Chlapíkovi se otvírají možnosti návratu do NHL, Sparta potřebuje Blümela

Extraliga finišuje vrcholící základní částí a hokejový pohřeb vystrojují v Mladé Boleslavi. Opětovně navýšený rozpočet přinesl „dovolenkářskou“ třináctou příčku, takže v pátek mají Bruslaři po sezoně. Posily nehrály dobře a nový kouč Hořava mužstvo neprobral. Co se teď musí stát? Jací trenéři by mohli přijít? A co to znamená najít u BK novou DNA? To rozebírá podcast Zimák s hosty Radkem Dudou, Zbyňkem Irglem a Martinem Pešoutem. Pochvala naopak letí do Plzně a do Liberce, kde skvělou práci odvádí realizační týmy obou klubů. Jak velkou šanci mají zamotat boj o titul?

Proberou se i extraligové kolosy a důvod, proč mistrovská Kometa nechává sezonu tak nějak plynout. Zato Sparta se pokouší na poslední chvíli procpat do elitní čtyřky. Táhne ji kapitán Filip Chlapík, u nějž však není vyloučen návrat do NHL. Klub musí reagovat a být připravený, v této souvislosti padá jméno Matěje Blümela. Pardubice pro změnu šetří ofenzivní opory, nevymstí se jim to?

Plná verze Zimáku trvá zhruba 100 minut a najdete ji na www.zimakpodcast.cz či v nové iSport TV.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

