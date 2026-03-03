Kanadský obr Vigneault při chuti. Kladno je i díky němu blízko play off: Hraju uvolněně a...
Když si naposledy zahráli extraligové play off, v týmu byli z aktuálního kádru jen Antonín Melka, Jan Piskáček a Jakub Strnad. Všichni ještě jako mladíci. Teď se v pozici zkušených bardů můžou dočkat znovu. Hokejoví Rytíři po dlouhých třinácti letech míří do vyřazovacích bojů, jistotu mají v brance i prvních lajnách. V posledních kolech se navíc nečekaně probral kanadský dlouhán Samuel Vigneault. „Všichni chceme do play off,“ přiznával probuzený střelec dvě kola před koncem
Dvakrát zapracoval před brankovištěm, poprvé hodil puk bekhendem za Aleše Stezku, podruhé se od něj kotouč se štěstím odrazil do sítě. Samuel Vigneault proti Kometě dvakrát slavil, statistici mu oficiálně připsali jen první gól, protože dotek před druhým neodhalili. „Jo, trefilo mě to do nohy,“ přikyvoval třicetiletý Kanaďan ve službách Kladna.
Po dodatečné úpravě statistik bude mít u svého jména 25 bodů a 12 nastřílených branek. Mezi klubovými střelci bude druhý, v produktivitě mu patří páté místo. „Má střeleckou formu, my doufáme, že mu to vydrží ve zbývajících kolech,“ říkal spokojeně asistent trenéra Jiří Burger.
„Je to teď velká zábava. Všechny zápasy jsou důležité, takže se všichni snažíme dělat, co můžeme, abychom týmu pomohli. Rozhodně je příjemné dát nějaké góly,“ dodal sám Vigneault.
Z pohledu Kladna jde o pozitivní a dost možná i nečekaný příspěvek. Vigneault se trefil pětkrát v posledních pěti zápasech a v klíčové fázi Rytíře táhne. Za dosavadních deset ročníků v dospělém hokeji měl přitom bodově výraznější sezonu jen v dresu MoDo. Tehdy ale hrával až druhou nejvyšší švédskou soutěž. Od té doby bral v dalších letech čtyři, sedm a dva góly. Platil spíše za defenzivního specialistu.
„Cítím se skvěle. Ani nevím, co se změnilo. Jsem na ledě sebevědomý, přijde mi, že dobře bruslím. Fakt nevím, čím to je. Možná hraje roli i mentální stránka věci. Víc si věřím a máme dobrou chemii s Kellym (Klímou) a Robim (Robinsem). To opravdu pomáhá. Hraju teď hodně uvolněně a sebevědomí je dobré,“ popisoval Vigneault.
Brízgala nás drží celou sezonu
Roli ve zlepšených výkonech může hrát i pohoda v osobním životě. Kanaďanovi se rozrostla rodina, k dvouleté dceři přibyl syn. Ruku v ruce s tím se mu daří i na ledě. „Možná je to můj talisman štěstí. Přináší mi štěstí a puky se tam odráží,“ smál se Vigneault.
Výkony může přesvědčit trenéry, aby si ho v Kladně nechali. Smlouva mu vyprší po tomto ročníku. „Právě teď je pozornost upřená na to, aby tým udělal play off. Ale je to profesionální hokej, všichni se snažíme získat kontrakt,“ připustil 196 centimetrů vysoký forvard.
V průběhu ročníku si Rytíři pojistili několik opor. Na chasníka hrajícího oslabení i přesilovky zatím nedošlo. Mezitím Kladno oznámilo prodloužení spolupráce s Kellym Klímou, Philem Pietronirem nebo brankářem Adamem Brízgalou. Díky němu bojují Středočeši o postup do předkola play off.
„Ó můj bože. Celou sezonu nás drží. Je důvod číslo jedna, že jsme v téhle situaci. Když se ohlédnete, v některých částech roku jsme nehráli dobrý hokej a on nás zachránil a vyhrál nám zápasy. I teď je úžasný. Máme velké štěstí, že ho máme,“ přikyvoval Vigneault.
V úvodu ročníku sdílel Brízgala brankoviště se Štěpánem Lukešem, později dostal jako parťáka Oscara Danska. Ani Švéda s minulostí v NHL ale mezi tři tyče moc nepustil. Sedmadvacetiletý gólman urval pozici jedničky a vzdát se jí nechce. S úspěšností 92,67 % je druhým nejlepším extraligovým gólmanem za plzeňským Nickem Malíkem.
„Je to fajn. Ale teď jsme v takové fázi sezony, kdy jdou čísla bokem. Na to se pak kouká hezky, až skončí sezona. Můžeš si pak říct, jo bylo to fajn,“ nepřeceňoval statistiky gólman.
Pozornost upírá jen k možnému postupu do vyřazovací fáze. Před souboji se Spartou a Litvínovem je Kladno kousek od úspěchu. „Všichni cítíme, že to je hrozně blízko. Jsme krůček od toho, abychom tam byli. I když se kádr hodně obměnil a není tu jádro, které tu bylo dřív, všichni cítí tíhu let, kdy se tady play off nehrálo. Všem nám o to jde,“ velel Brízgala.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž