Naděje na čtyřku žije. Sparta pomýšlí na čtvrtfinále: Sledujeme s otazníkem, jak to dopadne
Dostali se do prekérní situace, možnost procpat se mezi čtyřku nejlepších nedrží ve vlastních rukách. Hokejisté Sparty přesto naději na přímý postup do čtvrtfinále play off extraligy uhájili až do posledního kola základní části. Na domácím ledě porazili Kladno 6:3 a díky klopýtnutí Hradce Králové v Liberci můžou v pátek poskočit na vysněné mety. „Šance tam je, furt věříme, že by to mohlo dopadnout,“ přiznal asistent trenéra Valdemar Jiruš. Rytíři i přes porážku dosáhli na vytyčený cíl a po dlouhých třinácti letech si zahrají ve vyřazovacích bojích.
Oba týmy mohly po konci zápasu v kabině rychle hledat výsledky ostatních utkání. Sparta doufala v zaváhání Hradce Králové, Kladno věřilo v porážku Mladé Boleslavi. Oba kluby se dočkaly. Rytíři si přes porážku zajistili účast v předkole a vyřazovací boje si zahrají po dlouhých třinácti letech, Pražané dál hýčkají naději na umístění v nejlepší čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále.
„Hned po zápase jsme se dívali na výsledky. Jsme za to rádi a můžeme být v klidu a připravit se na play off. Pocity jsou ale smíšené. Zápas nebyl dobrý, na druhou stranu jsme v play off, což jsme chtěli. To byl cíl téhle sezony. Ale je to hořkosladké,“ popisoval po porážce útočník Antonín Melka.
Spolu s Janem Piskáčkem a Jakubem Strnadem jsou jedinými pamětníky poslední play off série v historii kladenského klubu. „Je to hodně dávno, ale pamatuju si to. Bylo to dobré, určitě se na to těšíme. Musíme se hlavně dobře připravit. Doufám, že uhrajeme dobrý výsledek a bude to úspěch,“ přál si.
V předkole může s Rytíři potenciálně narazit znovu na Spartu. Ta ale až do posledního kola sní o umístění mezi nejlepšími čtyřmi týmy. Pro splnění cíle musí vyhrát v pátek v Pardubicích a doufat v porážku Třince i Mountfieldu. „Uvidíme, jak to dopadne po posledním kole. Extraliga je velice vyrovnaná. Sledujeme s velkým otazníkem, jak to dopadne,“ říkal Jiruš. „Nakonec je jedno, s kým budeme hrát, můžeme porazit každého a dojít daleko. Top čtyřka by byla ideální, ale jsme připravení na každou variantu,“ dodal k jeho slovům obránce Aaron Irving.
Melka nechápal: Taková chyba se mi stala poprvé
Kanadský bek měl sám velký podíl na tom, že Sparta může až do posledního kola bojovat o čtvrtfinále. Pražané proti Rytířům neodehráli dobrou první třetinu, byť rychle vedli. V polovině úvodní části už ale Kladno dominovalo 10:2 na střely a dosáhlo na vyrovnání. Zlomové bylo dlouhé oslabení tří proti pěti ve druhé třetině a dva góly Sparty, z nichž první dal Irving.
„Chtěli jsme mít dobrý konec základní části, zvlášť doma. Navíc jsme věděli, že se s nimi můžeme potkat v předkole. Chtěli jsme jim ukázat, že s námi nemůžou v play off bojovat. Nezačali jsme dobře, pak jsme se zlepšili, ale celkově to nebylo to, co jsme si představovali,“ hodnotil vítěznou partii.
Rytíři mohli znovu žehrat na špatnou druhou třetinu a neukázněnost. Do tří se dostali poté, co Melka upadl na buly a rukou zahrál puk. „To je poprvé, co se mi to stalo. Budu si to pamatovat,“ kroutil hlavou nevěřícně. „Jde to za mnou, byla to moje chyba. Šel jsem ven a to rozhodlo. Dali dva góly a v tom se zápas zlomil,“ věděl dobře.
V šatně si vyslechl kritiku od kouče a vyhlášeného bulaře Tomáše Plekance. „Něco v kabině říkal. Bylo to hloupé a zbytečné vyloučení. Rozhodlo to,“ sypal si Melka popel na hlavu.
Na podobné chyby upozorňoval před vyřazovacími boji i asistent kladenského kouče Ivan Majeský. V play off by mohly rozhodovat. „Byl tam pro nás varovný prst, že s těmihle věcmi v dalších zápasech neuspějeme. Mrzí mě druhá třetina, že jsme se odklonili od naší hry, kterou jsme produkovali doteď,“ litoval.
Ze hry byl s kolegy nucen ve druhé části stáhnout brankáře Oscara Danska. Po odchodu z ledu už nebyl ani na střídačce. „Objevila se u něj viróza, nebylo mu dobře, takže musel z ledu. Naštěstí ho Brizgy zastoupil a nedošlo k žádnému zbytečnému zranění. To je pro nás taky podstatné,“ osvětlil trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž