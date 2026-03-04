Hrachovina o postupu do předkola: Zaplaťpánbůh! V hledišti seděl kouč francouzské repre
Pořádně si museli oddechnout. Nejenže si odškrtli druhou tříbodovou výhru v kalendářním roce, zároveň si definitivně zajistili vstupenku do předkola play off. Vítkovičtí hokejisté se po zápase 51. kola ani nemuseli ohlížet na ostatní výsledky, vítězství 4:2 nad Pardubicemi jim bohatě vystačilo. „Zaplaťpánbůh jsme uhráli tři body a máme play off, což jsme chtěli. Odehrajeme jeden zápas a pak se už začne hrát obrovský hokej,“ líčil brankář Dominik Hrachovina.
Stejně jako v minulém domácím utkání proti Českým Budějovicím se jim hrubě nevydařil začátek. Vítkovice už v sedmé minutě ztrácely dvě branky a před Romanem Willem jim scházela jiskra. S jejich šancemi na první tříbodové vítězství od 16. ledna to vypadalo bledě.
„Kluci musí být připravení, jsou to profíci a je třeba do toho vstoupit. Není to od nás trenérů tak, že jim říkáme: ‚Kluci, nechte jim první třetinu, pak zabereme a dotáhneme to zpátky.‘ Zápasy se lámou, ale teď budou ještě vyrovnanější,“ hlásil trenér Václav Varaďa.
Od druhé třetiny jeho mužstvo šláplo na pedál. Velkolepý zvrat započal Jan Hladonik, na kterého záhy navázal Martin Hanzl. Vítkovický centr bodoval poprvé od 5. prosince, kdy skóroval v Litvínově.
Tím ale lauf domácích nekončil. V průběhu třetí třetiny Ridera otáčela, trefy Lucase Edmondse a Anthonyho Nellise jí dodaly razítko na postup do předkola. Zůstává ve hvězdách, koho v něm vyzve. Před závěrečným kolem základní části přichází do úvahy hned pět variant. „Sezona je taková, jaká je. Pro nás nahoru a dolů. Je to velmi vyrovnané, takže uvidíme, jak to celé skončí,“ komentoval Varaďa.
Čerešňák: Nám už o nic nešlo...
Naopak Pardubice už své mají jisté. Ačkoliv v Ostravě prohrály, po pátečním duelu se Spartou si potřetí z posledních čtyř sezon převezmou Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. „Nám už o nic nešlo, ale Vítkovice nějakou tu přípravu na play off chtěly mít,“ poukázal Peter Čerešňák.
I proto pojali Východočeši utkání ve Vítkovicích poněkud volněji. Přijeli jen s devíti útočníky, které pravidelně doplňovali jindy tradiční beci Michal Hrádek s Ondřejem Miklišem. Druhý jmenovaný dokonce skóroval, už v 5. minutě se prosadil po teči Čerešňákovy rány.
Dynamu z obvyklé zápasové sestavy scházeli Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák a Roman Červenka. Absentoval i Miguël Tourigny, jenž si odpykával trest za fyzické napadení rozhodčího z utkání proti Karlovým Varům. „Jsou tam zdravotní důvody, ale i důvody kvůli těžkému programu. Byla tam olympiáda a tak dále,“ uvedl pardubický asistent Karel Mlejnek.
Zápas v Ostravě sledovala i velmi vzácná návštěva. Do dobře známých míst dorazil Yorick Treille, někdejší útočník Vítkovic a momentálně kouč francouzské reprezentace.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž