Ostrostřelec Tonda může navázat na Moravce. Nellis o životě v Ostravě i spokojené rodině
Málokterý hráč má na své mužstvo tak obrovský vliv. Když vyhráváte, dominuje, jakmile se vám nedaří, dokáže zvednout prapor. Kanadský přízrak Anthony Nellis ve vítkovickém dresu opakovaně září. I proto se po závěrečném 52. kole může stát nejlepším extraligovým kanonýrem, ze všech hráčů má k tomu nakročeno nejlépe. „Samozřejmě je to něco, o čem můžu přemýšlet. Já jsem hlavně moc šťastný, že jsme postoupili do play off a můžeme v něm bojovat,“ líčil centr. Pavouk play off extraligy 2025/26 >>>
Vítkovice zatím v této sezoně vstřelily 133 branek. Na sedmačtyřiceti z nich, ať už gólem nebo asistencí, se podílel Anthony Nellis. Spolu s Jindřichem Abdulem a Chadem Yetmanem největší palebná síla Ostravanů.
Rodák z kanadského Lévisu však nad svými parťáky ještě malinko vyčnívá. Ve středečním utkání s Pardubicemi zapsal svou pětadvacátou branku, čímž se osamostatnil v čele extraligových kanonýrů. Liberecký Radan Lenc na něj ztrácí gól, brněnský kapitán Jakub Flek dokonce dva.
Po utkání v Plzni, kde už půjde Vítkovicím jen o výhodnější pozici do předkola, si střeleckou korunu může definitivně nasadit. „Samozřejmě je to něco, o čem můžu přemýšlet. Já jsem hlavně moc šťastný, že jsme postoupili do play off a můžeme v něm bojovat. Pro tým to bylo strašně důležité. Jsem rád, že mu můžu pomoct po svém. Dal jsem sice hodně gólů, ale pomohli mi spoluhráči v mančaftu i ve formaci, teď se už ale soustředím jen na play off,“ hlásil Nellis.
Jednatřicetiletý útočník, který si v minulosti zahrál třeba univerzitní NCAA, zamířil do Evropy před čtyřmi lety. Upozornil na sebe ve slovenské Spišské Nové Vsi, odkud si jej vytáhly Vítkovice jako náhradu za Petera Kriegera. Usměvavý chlapík v Ostravě všechna očekávání předčil. V minulé sezoně nastřádal třiačtyřicet kanadských bodů, v nynější dokonce o čtyři víc.
„Je to nejlepší sezóna v mé kariéře. Loni teda byla taky dobrá sezona, ale především to byla zkušenost, kterou jsem v prvním extraligovém roce nabral. Při ní jsem zjistil, že je to těžká liga, kde není moc snadné body získávat. Vrátil jsem se připravený a věděl jsem, co můžu čekat. V létě jsem zase tvrdě trénoval,“ popisoval Nellis.
Říkali jsme si, co se to s námi děje?
„Z minulé sezony jsem prostě věděl, jak se tady hraje, jaká je úroveň, konkurence a jak do toho všeho zapadám. V této fázi kariéry je to pro mě rozhodně skvělá sezona, ale já doufám, že takových bude ještě hodně,“ pokývl lídr mezi extraligovými cizinci.
Teprve podruhé v historii extraligy se může stát, že vítkovický hokejista ovládne střeleckou tabulku. Zatím se to povedlo jen Davidu Moravcovi, jenž v sezoně 1997/98 zaznamenal úctyhodných 38 branek.
„Mně se to teda nestalo, takže ten pocit neznám,“ usmál se kouč Václav Varaďa. „Ale Tonda má skvělou sezonu, jeho hra jde oproti minulému roku nahoru. Za to, že mu to tam padá, jsme jenom rádi. Kádr tak široký nemáme, takže někteří hráči si v posledním zápase v Plzni orazit nemohou. Věříme, že nám Tonda pomůže a jestli mu to tam padne? Prvenství by bylo určitě krásné, ale hlavní je týmový úspěch.“
Vítkovický trenér a sportovní manažer si moc dobře uvědomuje, jak důležitého hráče v Nellisovi má. Ostatně proto s ním podškrábl těsně před Vánoci novou dvouletou smlouvu. V Ostravě budou mimo jiné pokračovat i Abdul s Yetmanem.
NEJ extraligoví střelci před závěrečným kolem:
|Hráč
|Tým
|Počet branek
|Anthony Nellis
|Vítkovice
|25
|Radan Lenc
|Liberec
|24
|Jakub Flek
|Kometa
|23
|Filip Chlapík
|Sparta
|21
|Roman Červenka
|Pardubice
|19
|Tristen Robins
|Kladno
|19
Radost mu udělala také výhra nad Pardubicemi, která Rideře zajistila místenku v předkole play off. I tak ale výkony Ostravanů přinášejí v posledních týdnech řadu otazníků, vždyť v tomto kalendářním roce vyhrály Vítkovice v řádné hrací době teprve podruhé.
„Byla to hodně proměnlivá sezona. Před Vánoci to bylo dobré a tak trochu si myslím, že jsme se všichni uspokojili tím, jak se sezona vyvíjela. Jenže po Vánocích jsme najednou nemohli vyhrát. Byla tam cítit frustrace od hráčů, trenérského štábu, organizace i fanoušků,“ přiznal Kanaďan.
„Říkali jsme si, co se to s námi děje? Odpověď jsme ale nemohli najít. V posledních pár zápasech jsme už byli schopni získávat body a proti Pardubicím přišlo velké vítězství. Takže doufejme, že se nám podaří stoupat a v play off to nějaké vítězství přinese,“ přál si Nellis.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž