Sparta - Kladno 6:3. Plzeň i Liberec s jistotou TOP 4, Boleslav přišla o play off
Předposlední kolo základní části hokejové extraligy je minulostí. Sparta v něm doma porazila Kladno 6:3, Liberec v boji o přímý postup do čtvrtfinále sestřelil Hradec Králové 4:0 a má jistou pozici v TOP 4, stejně jako Plzeň, která porazila Mladou Boleslav 2:0. Středočeši tím naopak definitivně přišli o play off. Lídr z Pardubic prohrál 2:4 ve Vítkovicích. Co další týmy?
Podrobnosti připravujeme.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž