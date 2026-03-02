Předplatné

Jak vylepšit extraligu? Nestrašil tvrdí: Pokud chcete, aby padalo víc gólů, pomohlo by…

Zimák ŽIVĚ: Zužte led v lize! Síla týmů před play off, Sedlák riskoval a frustrovaný Flek • Zdroj: isportTV
Třinec v regionální derby porazil Vítkovice 3:2 po prodloužení
Jde o věčné hokejové téma, které čas od času znovu vyplave. Tak jako po nedělním kole extraligy, kdy útočník Ocelářů Andrej Nestrašil narazil na úroveň české soutěže, a čím by se mohla katapultovat mezi absolutní světovou špičku. „Pokud někdo chce, aby padalo víc gólů, pomohly by jiné parametry hřiště,“ zauvažoval účastník mistrovství světa z roku 2018. Expert podcastu Zimák a další bývalý reprezentant Jaroslav Bednář souhlasí, přičemž by rád viděl také sjednocení rozměrů.

Pokud nastoupíte v Liberci, nebo v Českých Budějovicích, hrajete vlastně pokaždé trošku jiný sport. Zatímco Tygři v domácím prostředí při svém pohybově náročném hokeji těží z poměru 60x29 metrů, Motor se rozhodl pro opačnou cestu s hřištěm 57,5x27,5m. Na nejužším prostoru pak nastupují domácí v Kladně a Litvínově s šířkou 26 metrů, čímž se vyrovnávají NHL.

Právě po jejím vzoru by třinecký Andrej Nestrašil rád viděl povinnost tuzemské ledy zúžit a pohrát si s velikostí útočných pásem. „Všichni jsme sledovali olympiádu, vídáme sestřihy z NHL. Kluziště tam má trochu jiné parametry a napomáhá útočnému hokeji. Ofenzivní pásma jsou delší, beci mají tak daleko víc prostoru, častěji se otevírá slot. V Česku je naopak hodně hráčů na malém prostoru, řada střel jde z okolí mantinelů,“ nabídl cenný hráčský pohled přemýšlivý forvard.

Pravidla IIHF jsou v tomto ohledu velmi benevolentní. Kluby mohou teoreticky postavit až 61 metrů dlouhá hřiště, což však není případ žádné extraligové organizace. Stejně tak v nejvyšší soutěži neplatí ani protikladný krátký extrém s 56 metry. Rozptyl v povolené šířce pak činí čtyři metry (26 – 30), přičemž maximum se znovu nikde nevyužívá. Nejblíže mu je Olomouc (29,5).

Hra s čísly se pak stává dokonce součástí taktiky, aby plocha přesně zapadala k týmovému projevu. „Pamatuji si, když se s námi Růža (Vladimír Růžička) bavil o zúžení hřiště v O2 areně. Neměli jsme s tím problém, ale bylo potřeba na něm týden trénovat, abychom si zvykli. Jestli si dobře pamatuji, v té sezoně jsme doma prohráli dva nebo tři zápasy, bylo to trošku nefér. Soupeři nebyli zvyklí na rychlý presink,“ zavzpomínal v Zimáku Jaroslav Bednář, někdejší útočník Slavie.

Změna nastala před startem ročníku, v němž červenobílí Pražané sebrali svůj poslední titul. Rok nato hráli finále a v další sezoně ještě semifinále se ziskem bronzu. Sjednocení parametrů by obdobné strategické šachy zatrhlo. Evropa by se kompletně přiblížila zámořskému stylu, což by s sebou ovšem přinášelo další benefity. Reprezentanti z extraligy by například při turnajích nejlepších neměli takový problém s adaptací.

„Stoprocentně. Času na reakci a hru s pukem na užším hřišti je podstatně méně. Byly by z toho dostihy, ale pro fanouška víc kontaktů, střel, důrazu i srážek. Hokej je pak kontaktní, rychlejší, ale ne tak technický. Spíš o prohazování po mantinelech. Každopádně je to možnost,“ líčil Bednář.

Pro hokejisty je plac, na němž se bude odehrávat další kolo, jedním z nosných témat v rámci diskuzí před zápasem. Podle něj se do jisté míry určuje, nakolik se hráči budou fyzicky řezat, kdy naopak převládne technika, rychlost a elegance.

„Já si vzpomínám, jak se dříve jezdilo do Vsetína, kde bylo hřiště úzké, lidi blízko ledu. To jsme si říkali, že si ani nezahrajeme. Naopak obrovské letiště bylo ve Vítkovicích, na Spartě nebo v Plzni. Věděli jsme, že tam je prostoru hodně a budeme mít čas si pohrát s pukem. Řešili jsme to pravidelně a dopředu se dívali, kde je jaký rozměr,“ přiznal Bednář.

Není příliš pravděpodobné, že by na Nestrašilův návrh naskočila extraliga solitérně. Pokud by už k zúžení došlo, zřejmě jen na popud mezinárodní federace IIHF. Nakolik by se pak Česko otevřelo zámoří, by ukázal až čas.

„Extraliga je strašně vyrovnaná. Zápasy, týmy i hráči, kteří sem přichází. Úroveň oproti roku 2021, kdy jsem se do Česka vrátil, je diametrálně jinde. Jsou věci, kterých když se zbavíme, budeme vážně top liga v Evropě,“ narážel Ocelář právě na rozměr kluziště.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice50266711161:11297
2Plzeň50235814135:10287
3Liberec50243914141:11787
4Mountfield50238217138:11587
5Třinec50227318143:12883
6K. Vary50226517133:12783
7Sparta50226418154:13082
8Brno50195521134:14272
9Č. Budějovice50185621137:14270
10Kladno50175622123:13067
11Vítkovice50175622129:15367
12Olomouc50183326117:15163
13M. Boleslav50156524101:13562
14Litvínov50113432105:16743
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

