Extraliga před finišem: útok na stovku i bitva o čtvrtfinále. A tohle už Kladno nepustí!
Zatím jen velmi málo jistot najdete v hokejové extralize dvě kola před koncem. Pevné je, že Dynamo Pardubice získalo Pohár Jaroslava Pouzara za vítězství v základní fázi a tím pádem i vstupenku do Champions League. Obrovský boj pokračuje v boji o první čtyřku, která týmům zajistí čtvrtfinále play off a klid na přípravu. Ve hře o tři pozice zůstává dvojnásobek týmů… O co ještě půjde ve středečním a případně pátečním kole? Pavouk play off Tipsport extraligy 2025/26 naleznete ZDE >>>
Pardubice útočí na stovku
Dynamo v předstihu získalo Pohár Jaroslava Pouzara za triumf v základní části extraligy a v posledních dvou kolech se může relativně v klidu připravovat na play off, zkoušet si, co potřebuje, a zároveň doufat, že se nějakou hloupou náhodou nezraní některá z opor. Pokud ještě o něco Východočeši bojují, pak o trojciferný bodový výsledek.
Svěřenci Filipa Pešána jsou nyní na 97 bodech, pokud by se jim nepovedlo přelézt přes stovku, stalo by se to vůbec poprvé od ročníku 2012/13. Tehdy byl nejlepší Zlín s 94 body, poté už každý překročil stobodovou metu.
Poslední vítězové základní části:
- 2025/26: Pardubice (zatím 97 bodů)
- 2024/25: Sparta (104 bodů)
- 2023/24: Pardubice (121 bodů)
- 2022/23: Pardubice (108 bodů)
- 2021/22: Mountfield HK (116 bodů)
- 2020/21: Sparta (108 bodů)
- 2019/20: Liberec (102 bodů
Bitva o vstupenku do čtvrtfinále
Týden bitev zamíchal pořadím, ne zrovna příjemnou náladu mají v Karlových Varech, kde z druhé příčky zahučely na aktuální šestou a čtyřbodová ztráta na čtyřku se nejeví jako titěrná propast. Ale jistého nemá pořád nikdo nic. Nejhorší pozici v dostizích drží Sparta, která v neděli nechala všechny body v Hradci Králové.
Soupeři v závěru:
- 2. Plzeň (87 bodů): Mladá Boleslav (v), Vítkovice (d)
- 3. Liberec (87 bodů): Mountfield HK (d), České Budějovice (v)
- 4. Mountfield HK (87 bodů): Liberec (v), Mladá Boleslav (d)
- 5. Třinec (84 bodů): Litvínov (v), Karlovy Vary (d)
- 6. Karlovy Vary (83 bodů): Kometa (d), Třinec (v)
- 7. Sparta (82 bodů): Kladno (d), Pardubice (v)
Kdo dostane dovolenou?
Třináctá příčka je už nějakou dobu nechtěná. Od té doby, co byla Litvínovu přisouzená baráž. Nejpravděpodobnější verzí je, že se rozhodne mezi Olomoucí (63 bodů) a Mladou Boleslaví (62 bodů). Kdyby jedenácté Vítkovice (67 bodů) ještě spadly o dvě příčky níž, pak by se nejspíš začala kývat židle i pod „nevyhoditelným“ Václavem Varaďou. Kdo ví. Každopádně ostravský soubor nemá ideální los, doma přivítá první Pardubice a pak jede do Plzně.
Lepší vzájemnou bilanci mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví drží Bruslaři, takže v případě rovnosti bodů bude mít navrch tým kouče Hořavy a půjde výš. Z dvanácti bodů sebral osm, Hanákům zůstaly čtyři. Kladno je prakticky za vodou, tohle už nepustí…
Finiš na spodku:
- 13. Mladá Boleslav (62 bodů): Plzeň (d), Mountfield HK (v)
- 12. Olomouc (63 bodů): Č. Budějovice (d), Kometa (v)
- 11. Vítkovice (67 bodů): Pardubice (d), Plzeň (v)
- 10. Kladno (67 bodů): Sparta (v), Litvínov (d)
Boj o nejlepšího střelce
O kanonýrské klenoty reálně bojuje trojice hráčů, na úplném vršku najdete libereckého Radana Lence a vítkovického Anthonyho Nellise, oba jsou na kótě 24 gólů, o jeden zásah pozadu je Jakub Flek z Komety a o čtyři méně, tedy na dvaceti brankách je Filip Chlapík ze Sparty. Vítěz získá tradiční trofej deníku Sport.
Střelci sezony:
- Anthony Nellis (Vítkovice) - 24 gólů
- Radan Lenc (Liberec) - 24 gólů
- Jakub Flek (Kometa) - 23 gólů
- Filip Chlapík (Sparta) - 20 gólů