Sparta řešila sudí i fauly. Zase jsme si neodpustili hloupé zákroky, vadí kouči. Čtyřka utíká
Stíhací manévry se Spartě komplikují, po porážce v Hradci 3:6 drží až sedmou pozici a ztrácí pět bodů na první čtyřku. Pořízení vysněné vstupenky do čtvrtfinále play off není v její moci. Pražanům se vymstila sada čtyř trestů v první polovině bitvy, při níž dvakrát inkasovala, přišla o potřebné tempo a sama pustila soka ke zdroji potravy. „Neodpustili jsme si zase hloupé fauly,“ vadilo jednomu z trenérů Sparty Valdemaru Jirušovi.
Sparta má problém, protože má v hlavě (i) rozhodčí. V Hradci se jí zdálo, že ne všechny úvodní dvouminutové tresty byly v pořádku. V první třetině hosté šli třikrát po sobě do oslabení, sami přitom neměli přesilovku, a i když rozhodně nebyli v boji horší, nadpočetná série vyloučení jim rozcupovala hru, nedala výraznější šanci na vstřelení gólu. „Disciplína nás trochu sráží. Pracujeme na tom a věříme, že se z toho konečně poučíme,“ zadoufal Jiruš.
Hned po konci úvodní části Filip Chlapík zamířil za hlavními arbitry s reklamací. Asi zabrala, protože v průběhu druhého dějství se metr postupně změnil, otočil. Zlobit se začali domácí…
Faktem zůstává, že všechny postihy Sparty v první dvacetiminutovce byly zbytečné, jeden velmi diskutabilní. „K tomuhle my se moc vyjadřovat nemůžeme, ale jeden náš faul tam byl hloupý, útočný faul. Pak tam byly dvě sporné situace,“ řekl k tomu asistent Jaroslava Nedvěda.
Popořadě. Napoprvé šel v 5. minutě ven Michal Vitouch, v rohu dopomohl lehkým hákováním k tomu, aby domácí hráč spadl na zem. Při druhém postihu se hosté právem rozčilovali, Niko Seppälä si u hrazení pomohl tuctovým dohráním, jakých vidíte za večer hromadu, a nic se neděje. Jenže Jakub Pour svým pohybem zákrok zvýraznil a na to rozhodčí reagoval další dvojkou.
Třetí případ? Nešikovnost Adama Rašky, jenž nechal svou hůl mezi bruslemi protihráče a ten se poroučel k zemi. Tady to bylo jasné. Pro Spartu však další nepříjemnost a hozené vidle do rovnoměrného využívání hráčů. Navíc při druhém oslabení Pražané inkasovali. Divně. Zkušený Mark Pysyk u brankoviště strčil do Aleše Jergla, jenž úder neustál a gólmana Josefa Kořenáře vychýlil z jeho území. V pravou chvíli od modré téměř do prázdné branky střílel T. J. Melancon. „Udělali jsme hloupost, gólmanovi jsme znemožnili zákrok, který šel doprostřed brány. Myslím, že by to gólman chytil. To nás dostalo trochu dolů,“ popsal Jiruš.
Sparta z nabídky nic nevyužila
Hned po přestávce sudí odpustili domácím držení, aby po chvíli za jasné sekání při nulové hrozbě soupeřova týmu odešel pykat Roman Horák. Těžké… Hosté se ubránili, ale šlo vidět, že hru mají rozleptanou, nekompaktní. Ukázala ta i další gólová situace, kdy Michael Vukojevic z dálky procedil puk přes chumel hráčů na 2:0. Nejspíš tam ještě došlo k teči. Podle Jiruše určitě. „Ve druhé třetině jsme byli málo ostří v našem předbrankovém prostoru, soupeř odskočil tečí a pak sehráli buly, kdy jsme byli opět nedůrazní. Dostali jsme jednoduché, laciné branky,“ štvalo trenéra Sparty.
Nedvědův soubor si první početní výhodu obstaral až ve 28. minutě. Nebylo z toho nic, až z druhé výhody, kdy Chlapík efektně obelstil hradeckou domobranu a objetím branky i Stanislava Škorvánka. A záhy přišel moment, který se pro změnu nemohl líbit domácím, Vukojevic odešel na trestnou lavici za stání a sledování soupeře, jak padá na zem – na papíře za podrážení. Na stadion dorazila zápletka, ve výhodě se před brankovištěm šikovně orientoval Michal Řepík a snížil na 2:3.
Spartě potřebovali ve třetí třetině neudělat chybu vzadu a vepředu si proklestit cestu do nastavení. Platilo to první, Aaron Irving se zapomněl v hradeckém pásmu a nestihl zastavit výpad, zakončený Stevem Mosesem. Duel pokračoval v paradoxu, kdy se zase Hradci nezdály jemu udělované tresty.
Z nabídky však Sparta nic hmatatelného nevyužila, navrch při dvou pokusech o snížení pokaždé inkasovala do opuštěné klece od Kevina Klímy. „V závěru se nám nevyplatilo riziko, soupeř trestal a pokračoval v dobré efektivitě. Nemáme ani bod a velice nás to mrzí,“ zakončil Jiruš.
Gól Tomáše Hyky na 3:6 při hradeckém veselí na tribunách vůbec nic neřešil. Teď musí Sparta spoléhat na pomoc druhých, aby se do čtyřky procpala. „Každý zápas je pro nás play off a uvidíme, jestli budeme ve čtyřce, nebo hrát předkolo. Být ve čtyřce může být výhoda, trochu si odpočinete, ale byly i týmy, které se z předkola dostaly do finále, proč bychom to nemohli být i my? Sezona nekončí, jenom budeme hrát o tři nebo čtyři zápasy víc,“ nedělá si Hyka vrásky.
Pohled Miroslava Horáka
Jen v sudích to není
Výhrady vůči mužům v pruhovaném měl kouč Sparty Jaroslav Nedvěd už po středečním duelu v Liberci. V neděli v Hradci si v první třetině znovu připadal zvláštně, kapitán Chlapík šel k arbitrům zjišťovat, o co jde. Na druhé straně nemůže být náhoda, že Pražané si z trestné lavice vytvářejí detašované pracoviště. Nezřídka totiž odchází pykat po nic neřešících zákrocích, dost často v ofenzivní zóně. Souběhem diskutabilních trestů i vlastních pochybení se vytváří směs, která poškozuje jejich hru. Takto se v Hradci dostali až k šesti inkasům a velmi reálně přiblížili předkolu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž