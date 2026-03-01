Kometa zhasla, Rytíři na cestě do play off. Strašně moc si to přejeme, hlásí Brízgala
Rozehráli nezvykle brzký zápas. Po konečné siréně se kladenským hráčům v hlavách rozjely kalkulačky směrem k předkolu. „Všechny body jsou důležité. Nevím, jestli dobře počítám, ještě to stejně nemáme jisté. Chybí nám bod, kdyby Bolka prohrála,“ vypočítával gólman Adam Brízgala, zatímco se na dalších stadionech hrálo. Jistým výkonem pomohl Rytířům k vítězství 4:2.
Je to problém, který musí začít řešit. Kladno dokáže dobře vstoupit do zápasu, ve třetí třetině soupeři zatápět. Ale v prostředním dějství je takřka pravidelně pod náporem a slibně rozjeté duely si komplikuje. „Samozřejmě se o druhých třetinách bavíme,“ přiznal asistent trenéra Jiří Burger. „Ale budeme chtít navázat celkově na výkony z celých zápasů,“ dodal.
Bolístka v podobě druhé části se ukázala i proti Kometě. V úvodu měli Rytíři navrch, mohli si zajistit vyšší vedení, ale místo toho šli do kabiny za stavu 1:1. Ve druhé části hosté přidávali jednu šanci za druhou, Brízgala však kapituloval jen po ráně Jana Ščotky, když měl zakrytý výhled. „Já jsem gólman, já chytám černou gumu,“ smál se kladenský brankář, když přišla řeč na druhé třetiny. „Určitě se tam potřebujeme zlepšit. Nevím, čím to je. Už jsme o tom mluvili a zlepšit to musíme,“ doplnil už na vážnější notu.
Ve zbytku zápasu už neinkasoval, Rytíři naopak v závěru dokázali udeřit. Statistici oficiálně připsali Tristenu Robinsovi čistý průstřel, ve skutečnosti puk ještě zasáhl Samuela Vigneaulta. Proti Kometě se trefil dvakrát a za posledních pět kol už má ve sbírce pět zásahů. I díky němu Kladno zase juchalo a je krůček od play off. Na druhé straně bylo patrné zklamání.
„Mrzutý zápas, hodně mrzutý zápas. Nebyli jsme bohužel schopni za stavu 2:1 odskočit, i když jsme ve druhé třetině měli hodně situací v přečíslení. Potom třetí třetina, tam nás to nakopalo se vším všudy. Určitě se musíme mnohem líp nachystat směrem k předkolu play off, abychom byli úspěšní,“ velel brněnský trenér Jiří Horáček.
K lepšímu výsledku tentokrát Brnu nepomohl ani kapitán Jakub Flek, jenž bojuje o korunu pro krále střelců. Šancí skórovat měl víc, ale pokaždé jen zklamaně zakroutil hlavou. „Několik šancí měl, mohl to překlopit na svoji stranu. Musíme ale celý tým pracovat do závěru základní části a být parádně nachystaní na předkolo,“ prohlásil Horáček.
Zatímco Kometa má účast ve vyřazovací části jistou, Rytíře ještě čekají dvě důležitá utkání. Ve středu zavítají na Spartu, v pátek zakončí dlouhodobou soutěž doma proti Litvínovu. „Já jsem play off nikdy nikde nechytal. Strašně moc si všichni přejeme, aby tady bylo po třinácti letech. Bylo by to úžasné. Bylo by to velké zadostiučinění pro nás, pro fanoušky i pro všechny,“ věděl Brízgala.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|6
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|10
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|11
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž