomoucí
Padesáté kolo Tipsport extraligy nabídlo další zdramatizovaní závěru ligy. Sparta padla v Hradci 3:6 a přímý postup do čtvrtfinále se jí výrazně vzdaluje. Jistě první Dynamo předvedlo parádní otočku z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Karlovým Varům. Liberec protáhl bodovou sérii na čtrnáct zápasů a doma porazil Olomouc 6:3. Kladno se přiblížilo předkolu play off, když na domácím ledě porazilo mistrovskou Kometu 4:2. Plzeň na domácím ledě přetlačila Litvínov gólem v poslední minutě a připsala si důležitou výhru 3:2. Českobudějovický Motor si zajistil účast v předkole play off po domácí výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví. Pavouk play off extraligy >>>

Kladno - Kometa 4:2 

Hokejisté Kladna se přiblížili účasti v předkole play off, když doma porazili mistrovskou Kometu 4:2. Domácí otočili skóre třemi góly ve třetí třetině. Brno porazili už potřetí v sezoně a navázali na páteční výhru z Karlových Varů.

Pardubice - Karlovy Vary 4:3p. 

Pardubické Dynamo vyhrálo nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení. Hráči Energie vstřelili tři branky hned v první třetině, jenže Pardubičtí dotahovali a osm vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnali zásluhou Jáchyma Kondelíka. V prodloužení pak rozhodl obránce Miguël Tourigny, jehož přihrávku si srazil do branky Matteo Kočí.

Liberec - Olomouc 6:3

Liberec porazil doma Olomouc 6:3. Bílí Tygři tak bodovali počtrnácté v řadě, naposledy vyšli bodově naprázdno 2. ledna, kdy prohráli na Hané 3:4. Severočeši tak zůstávají na třetím místě, a i nadále drží pozici zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off. Naopak Olomoučtí padli počtvrté za sebou a na třináctou Mladou Boleslav mají náskok bodu. Dvěma góly se na výhře Liberce podíleli obránci Kristaps Zile a Denis Zeman. Liberec se třikrát prosadil ve třetí třetině.

Hradec Králové - Sparta 6:3 

Hradce Králové porazil Spartu 6:3, zvítězil popáté v řadě a udrželi se na čtvrtém místě tabulky značícím po skončení základní části přímý postup do čtvrtfinále. Pražané jsou sedmí a dvě kola před koncem ztrácí na svého dnešního soupeře, stejně jako na druhou Plzeň a třetí Liberec, pět bodů. Dvěma góly a asistencí se pod výhru Mountfieldu podepsal útočník Kevin Klíma.

Plzeň - Litvínov 3:2

Západočeši zvládli domácí duel proti Litvínovu a zvítězili 3:2, připsali si pátou domácí výhru v řadě a udrželi druhou příčku v tabulce. Už jistý účastník baráže z Litvínova na západě Čech předvedl bojovný výkon, přesto natáhl sérii bez bodového zisku už na devět utkání. Domácím zachránil důležité tři body až trefou z poslední minuty Dominik Simon.

České Budějovice - Mladá Boleslav 3:0 

Hokejisté Českých Budějovic zvládli doma přehrát Mladou Boleslav a připsali si výhru 3:0 a dvě kola před koncem základní části si definitivně zajistili postup do předkola play off. Motor je devátý a na třinácté Bruslaře má náskok osmi bodů. Jihočeši vstřelili všechny branky ve druhé třetině, dvakrát se prosadili v přesilové hře. Čisté konto udržel Milan Klouček.

Třinec - Vítkovice 3:2p.

Třinec na domácím ledě udolal Vítkovice 3:2 v prodloužení, doma vyhrál podeváté v řadě a dvě kola před koncem základní části je pátý. Na trojici týmů před sebou Oceláři ztrácí čtyři body. Vítkovice prohrály na kluzištích soupeřů pošesté za sebou a jsou jedenáctí. Regionální derby rozhodl v čase 64:17 Libor Hudáček.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice50266711161:11297
2Plzeň50235814135:10287
3Liberec50243914141:11787
4Mountfield50238217138:11587
5Třinec50227318143:12883
6K. Vary50226517133:12783
7Sparta50226418154:13082
8Brno50195521134:14272
9Č. Budějovice50185621137:14270
10Kladno50175622123:13067
11Vítkovice50175622129:15367
12Olomouc50183326117:15163
13M. Boleslav50156524101:13562
14Litvínov50113432105:16743
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

