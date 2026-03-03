Šampion Kundrátek opustí Třinec. Vyhlédl si ho jiný extraligový klub s novým koučem
Z posledních sedmi sezon strávil šest ročníků v Třinci, na jeden si odskočil do brněnské Komety (2022/23), jinak zůstává věrný slezskému klubu. Tomáši Kundrátkovi na jaře vyprší kontrakt a podle informací iSport.cz je velmi pravděpodobný odchod na jinou adresu. Jeho možné nové působiště mnohé překvapí: eminentní zájem projevily České Budějovice.
V Motoru za pochodu běží rekonstrukce kádru, kterou pozvolna rozjela říjnová zpráva o odchodu sportovního manažera Jiřího Novotného po této sezoně. Do nástupnické role postupně vplul Václav Nedorost, jenž se v Budějovicích stará o progres tamních talentů a o hráčském trhu má velmi detailní přehled. Nejen doma, nýbrž po celém světě.
Z dřívějších zákulisních zpráv vyplynuly některé transfery jako například posezonní nástup libereckého útočníka Marka Zachara nebo člena hradecké