Bude se Sparta stěhovat z O2 areny? Přesun pro čtvrtfinále nastane, když…
Pražský velkoklub z nejhonosnějšího hokejového stánku v zemi se možná bude muset na kritickou část extraligové sezony přesouvat. Sparta ustoupila březnovému mistrovství světa v krasobruslení a pro případné čtvrtfinále play off opustí O2 arenu. Plán má dvě verze podle toho, jestli se mužstvu z hlavního města ještě v posledních dvou kolech podaří proniknout do elitní čtyřky tabulky. Zatím je ovšem takový scénář méně pravděpodobný. Pavouk play off extraligy >>>
Jisté je, že pokud se hráči v rudých dresech probojují mezi osm nejlepších, čeká je příprava na azyl v holešovické Sportovní hale Fortuna. Pro Spartu žádné mimořádné prostředí. Na tradičním zimním stadionu s kapacitou přes 12 tisíc diváků Pražané nastupovali mezi lety 1962 až 2015 pravidelně. V současné době arénu využívají k tréninkům, přípravným utkáním, ale také pro soutěžní duely Ligy mistrů.
Naposledy v polovině listopadu se právě v Holešovicích sparťané utkali v rámci CHL s Zugem, tehdy však ještě s mantinely, které by podmínky pro vyřazovací fázi české soutěže nesplňovaly. Klub také musí vyměnit stará tvrzená skla za moderní a pružná. Brankář Jakub Kovář už před pěti měsíci vyslovil přání, aby se s úpravami mohli hráči seznámit včas.
„Hala pak zase bude vypadat jinak. V Holešovicích je obrovský problém s ledem. Je nekvalitní, hrbolatý. Jak jsou lyžaři v boulích, klidně by tady mohli jezdit kolem střídaček. Staré mantinely s plexiskly jsou pro dnešní hokej nebezpečné, je tam mnohem větší riziko otřesu mozku. Na tom se hrát nesmí. Pokud tady budeme hrát na jaře, musí to předělat a hala bude jiná,“ zamyslel se zkušený sedmatřicetiletý gólman, který ostré extraligové mače v Holešovicích ještě zažil.
„Přijížděl jsem jako soupeř. Bavili jsme se o tom v šatně, a Kuba Krejčík je jediný, kdo hrál za Spartu ještě v Holešovicích. Pro ostatní kluky by to bylo zajímavé,“ popsal Kovář.
Kolik zápasů v Holešovicích bude?
Změna by se týkala také rozměrů kluziště. Zatímco v O2 areně měří hřiště 58,5x28,5 metru, ve sportovní hale je prostoru víc (60x29). Sparta by se musela v play off rychle adaptovat.
A varianty jejího přesunu? Pokud projde do čtvrtfinále až přes předkolo, což je zatím pravděpodobnější, začne venkovními zápasy. V takovém případě by všechny domácí duely sehrála v Holešovicích.
Kdyby se však ještě partě trenéra Jaroslava Nedvěda podařilo smazat pětibodové manko na první čtyřku, dva domácí duely jako favorit čtvrtfinále stihne v Libni. V případě nejrychlejšího možného postupu či vypadnutí v poměru 4:0 na zápasy by pak téma stěhování vlastně vůbec nenastalo.
Ústupek vůči krasobruslařům vedení klubu nevnímá negativně. „Mistrovství světa je velká akce, důležitá nejen pro Prahu, ale celé Česko. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli vyjít organizátorům vstříc a v případě potřeby se na čas vrátit ke kořenům. Zaplněná holešovická hala vždy měla speciální kouzlo,“ uvědomuje si člen sparťanské správní rady Jakub Dlouhý.
