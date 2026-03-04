Předplatné

Sparta - Kladno 6:3. Plzeň i Liberec s jistotou TOP 4, Boleslav přišla o play off

Hokejisté Liberce slaví gól proti Hradci
Hokejisté Liberce slaví gól proti HradciZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Hráči Olomouce se radují z výhry nad Českými Budějovicemi
Hráči Vítkovic se radují z branky proti Pardubicím
Realizační tým Vítkovic při poradě během utkání s Pardubicemi
Kouč Hradce Tomáš Martinec během utkání proti Liberci
Brankář Hradce Stanislav Škorvánek v akci proti Liberci
Roman Horák ze Sparty skóruje proti Kladnu
Hráči Olomouce se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Předposlední kolo základní části hokejové extraligy je minulostí. Sparta v něm doma porazila Kladno 6:3, Liberec v boji o přímý postup do čtvrtfinále sestřelil Hradec Králové 4:0 a má jistou pozici v TOP 4, stejně jako Plzeň, která porazila Mladou Boleslav 2:0. Středočeši tím naopak definitivně přišli o play off. Lídr z Pardubic prohrál 2:4 ve Vítkovicích. Co další týmy?

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary50226517133:12783
8Brno50195521134:14272
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

