Kometa loví Fina ze Švýcarska. Bude z něj centr první lajny? Přijít má i bek z Varů
Hokejová Kometa loví před novou sezonou i ve Švýcarsku. Podle informací iSportu se dohodla na příchodu Roberta Leina (32) z Klotenu. Třináctinásobný reprezentant Finska byl v nabídce už před koncem přestupního termínu, ovšem tehdy do toho úřadující český mistr nešel. Od léta už bude rodák z Hämeenlinny volný a v Brně s ním předběžně počítají do středu elitní lajny. „V těch zápasech, které jsme hráli proti sobě, se mi líbil. Je to i sympatický kluk, potkali jsme se na narozeninové oslavě našich Fiňáků z týmu,“ uvedl Šimon Hrubec, český brankář Curychu Lions.
Zkušený Leino je tvořivý hráč, obousměrný, specialista na buly a na přesilovku. Roky hrál finskou Liigu za mateřský HPK, pak si odskočil do Ilvesu a po bodově životním ročníku (43 bodů) přestoupil na pět sezon do švédského Örebro HK.
Po třicítce opustil sever Evropy a vydal se do Švýcarska. V Klotenu zatím odehrál 47 zápasů s bilancí 8+17. V týmu, kde je jeho spoluhráčem český obránce Lukáš Klok, je třetím nejproduktivnějším hráčem za Švédem Lindrothem (27) a domácím Mayerem (26). A to absolvoval o jedno utkání méně. „V jednom zápase proti nám byl top scorer soupeře. Měl dvě, tři šance. Nedal,“ usmál se Hrubec, jenž kreativního Seveřana vychytal.
Přesto s Leinem klub NL dál nepočítá. V poslední době jeho ice-time mírně klesl, za 15 duelů zapsal jen gól a asistenci. Naposledy nastoupil 27. února proti Langnau. Osobně za ním prý nedávno vyrazil Tomáš Vincour, sportovní manažer brněnské organizace. Mělo dojít k domluvě o budoucím transferu do extraligy. Hrubec se s ním pro změnu soukromě potkal na narozeninové párty, na kterou Fin dorazil z nedalekého Klotenu. „Byl tichý, ale sympatický. Myslím, že bude fajn i do kabiny,“ domníval se gólman.
Návrat Süsse z Přerova
Kloten je v tabulce NL dvanáctý ze čtrnácti účastníků. Téměř jistě už nesestoupí, ale dost možná ani nepostoupí do play off. Po sezoně přijdou změny a jedna z nich se bude týkat Leina. Sáhne po něm Kometa, která dlouhodobě hledá produktivního centra do první formace. „Body by dělat měl,“ usoudil Hrubec. Tuhle ambici zvučná posila nepochybně mít bude.
Další nový forvard si vystačí s nižšími cíli než dominovat produktivitě. Do Brna se podle našich informací vrátí útočník Jan Süss (27), jenž prožil většinu sezony v prvoligovém Přerově. Za Zubry zvládl 40 zápasů (4+8).
Defenzivu vyztuží kromě již avizovaného Richarda Nedomlela (Třinec) nejspíš i Stanislav Svozil (23 let, Cleveland – AHL) a Dalimil Mikyska (26, K. Vary). Oba v Kometě hokejově vyrostli a právě takoví borci jsou pro majitele Lubora Zábranského před přesunem do nové arény na Výstavišti atraktivním zbožím.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž