Velká bomba v extralize? Kladno prý vytasilo miliony, blíží se návrat ze zámoří
Pamatujete si na to představení? Eduards Tralmaks v posledním kole minulého ročníku zpražil Mladou Boleslav pěti body ve třetí třetině a famózním zvratem si došel pro korunu nejproduktivnějšího hráče extraligy. Přišlo laso od Detroitu, odchod za moře, ale v NHL ani start. I proto by se měl lotyšský kanonýr vrátit do Česka. Ne však do Energie, s níž si plácl ještě před zámořskou nabídkou, ale zpátky do Kladna. Rytíři údajně svoji bývalou hvězdu ze západu Čech vyplatili.
Na extraligovém trhu by šlo o pořádnou bombu. Eduards Tralmaks odcházel do zámoří z předposledního týmu tabulky a jako nejproduktivnější hráč soutěže s 51 body (23+28) ve 48 zápasech. Věřil v šanci v NHL, ale čuchnout nedostal v Detroitu ani jednou. Taky proto by měl účastník únorové olympiády po sezoně nabrat směr Česká republika. S informací přišel jako první Radek Duda v podcastu Mistři světa.
Tralmaksův návrat do extraligy není velkým překvapením. Lotyš si vybral Česko před třemi roky po desetiletém působení za mořem, z AHL se ale do nejlepší ligy světa nikdy neprocpal. Později ho navíc zbrzdilo zranění a nabídku z Kladna vnímal jako šanci na nový start. Podařilo se. V prvním ročníku ukázal velký potenciál, ve druhém už patřil mezi největší hvězdy a řekl si o další šanci v NHL.
„Jsem šťastný, že jsem v Kladně prožil dva roky. Pro mě to byla organizace, kde jsou v první řadě skvělí lidé. Díky nim jsem se dostal takhle daleko. Vždycky je to o výsledcích, je to sport, ale jsou i další věci, které jsou větší. Pro mě to byli lidi a vztahy, které jsem s nimi navázal. Na to budu vždycky vzpomínat,“ vykládal Tralmaks v rozhovoru pro deník Sport, když podepsal smlouvu s Red Wings.
O tom, že u Rytířů nebude pokračovat, měl jasno už delší dobu předtím. V průběhu ročníku se dohodl na víceletém kontraktu s Karlovými Vary. Za Energii ale díky zámořské šanci nikdy nenastoupil.
„Na hráčském trhu byl sólokapr. Kladno ho vzalo před dvěma lety a už tehdy byl v poměru cena výkon absolutně nejlepší zboží na hráčském trhu. To platilo i v minulé sezoně a platilo by to i pro Karlovy Vary. Ale každý hráč má ambici jít do NHL. Upřímně mu to přeju. Byl férový, dohodli jsme se. Jsme domluvení s Eddiem, že pokud se neprosadí do A-týmu, vrátí se k nám,“ vykládal loni v květnu jednatel Karlových Varů Daniel Tobolka.
Cena? Skoro pět milionů
Podle vyjádření sportovního ředitele Jiřího Kalouse počítal klub s Tralmaksem i dál. Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že na programu bude velký návrat do Kladna. Rytíři pod vedením nového většinového majitele Tomáše Drastila údajně lotyšské eso z Energie vykoupili. Hovoří se o částce 200 tisíc eur (zhruba 4,85 milionu korun). S ambiciózními Středočechy se měl Tralmaks dohodnout na pětileté smlouvě. „Kladno se stalo mým druhým domovem… Vlastně prvním, protože tu žiju déle než v Lotyšsku. Je to můj domov, doufám, že tu budu vždycky vítaný. Jak už jsem říkal, jednoho dne bych se rád vrátil a zase hrál za Kladno,“ vyprávěl lotyšský střelec po dosud posledním odehraném duelu za Rytíře.
Velký comeback je podle všeho na spadnutí. Tralmaks by se měl vrátit do extraligy jako hráč, který se prosadil i v AHL. Za suverénní Grand Rapids bral zatím 26 bodů (18+8) ve 46 utkáních. Neztratil se ani na mezinárodní scéně. Na loňském šampionátu i na nynější olympiádě byl nejproduktivnějším Lotyšem.
Pro Kladno, které po změnách ve vlastnické struktuře pomýšlí na titul, by šlo o vítaný přídavek do týmu. Klub už si na příští ročník pojistil brankáře Adama Brízgalu, obránce Phila Pietronira a Griffina Mendela a útočníka Kellyho Klímu. Platnou smlouvu dál mají i Daniel Audette a Niko Ojamäki. S nimi, Tralmaksem a dalšími hráči, o jejichž příchodu se spekulovalo (Dominik Pavlát, Filip Přikryl, Adam Kubík), by Rytíři měli pořádnou sílu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž