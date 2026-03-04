Předplatné

Hrachovina o postupu do předkola: Zaplaťpánbůh! V hledišti seděl kouč francouzské repre

Brankář Vítkovic Dominik Hrachovina
Brankář Vítkovic Dominik Hrachovina Zdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Hráči Vítkovic se radují z branky proti Pardubicím
Realizační tým Vítkovic při poradě během utkání s Pardubicemi
Vladimír Sobotka z Pardubic a Chad Yetman z Vítkovic
Samuel Kňažko z Vítkovic a Miloš Kelemen z Pardubic
Hokejisté Pardubic se radují z trefy proti Vítkovicím
Brankář Pardubic Roman Will v utkání proti Vítkovicím
Hokejisté Dynama se radují z vedení nad Vítkovicemi
8
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Pořádně si museli oddechnout. Nejenže si odškrtli druhou tříbodovou výhru v kalendářním roce, zároveň si definitivně zajistili vstupenku do předkola play off. Vítkovičtí hokejisté se po zápase 51. kola ani nemuseli ohlížet na ostatní výsledky, vítězství 4:2 nad Pardubicemi jim bohatě vystačilo. „Zaplaťpánbůh jsme uhráli tři body a máme play off, což jsme chtěli. Odehrajeme jeden zápas a pak se už začne hrát obrovský hokej,“ líčil brankář Dominik Hrachovina.

Stejně jako v minulém domácím utkání proti Českým Budějovicím se jim hrubě nevydařil začátek. Vítkovice už v sedmé minutě ztrácely dvě branky a před Romanem Willem jim scházela jiskra. S jejich šancemi na první tříbodové vítězství od 16. ledna to vypadalo bledě.

„Kluci musí být připravení, jsou to profíci a je třeba do toho vstoupit. Není to od nás trenérů tak, že jim říkáme: ‚Kluci, nechte jim první třetinu, pak zabereme a dotáhneme to zpátky.‘ Zápasy se lámou, ale teď budou ještě vyrovnanější,“ hlásil trenér Václav Varaďa.

Od druhé třetiny jeho mužstvo šláplo na pedál. Velkolepý zvrat započal Jan Hladonik, na kterého záhy navázal Martin Hanzl. Vítkovický centr bodoval poprvé od 5. prosince, kdy skóroval v Litvínově.

Tím ale lauf domácích nekončil. V průběhu třetí třetiny Ridera otáčela, trefy Lucase Edmondse a Anthonyho Nellise jí dodaly razítko na postup do předkola. Zůstává ve hvězdách, koho v něm vyzve. Před závěrečným kolem základní části přichází do úvahy hned pět variant. „Sezona je taková, jaká je. Pro nás nahoru a dolů. Je to velmi vyrovnané, takže uvidíme, jak to celé skončí,“ komentoval Varaďa.

Čerešňák: Nám už o nic nešlo...

Naopak Pardubice už své mají jisté. Ačkoliv v Ostravě prohrály, po pátečním duelu se Spartou si potřetí z posledních čtyř sezon převezmou Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. „Nám už o nic nešlo, ale Vítkovice nějakou tu přípravu na play off chtěly mít,“ poukázal Peter Čerešňák.

I proto pojali Východočeši utkání ve Vítkovicích poněkud volněji. Přijeli jen s devíti útočníky, které pravidelně doplňovali jindy tradiční beci Michal Hrádek s Ondřejem Miklišem. Druhý jmenovaný dokonce skóroval, už v 5. minutě se prosadil po teči Čerešňákovy rány.

Dynamu z obvyklé zápasové sestavy scházeli Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák a Roman Červenka. Absentoval i Miguël Tourigny, jenž si odpykával trest za fyzické napadení rozhodčího z utkání proti Karlovým Varům. „Jsou tam zdravotní důvody, ale i důvody kvůli těžkému programu. Byla tam olympiáda a tak dále,“ uvedl pardubický asistent Karel Mlejnek.

Zápas v Ostravě sledovala i velmi vzácná návštěva. Do dobře známých míst dorazil Yorick Treille, někdejší útočník Vítkovic a momentálně kouč francouzské reprezentace.

KonecLIVE
42

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů