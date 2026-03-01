Hrdina Třince se upsal Vítkovicím, teď ale rozhodl proti nim. Rarita s roztrženým dresem
Od léta se bude hlásit na ostravské adrese. Do konce sezony však útočník Andrej Nestrašil obléká dres rivala z Třince. A v derby nenechal ani v náznaku promluvit myšlenky na blížící se angažmá. „Jestli vás bude zajímat, můžeme se o něm pobavit po sezoně,“ omlouval se. Někdejší reprezentant odehrál v 50. kole hokejové Tipsport extraligy proti Vítkovicím vynikající part. Dal gól, asistoval, patřil k tahounům Ocelářů a jeho lajna s bratry Kovařčíkovými ofenzivně dominovala. Její příspěvek určil domácí výhru 3:2 v prodloužení.
Tlačenice v boji o elitní čtyřku se týká i šestinásobných českých mistrů. Aby si mohli klást nárok na přímý postup do čtvrtfinále, potřebovali se po předchozím výpadku s Kometou (1:5) znovu nastartovat. A výkon, který předvedli proti Vítkovicím – s nimi se teoreticky mohou potkat v předkole – tomu odpovídal.
Nejzářivější hvězdu zápas přesto měl. Zkušený forvard Andrej Nestrašil se pustil do budoucího chlebodárce bez přehnaného respektu. V přesilovce procedil střelu přes houšť těl až za záda brankáře Dominika Hrachoviny, připravil i další mimořádné šance. Byla to také jeho letka, která získala početní převahu před trefou na 2:1. A nakonec vítězná akce, kdy řádící Nestrašil předložil puk střelci Liboru Hudáčkovi v prodloužení.
„Z naší strany velmi dobrý výkon. Vylízali jsme se z oslabení, proměnili přesilovku. Ve druhé třetině jsme možná měli odskočit o dva góly, a brali bychom tři body. Ale to je možná. Za mě dobrej zápas,“ vykládal tahoun elitní třinecké lajny.
Nestrašil v zápase zafungoval jako bájný Trojský kůň regionálního střetu s hlasitou kulisou. Vytáhly se oba fanouškovské tábory, když prezentovaly velkoplošná chorea. „Přijeli jsme vládnout,“ stálo na tom vítkovickém.
V aktuální situaci Ostravanů šlo však hlavně o zbožné přání příznivců. Hosté se nevyhnuli desáté porážce z uplynulých dvanácti kol a stále nevyloučili možnost propadu na třináctou, nepostupovou figuru. Setrvání ve vyřazovací fázi budou obhajovat ještě s Pardubicemi a Plzní.
„Chtěli jsme víc. Když se ale podíváme na zápas objektivně, bod je dobrý. V přesilovkách jsme asi dělali věci, které jsme neměli, mohli jsme si s nimi pomoct,“ štvalo po porážce vítkovického Jindřicha Abdula, který dohrával se sešitým dresem. „Roztrhali ho, náhradní zase neměl číslo. Dva mě vzali a škubali, každý jiným směrem. Kustod mi dres musel zašívat, což pár minut trvalo. Na prodloužení už jsem šel. Je to derby, podobné situace k němu patří,“ popsal útočník Vítkovic.
Družině trenéra Václava Varadi schází konzistentnost. Hlavně ve druhé třetině domácí mačkali Vítkovice pod drtivým tlakem několik dlouhých minut bez jakékoliv odpovědi. Nebezpečné situace první formace odvracel gólman Hrachovina. „Přístup, jak jako lajna hrajeme, se nemění. Je to otázka toho, jak na nás hraje soupeř, jestli nám to lepí, jak si začneme věřit na puku,“ líčil Nestrašil.
Hosté si na zdárnou odpověď počkali až do času 51:33. Po krásné souhře před Markem Mazancem vyplaval nepokrytý Anthony Nellis. Rychlým zakončením zajistil remízu, ale na vyšší zisk hostům nezbyly síly. Přes četné možnosti v prodloužení jim naději sebral prudkou ranou Hudáček.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž