Vítkovice sráží výkyvy, čekání trvá. Postoupí do play off? Pozor na vzájemné zápasy!
Toužebně vyhlíželi olympijskou pauzu. Měla je uklidnit, nakopnout a dostat zpátky do laufu. Jenže nestalo se, zatím. Vítkovičtí hokejisté stále čekají na druhou tříbodovou výhru v tomto kalendářním roce, z minulých dvanácti utkání sekli v řádné hrací době jen poslední Litvínov. Předkolo play off jim pravděpodobně neuteče, nicméně herně to pořád hapruje. „Není tam pohoda a lehkost, která by tam měla být,“ posteskl si útočník Jindřich Abdul. Více o pavouku play off extraligy čtěte ZDE>>>
Na konci prosince se vítkovičtí hokejisté probili do elitní pětky. Poté, co na Štěpána zdemolovali 6:0 Olomouc, jejich kouč Václav Varaďa hlásil: „Každý může porazit každého. Jsou tady kluby a organizace, které mají pětkrát nebo možná víckrát větší rozpočet, my se však snažíme dělat v rámci našich možností to nejlepší.“
O dva dny později sehrály Vítkovice kvalitní, leč bezbodové utkání s Mountfieldem. Následně si odvezly dva body z Českých Budějovic, jenže od té doby začaly nepěkně strádat. „Chybí nám i instinkt zabijáků. Je to o tom, abychom nabrali sebevědomí, že to nějakým způsobem zlomíme a že to bude dobré,“ hlásil Abdul.
Z posledních dvanácti odehraných utkání zvítězili Ostravané v řádné hrací době jen jednou. Další vítězství přidali v pátek proti Českým Budějovicím, kdy slavili v prodloužení. I tam je ale postihly trable, které jejich současné výkony charakterizují. Málokdy totiž dokážou držet se soupeři krok po celých šedesát minut.
V duelu s Motorem doháněli hrůzostrašné manko 0:3 až od druhé třetiny. Ke cti jim slouží, že se do utkání vrátili a v prodloužení nakonec rozhodli. Krize je však postihla také v neděli v Třinci.
Abdul: Přijeli jsme pro tři, ale bod bereme
Přestože v úvodní třetině hosté vypadali slušně, po přestávce začali Oceláři dominovat. Třinecký nápor ale podtrhl gólem jen Marko Daňo, při dalších šancích Slezanů čaroval Dominik Hrachovina. Vítkovice se nakoply v závěrečné třetině, kdy využily přesilovku. Získaný bod měl pro ně cenu zlata.
„Samozřejmě jsme chtěli víc, přijeli jsme si pro tři, ale když se na to podíváme objektivně, bod je v naší momentální situaci dobrý. Bereme ho, ale mrzí nás, že nemáme tři,“ přiznal Abdul.
„Těžko říct, proč míváme v zápasech takové výkyvy. Nevím, čím to je. Věřím, že všichni máme dobře nastavené hlavy a víme, s čím do zápasů jdeme. Bohužel výkyvy tam jsou, ale pokud chceme jít co nejdál, což věřím, že všichni chceme, tak se něčeho takového musíme vyvarovat,“ uvědomoval si druhý nejproduktivnější hráč mužstva.
Co by podle něj Vítkovicím ve stávající situaci pomohlo? „Kdybychom měli od začátku do konce fakt dobrý zápas. V uvozovkách nějaký lehčí, že bychom si bez problému odvezli body. Ale je to závěr sezony, kdy se hraje fakt o všechno. Jednoduché zápasy už prostě nebudou,“ věděl třicetiletý útočník.
Vítkovická postupová matematika
V tabulce uplynulých pětadvaceti utkání patří Vítkovicím spolu s Litvínovem poslední místo, modrobílí v nich uhráli jen 26 bodů. I přesto se ale do předkola play off pravděpodobně dostanou, na třináctou Mladou Boleslav drží pětibodový polštář. Ale pozor, se všemi nejbližšími konkurenty má Ridera horší vzájemnou bilanci. V případě bodové rovnosti by ji Olomouc, Kladno i Boleslav přeskočily.
„Variantu, že bychom se do play off nedostali, neberu. Věřím, že všichni pro to uděláme maximum a dostaneme se tam. Dáme do toho všechno. Když na ledě necháme sto procent, musí to dopadnout dobře. Spoléhat se na ostatní týmy určitě nechceme,“ burcoval Abdul před extraligovým finišem.
V něm Vítkovičtí ve středu přivítají Pardubice a o dva dny později vyrazí do Plzně. Zatímco u Západočechů „hrozí“, že o přímý postup do čtvrtfinále budou hrát i v posledním kole, Dynamu už Pohár Jaroslava Pouzara neuteče. „Všichni víme, že Pardubice mají tak kvalitní a široký kádr, že ať už postaví kohokoliv, kvalitu mají,“ má jasno Abdul.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž