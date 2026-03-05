Chlapíkovi se otvírají možnosti návratu do NHL, Sparta potřebuje Blümela
Extraliga finišuje vrcholící základní částí a hokejový pohřeb vystrojují v Mladé Boleslavi. Opětovně navýšený rozpočet přinesl „dovolenkářskou“ třináctou příčku, takže v pátek mají Bruslaři po sezoně. Posily nehrály dobře a nový kouč Hořava mužstvo neprobral. Co se teď musí stát? Jací trenéři by mohli přijít? A co to znamená najít u BK novou DNA? To rozebírá podcast Zimák s hosty Radkem Dudou, Zbyňkem Irglem a Martinem Pešoutem. Pochvala naopak letí do Plzně a do Liberce, kde skvělou práci odvádí realizační týmy obou klubů. Jak velkou šanci mají zamotat boj o titul?
Proberou se i extraligové kolosy a důvod, proč mistrovská Kometa nechává sezonu tak nějak plynout. Zato Sparta se pokouší na poslední chvíli procpat do elitní čtyřky. Táhne ji kapitán Filip Chlapík, u nějž však není vyloučen návrat do NHL. Klub musí reagovat a být připravený, v této souvislosti padá jméno Matěje Blümela. Pardubice pro změnu šetří ofenzivní opory, nevymstí se jim to?
Plná verze Zimáku trvá zhruba 100 minut a najdete ji na www.zimakpodcast.cz či v nové iSport TV.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž