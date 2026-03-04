Hradec zpátky na zemi, utrápil ho vynikající Liberec. Ten slaví postup do čtvrtfinále
První odměna za sezonní šichtu je tu, liberečtí hokejisté se prodrali mezi první čtyři a poslední páteční kolo dlouhodobé fáze extraligy odehrají bez nervů. Jistotu čtvrtfinále play off si Bílí Tygři zajistili příkladně odpracovanou šichtou 4:0 nad Hradcem Králové. Východočeši (87 bodů) po velké nedělní výhře nad Spartou spadli zpátky na zem i do komplikací, zespodu na ně doráží Třinec, Karlovy Vary i Sparta.
Pod Ještědem potichu slaví úspěch. Není malý, vůbec ne. Po loňském letním odchodu ostříleného kouče Filipa Pešána dostal tým do péče dlouholetý asistent Jiří Kudrna. Otazníků bylo plno: Zvládne to? Je to ten pravý?
Realita předčila očekávání. Pokorně pracující kouč si vede víc než zdatně. Mužstvo mu šlape, realizační tým i kabina si věří navzájem, klape to. Z Tygrů je na dálku cítit poctivá dřina, navíc i potřebné gradování herní formy. Liberec může v play off hodně, fakt hodně zlobit.
Severočeši v extralize už patnáctkrát po sobě bodovali, naposledy prohráli 2. ledna v Olomouci. Od té doby táhnou úctyhodnou šňůru, při níž jedenáctkrát vyhráli a v ostatní partiích brali bod za porážku v prodloužení či nájezdech. V pátečním kole půjde Liberci ještě o druhou příčku, o níž svedou boj na dálku s Plzní. V Českých Budějovicích potřebují urvat aspoň o bod víc než Škodovka, která doma vítá Vítkovice. Bilanci vzájemných duelů (6:6 na body) mají Západočeši lepší o jediný gól.
Kudrnův soubor za to od počátku vzal, líp se připravil, byl hbitější, aktivnější. V první části si aktivitou vypracoval tři přesilovky. Ale… V sedmnácté minutě při vedení 1:0 po drobném krosčeku a po vyhozeném puku do hlediště odešli dva hradečtí hráči na trestnou lavici, domácí však pohrdli 86 sekund trvající přesilovkou.
Liberec si šel tvrdě za svým
Část dvojnásobné převahy si domácí pokazili vlastní nerozhodností, dvakrát výtečně vynikl Stanislav Škorvánek, jednou vleže chytil i puk letící do brány. Takže domácí v kabině mohli přemýšlet, zda se i jim tento večer aktivuje košilatá tradice: kdo nedá dlouhou přesilovku pět na tři, ten nevyhrává…
Nic z toho se nestalo. Do značné míry proto, že Tygři v prostředním dějství výborně bránili oslabení, a to hned dvakrát. Viděli jste, že jde o hodně a tomu odpovídal liberecký entuziasmus. Jaroslav Vlach se oddaně vrhal do tvrdých hradeckých pumelic, další hráči ukázkově blokovali. Domácí podávali zřetelný důkaz, že do elitní čtyřky chtějí a jdou si tvrdě za svým.
To vše už za stavu 2:0, k němuž dopomohla slabá chvíle Patrika Miškáře, který v útočné třetině velmi lehce přišel o kotouč, jenž se po vypíchnutí spoluhráče dostal k Martinu Faško-Rudášovi a ten rychlým úprkem s výbornou koncovkou švihem vyhrál souboj se Škorvánkem jeden na jednoho.
Východočeši si před třetí třetinou řekli, že to ještě zkusí. Že musí. Sami však věděli, že to bude hodně těžké, protože na Petra Kváču prošlo za 40 minut hry pouhých osm střel! Jakmile v 57. minutě Faško-Rudáš zakončil brejk do rozhozené hradecké obrany, oběma týmům bylo jasné, že k rozvratu už těžko dojde.
Hradec má ale kliku na los, v posledním kole jej doma čeká Mladá Boleslav…
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž