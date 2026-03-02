Jak vylepšit extraligu? Nestrašil tvrdí: Pokud chcete, aby padalo víc gólů, pomohlo by…
Jde o věčné hokejové téma, které čas od času znovu vyplave. Tak jako po nedělním kole extraligy, kdy útočník Ocelářů Andrej Nestrašil narazil na úroveň české soutěže, a čím by se mohla katapultovat mezi absolutní světovou špičku. „Pokud někdo chce, aby padalo víc gólů, pomohly by jiné parametry hřiště,“ zauvažoval účastník mistrovství světa z roku 2018. Expert podcastu Zimák a další bývalý reprezentant Jaroslav Bednář souhlasí, přičemž by rád viděl také sjednocení rozměrů.
Pokud nastoupíte v Liberci, nebo v Českých Budějovicích, hrajete vlastně pokaždé trošku jiný sport. Zatímco Tygři v domácím prostředí při svém pohybově náročném hokeji těží z poměru 60x29 metrů, Motor se rozhodl pro opačnou cestu s hřištěm 57,5x27,5m. Na nejužším prostoru pak nastupují domácí v Kladně a Litvínově s šířkou 26 metrů, čímž se vyrovnávají NHL.
Právě po jejím vzoru by třinecký Andrej Nestrašil rád viděl povinnost tuzemské ledy zúžit a pohrát si s velikostí útočných pásem. „Všichni jsme sledovali olympiádu, vídáme sestřihy z NHL. Kluziště tam má trochu jiné parametry a napomáhá útočnému hokeji. Ofenzivní pásma jsou delší, beci mají tak daleko víc prostoru, častěji se otevírá slot. V Česku je naopak hodně hráčů na malém prostoru, řada střel jde z okolí mantinelů,“ nabídl cenný hráčský pohled přemýšlivý forvard.
Pravidla IIHF jsou v tomto ohledu velmi benevolentní. Kluby mohou teoreticky postavit až 61 metrů dlouhá hřiště, což však není případ žádné extraligové organizace. Stejně tak v nejvyšší soutěži neplatí ani protikladný krátký extrém s 56 metry. Rozptyl v povolené šířce pak činí čtyři metry (26 – 30), přičemž maximum se znovu nikde nevyužívá. Nejblíže mu je Olomouc (29,5).
Hra s čísly se pak stává dokonce součástí taktiky, aby plocha přesně zapadala k týmovému projevu. „Pamatuji si, když se s námi Růža (Vladimír Růžička) bavil o zúžení hřiště v O2 areně. Neměli jsme s tím problém, ale bylo potřeba na něm týden trénovat, abychom si zvykli. Jestli si dobře pamatuji, v té sezoně jsme doma prohráli dva nebo tři zápasy, bylo to trošku nefér. Soupeři nebyli zvyklí na rychlý presink,“ zavzpomínal v Zimáku Jaroslav Bednář, někdejší útočník Slavie.
Změna nastala před startem ročníku, v němž červenobílí Pražané sebrali svůj poslední titul. Rok nato hráli finále a v další sezoně ještě semifinále se ziskem bronzu. Sjednocení parametrů by obdobné strategické šachy zatrhlo. Evropa by se kompletně přiblížila zámořskému stylu, což by s sebou ovšem přinášelo další benefity. Reprezentanti z extraligy by například při turnajích nejlepších neměli takový problém s adaptací.
„Stoprocentně. Času na reakci a hru s pukem na užším hřišti je podstatně méně. Byly by z toho dostihy, ale pro fanouška víc kontaktů, střel, důrazu i srážek. Hokej je pak kontaktní, rychlejší, ale ne tak technický. Spíš o prohazování po mantinelech. Každopádně je to možnost,“ líčil Bednář.
Pro hokejisty je plac, na němž se bude odehrávat další kolo, jedním z nosných témat v rámci diskuzí před zápasem. Podle něj se do jisté míry určuje, nakolik se hráči budou fyzicky řezat, kdy naopak převládne technika, rychlost a elegance.
„Já si vzpomínám, jak se dříve jezdilo do Vsetína, kde bylo hřiště úzké, lidi blízko ledu. To jsme si říkali, že si ani nezahrajeme. Naopak obrovské letiště bylo ve Vítkovicích, na Spartě nebo v Plzni. Věděli jsme, že tam je prostoru hodně a budeme mít čas si pohrát s pukem. Řešili jsme to pravidelně a dopředu se dívali, kde je jaký rozměr,“ přiznal Bednář.
Není příliš pravděpodobné, že by na Nestrašilův návrh naskočila extraliga solitérně. Pokud by už k zúžení došlo, zřejmě jen na popud mezinárodní federace IIHF. Nakolik by se pak Česko otevřelo zámoří, by ukázal až čas.
„Extraliga je strašně vyrovnaná. Zápasy, týmy i hráči, kteří sem přichází. Úroveň oproti roku 2021, kdy jsem se do Česka vrátil, je diametrálně jinde. Jsou věci, kterých když se zbavíme, budeme vážně top liga v Evropě,“ narážel Ocelář právě na rozměr kluziště.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž