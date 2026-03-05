Předplatné

Řepík o nové smlouvě ve Spartě: Třeba tu dokončím i kariéru. Starý se ale ještě necítím

Michal Řepík se Spartou podepsal novou smlouvu
Michal Řepík se Spartou podepsal novou smlouvu
Sparta doma porazila Kladno 6:3
Sparta doma porazila Kladno 6:3
Sparta doma porazila Kladno 6:3
Sparta doma porazila Kladno 6:3
Sparta doma porazila Kladno 6:3
Roman Horák ze Sparty skóruje proti Kladnu
Hráči Kladna se radují z gólu proti Spartě
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Dočkal se ohlušujícího potlesku ještě před zápasem. Ohlašování sestavy hokejové Sparty se na malou chvíli zadrhlo, pak přišla zásadní informace. Pražané se dohodli na další dvě sezony s klubovou tváří Michalem Řepíkem. Pokud vydrží v klubu do konce nového kontraktu, odškrtne si jedenáct ročníků s velkým S na prsou. „Doufám, že to tady dokončím… A třeba i kariéru,“ přál si sedmatřicetiletý útočník po středečním extraligovém triumfu nad Kladnem.

Dodala vám nová smlouva klid, že víte, co bude dál?
„Jo, já jsem tady chtěl zůstat a jsem rád, že jsme se dohodli. Na druhou stranu, není to tak, že bych se svazoval od začátku sezóny tím, kdy nebo jestli. Vždycky se snažím hrát co nejlíp, co to jde. A pak je na organizaci, jestli mě tady chce, nebo ne.“

Ve Spartě můžete zkompletovat jedenáct sezon. To je pořádný kus života, že?
„Doufám, že to dokončím tady. Vyrůstal jsem tady ne úplně odmalička, ale od třinácti let jsem byl na Spartě, než jsem odešel do ciziny. Vždycky jsem byl sparťanem a kromě jedné sezony v Liberci jsem tady fakt celou dobu. Jsem tady rád, jsem tady šťastný, rodina je šťastná, takže doufám, že tady kontrakt dokončím… A třeba i kariéru.“

Je pro vás zásadní i to, že jste pro klub pořád hodně platný? Ve sparťanské produktivitě jste čtvrtý.
„Nějaký věk tam je, ale necítím se ještě úplně starý. Snažím se nechat maximum na ledě, pomáhat týmu. Ve spojení s Chlápou a se Shorem jsme si sedli a zápasy jsme odehráli slušně. A doufám, že si to přeneseme do závěrečné části.“

Co říkáte tomu, jak se herně posunul Filip Chlapík? Je opravdovým tahounem týmu.
„Vyzrál, je zkušenější a i olympiáda mu pomůže. Hraje výborně. Já doufám, že v tom bude pokračovat a že mu my v lajně pomůžeme.“

I díky vaší lajně můžete dál bojovat o přímý postup do čtvrtfinále. Je velká výhoda vyhnout se předkolu?
„Nějaká výhoda to je. Je tam víc odpočinku a třeba i šance doléčit některé šrámy. Ale uvidíme, nemáme to vůbec ve svých rukách a jediné, co můžeme udělat, je vyhrát v Pardubicích. Což nebude jednoduché, ale uděláme pro to všechno a uvidíme, jak se tabulka bude vyvíjet. Když budeme muset do předkola, tak budeme muset. Tak jsme si to nadrobili a budeme se tím muset probojovat.“

Pardubice nechaly proti Vítkovicím mimo hru Romana Červenku, Lukáše Sedláka i Jáchyma Kondelíka. Věříte, že by se něco takového mohlo stát i v pátek?
„Já nevím, to je jejich věc. Ať si nastoupí, s kým chtějí. My tam pojedeme v sestavě, jakou trenéři určí, a necháme tam všechno. Budeme chtít vyhrát.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

